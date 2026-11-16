Tizenhárom magyar aranyérem született a kick-box Európa-bajnokságon

2026.11.16. 09:38
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Fotó: WAKO Europe Kickboxing/Facebook
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kick-box Kick-box Eb küzdősport
A magyar versenyzők 13 aranyérmet nyertek a Szkopjéban rendezett kick-box Európa-bajnokságon, a honosított Bumba Mason hatszor ünnepelhetett.

A hazai szövetség hétfői tájékoztatása alapján a pointfighting szabályrendszerben Hammer Máté, Bálint Martin, illetve az immár magyar állampolgársággal rendelkező Economo Dimitrios és Bumba Mason is megnyerte a maga súlycsoportját és a férfiak csapatküzdelmében is a magyar együttes diadalmaskodott.

Light-contactban a gyakorlatilag minden világversenyéről aranyéremmel hazatérő Szmolek Emánuel ezúttal is felállhatott a dobogó felső fokára.

A ringben is született magyar Európa-bajnoki cím azáltal, hogy Szaka István legyőzhetetlennek bizonyult a súlycsoportjában.

Formagyakorlatban a férfiaknál a sokoldalú Bumba Mason, míg a nőknél Udvarhelyi Fanni egyéniben nyert két-két aranyat, valamint született két csapatgyőzelem is: a kreatív kategóriában éppen Bumba és Udvarhelyi révén, míg a zenésben Bumba és Kakas Hunor jóvoltából. Az amerikai származású Bumba Mason így hat aranyéremmel térhetett haza az észak-macedón fővárosból.

A nemzetek versenyében a résztvevő 41 ország közül Magyarország végzett az élen, megelőzve Törökországot és Olaszországot.

A kontinensviadalon három szabályrendszer összesen 18 súlycsoportjában lehetett kvótát szerezni a jövő évi isztambuli Európa Játékokra, s ez sportágtörténelmi sikerként 13 magyar versenyzőnek sikerült.

A szkopjei kick-box Európa-bajnokság magyar győztesei
Pointfighting
Férfiak
57 kg: Hammer Máté
74 kg: Bálint Martin
84 kg: Economo Dimitrios
94 kg: Bumba Mason
Csapat: Magyarország (Bálint, Economo, Bumba, Hammer)
Light-contact
Férfiak
84 kg: Szmolek Emánuel
Full-contact
Férfiak
51 kg: Szaka István
Formagyakorlat
Férfiak
Kreatív fegyveres: Bumba Mason
Zenés fegyveres: Bumba Mason
Nők
Kreatív fegyveres: Udvarhelyi Fanni
Zenés fegyveres: Udvarhelyi Fanni
Csapat
Kreatív fegyveres: Magyarország (Bumba, Udvarhelyi)
Zenés fegyveres: Magyarország (Bumba, Kakas Hunor)

 

kick-box Kick-box Eb küzdősport
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