Tizenhárom magyar aranyérem született a kick-box Európa-bajnokságon

A hazai szövetség hétfői tájékoztatása alapján a pointfighting szabályrendszerben Hammer Máté, Bálint Martin, illetve az immár magyar állampolgársággal rendelkező Economo Dimitrios és Bumba Mason is megnyerte a maga súlycsoportját és a férfiak csapatküzdelmében is a magyar együttes diadalmaskodott.
Light-contactban a gyakorlatilag minden világversenyéről aranyéremmel hazatérő Szmolek Emánuel ezúttal is felállhatott a dobogó felső fokára.
A ringben is született magyar Európa-bajnoki cím azáltal, hogy Szaka István legyőzhetetlennek bizonyult a súlycsoportjában.
Formagyakorlatban a férfiaknál a sokoldalú Bumba Mason, míg a nőknél Udvarhelyi Fanni egyéniben nyert két-két aranyat, valamint született két csapatgyőzelem is: a kreatív kategóriában éppen Bumba és Udvarhelyi révén, míg a zenésben Bumba és Kakas Hunor jóvoltából. Az amerikai származású Bumba Mason így hat aranyéremmel térhetett haza az észak-macedón fővárosból.
A nemzetek versenyében a résztvevő 41 ország közül Magyarország végzett az élen, megelőzve Törökországot és Olaszországot.
A kontinensviadalon három szabályrendszer összesen 18 súlycsoportjában lehetett kvótát szerezni a jövő évi isztambuli Európa Játékokra, s ez sportágtörténelmi sikerként 13 magyar versenyzőnek sikerült.
A szkopjei kick-box Európa-bajnokság magyar győztesei
Pointfighting
Férfiak
57 kg: Hammer Máté
74 kg: Bálint Martin
84 kg: Economo Dimitrios
94 kg: Bumba Mason
Csapat: Magyarország (Bálint, Economo, Bumba, Hammer)
Light-contact
Férfiak
84 kg: Szmolek Emánuel
Full-contact
Férfiak
51 kg: Szaka István
Formagyakorlat
Férfiak
Kreatív fegyveres: Bumba Mason
Zenés fegyveres: Bumba Mason
Nők
Kreatív fegyveres: Udvarhelyi Fanni
Zenés fegyveres: Udvarhelyi Fanni
Csapat
Kreatív fegyveres: Magyarország (Bumba, Udvarhelyi)
Zenés fegyveres: Magyarország (Bumba, Kakas Hunor)