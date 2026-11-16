A WTA-vb-győztes Andrejeva a második helyre ugrott a világranglistán

Az Indian Wellsben rendezett WTA-világbajnokságon vasárnap diadalmaskodó orosz Mirra Andrejeva feljött a második helyre a női teniszezők világranglistáján.
A WTA honlapja alapján az élen továbbra is a vb-t kihagyó kazah Jelena Ribakina áll, míg a korábbi világelső fehérorosz Arina Szabalenka jelenleg a harmadik.
A magyarok közül változatlanul hárman szerepelnek a legjobb kétszáz között: Bondár Anna a 76., Udvardy Panna a 88., Gálfi Dalma pedig a 155. pozíciót foglalja el.
A férfiaknál a német Alexander Zverev vezet az olasz Jannik Sinner és a spanyol Carlos Alcaraz előtt. Marozsán Fábián maradt a 63., Piros Zsombor pedig – a múlt heti 99. hely után – tovább javítva karriercsúcsán most a 96. Fucsovics Mártont a 146. helyen jegyzik – az ATP honlapja alapján.
Legfrissebb hírek
Harmadik csoportmeccsét is megnyerte Andrejeva a WTA-vb-n
Tenisz
2026.11.13. 22:55
Piros Zsombor a negyeddöntőben búcsúzott Orléans-ban
Tenisz
2026.11.13. 15:41
Az elődöntőbe jutó Andrejeva történelmet írt a WTA-vb-n
Tenisz
2026.11.12. 07:26
Tenisz: Piros meccslabdákat hárítva fordított Orléans-ban
Tenisz
2026.11.11. 22:18
Piros megnyerte az első meccsét top 100-asként
Tenisz
2026.11.10. 18:42
Piros Zsombor: Nincs már poénpingpong és játék a telefonon
Tenisz
2026.11.09. 07:16
Top 100: itt a Piros! – Győri Ferenc jegyzete
Tenisz
2026.11.09. 07:15