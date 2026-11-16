A WTA-vb-győztes Andrejeva a második helyre ugrott a világranglistán

2026.11.16. 09:49
Mirra Andrejeva (Fotó: Getty Images)
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tenisz-világranglista Piros Zsombor Mirra Andrejeva
Az Indian Wellsben rendezett WTA-világbajnokságon vasárnap diadalmaskodó orosz Mirra Andrejeva feljött a második helyre a női teniszezők világranglistáján.

A WTA honlapja alapján az élen továbbra is a vb-t kihagyó kazah Jelena Ribakina áll, míg a korábbi világelső fehérorosz Arina Szabalenka jelenleg a harmadik.

A magyarok közül változatlanul hárman szerepelnek a legjobb kétszáz között: Bondár Anna a 76., Udvardy Panna a 88., Gálfi Dalma pedig a 155. pozíciót foglalja el.

A férfiaknál a német Alexander Zverev vezet az olasz Jannik Sinner és a spanyol Carlos Alcaraz előtt. Marozsán Fábián maradt a 63., Piros Zsombor pedig – a múlt heti 99. hely után – tovább javítva karriercsúcsán most a 96. Fucsovics Mártont a 146. helyen jegyzik – az ATP honlapja alapján.

 

tenisz-világranglista Piros Zsombor Mirra Andrejeva
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