Tizenhárom magyar aranyérem született a kick-box Európa-bajnokságon

A hazai szövetség hétfői tájékoztatása alapján a pointfighting szabályrendszerben Hammer Máté, Bálint Martin, illetve az immár magyar állampolgársággal rendelkező Economo Dimitrios és Bumba Mason is megnyerte a maga súlycsoportját és a férfiak csapatküzdelmében is a magyar együttes diadalmaskodott.

Light-contactban a gyakorlatilag minden világversenyéről aranyéremmel hazatérő Szmolek Emánuel ezúttal is felállhatott a dobogó felső fokára.

A ringben is született magyar Európa-bajnoki cím azáltal, hogy Szaka István legyőzhetetlennek bizonyult a súlycsoportjában.

Formagyakorlatban a férfiaknál a sokoldalú Bumba Mason, míg a nőknél Udvarhelyi Fanni egyéniben nyert két-két aranyat, valamint született két csapatgyőzelem is: a kreatív kategóriában éppen Bumba és Udvarhelyi révén, míg a zenésben Bumba és Kakas Hunor jóvoltából. Az amerikai származású Bumba Mason így hat aranyéremmel térhetett haza az észak-macedón fővárosból.

A nemzetek versenyében a résztvevő 41 ország közül Magyarország végzett az élen, megelőzve Törökországot és Olaszországot.

A kontinensviadalon három szabályrendszer összesen 18 súlycsoportjában lehetett kvótát szerezni a jövő évi isztambuli Európa Játékokra, s ez sportágtörténelmi sikerként 13 magyar versenyzőnek sikerült.

A szkopjei kick-box Európa-bajnokság magyar győztesei

Pointfighting

Férfiak

57 kg: Hammer Máté

74 kg: Bálint Martin

84 kg: Economo Dimitrios

94 kg: Bumba Mason

Csapat: Magyarország (Bálint, Economo, Bumba, Hammer)

Light-contact

Férfiak

84 kg: Szmolek Emánuel

Full-contact

Férfiak

51 kg: Szaka István

Formagyakorlat

Férfiak

Kreatív fegyveres: Bumba Mason

Zenés fegyveres: Bumba Mason

Nők

Kreatív fegyveres: Udvarhelyi Fanni

Zenés fegyveres: Udvarhelyi Fanni

Csapat

Kreatív fegyveres: Magyarország (Bumba, Udvarhelyi)

Zenés fegyveres: Magyarország (Bumba, Kakas Hunor)