Lukács Dániel és Gruber Zsombor: két út – de közös diadal!

No, de nem is kell gondolatban visszamenni tavalyig, elég, mondjuk, nyolc hónapot visszalapozni a naptárban, februárig. Hol volt akkor ez a két játékos? Lukács Dániel már látványosan száguldott a másodosztály felé a Kecskeméttel, Gruber Zsombort pedig akkor adta kölcsön a Ferencváros az MTK-nak.

Aztán a nyáron jött a kedvező fordulat a pályájukon. Lukács az NB II helyett az NB I előző ezüstérmesénél folytathatta, Grubert pedig visszarendelte a Fradi a kölcsönből. Valószínűsíthető, hogy az MLSZ új „magyarszabálya” sokat nyomott a latban ezeknél a döntéseknél, mindkét klubnak kellettek magyarok a keretbe. Az MLSZ ajánlására a korábban gyakran az idegenlégiósokra támaszkodó felcsútiak hazahozták ifjabb Dárdai Pált, Németh Andrást, és Lukács Dániel is kapott egy lehetőséget, amivel élt is: az előző idényben öt gólig jutott, most ez már októberben összejött neki. Ő harmadik, Gruber Zsombor hat találatával pedig az első az NB I góllövőlistáján – mindketten életük formájában játszanak.

És szombaton az örmények ellen bizonyították, hogy a válogatott is számíthat rájuk.

A 29 éves Lukács a REAC-ban nevelkedett, a felnőttek között 2013-ban mutatkozott be az NB III-ban. A Honvédban folytatta, előbb a kispestiek második csapatánál szintén az NB III-ban, majd 2015-ben az NB I-ben is pályára léphetett. Nem maradt tartósan az első keret tagja, visszairányították az NB III-asokhoz, aztán pedig – miután négy év alatt összesen csak 14 meccs jutott neki az élvonalban – 2018-ban kölcsön­adták Újpestre. A lila-fehéreknél sem sikerült maradandót alkotnia, hét NB I-es meccs után a Honvéd Tiszakécskére adta tovább kölcsönbe 2020-ban. És még az NB II-es együttesben sem tudott gyökeret verni, hét meccsen egy gólt szerzett. A Honvéd visszavette, de nem adta többé kölcsön, hanem 2021-ben ingyen végleg elengedte Kecskemétre.

Itt sikerült neki az áttörés, a 2021–2022-es NB II-es idényben 25 góljával jelentős szerepet vállalt a klub élvonalba jutásában, és megszerezte a gólkirályi címet is. Az NB I-be már nem tartott Szabó István vezetőedző csapatával, maradt a másodosztályban, a Diósgyőr szerződtette. Ott sem ment neki rosszul a játék, stabil kezdő volt, 38 meccsen 19 góllal és 17 gólpasszal járult hozzá a feljutáshoz. A DVTK számított rá az NB I-ben is – többé-kevésbé. Hullámzott a formája, 17 meccsen mindössze két gólt szerzett, így fél év után, 2024 januárjában a Diósgyőr eladta Kecskemétre. A másfél év alatt szerzett nyolc gól támadóként nem tűnt a legjobb ajánlólevélnek, sérülések is gyakran akadályozták, 2025 nyarán pedig a csapat simán kiesett az NB I-ből. Úgy tűnt, a pályafutása vakvágányra fut. A Puskás Akadémia mégis meglátott benne valamit. Úgy szerződött Hornyák Zsolt csapatához, hogy 29 évesen mindössze 81 élvonalbeli meccse és 12 gólja volt. Aztán az első nyolc Puskás-meccsén máris hozzátett ötöt.

Épp Gruber Zsombor korábbi posztján, jobbszélsőként játszva a felcsúti csapatban.

Gruber Zsombornak pár perce volt arra, hogy bizonyítson – góllal tette le a névjegyét az örmények ellen (Fotó: Szabó Miklós)

A győri születésű játékos Győrszentivánban, majd az ETO-ban nevelkedett mielőtt 2017-ben, 13 évesen a Puskás Akadémiára került. Szisztematikusan haladt felfelé az akadémiai rendszerben, majd Felcsúton igyekezett alkalmazkodni a profi futball kihívásaihoz is, miután 2021 nyarán két perc erejéig megmutathatta magát az Európa-konferencialiga selejtezőjében, majd 2022 szeptemberében bemutatkozott az NB I-ben – miután lejárt a svájci kölcsönszerződése, amelyet az FC Basel U18-as csapatánál töltött. S hazatérve újabb kölcsönadás, az NB II-es Csákvár várt rá.

Igaz, csak augusztusban, mert Felcsúton is tudták, hogy több van benne, szeptemberre már vissza is hívták, és a 2022–2023-as NB I-es idényben már jelentős szerepet kapott: 26 bajnokin három, négy Magyar Kupa-meccsen további egy gólt szerzett. Majd a következő nyarat megint Csákváron töltötte, az őszt Felcsúton, aztán 2024 februárjában lecsapott rá a Ferencváros, amely azonnal kölcsön is adta a Zalaegerszegnek, ott játszott tavaly tavasszal. Tehát egy idényen belül három csapatban fordult meg, miközben a játékjoga már egy negyediknél volt… 2024 őszén az FTC-ben játszott, kilenc bajnokin egyszer volt eredményes, az Európa-ligában is kapott két meccset – ám idén tavasszal megint kölcsönadták, ezúttal az MTK-nak. És mint volt róla szó, az új idényre – már csak az MLSZ-ajánlás teljesítése érdekében is – visszavette a Fradi, amelyben szárnyal, és holtversenyben vezeti az NB I-es góllövőlistát klubtársával, Varga Barnabással. Akinek a szintén kacskaringós pályaívét már többször megénekeltük, és akinek most a helyén játszva volt eredményes a válogatottban.

Két különböző út, két pályafutás, amely egyazon meccsen lépett új szintre.

Különös aktualitást nyert így Lukács Dániel lapunknak kereken egy hónapja adott interjújának néhány mondata: „A Honvéd NB III-as tartalékcsapatában szerepelve padlón voltam, komolyan megfordult a fejemben, abba kellene hagynom a futballt. Nem ment a játék, és ahelyett, hogy még keményebben edzettem volna, értetlenkedtem, miért más kap lehetőséget a felnőtteknél. Szerencsére ekkortájt ismertem meg a feleségemet, valamint Horváth Zsolt játékosügynököt, akik rengeteget segítettek abban, hogy kikecmeregjek a gödörből, és mellém álljon a szerencse. (...) Akadtak furcsaságok a pályafutásomban, harminc felé közelítve azonban azt vallom, minden úgy jó, ahogy van, és hiábavaló azon lamentálni, miért így vagy úgy történt, helyette keményen kell melózni. (...) A történetem erőt adhat azoknak a huszonéves játékosoknak, akik nem ott tartanak, ahol szeretnének. A példám is bizonyítja, a siker kulcsa a kitartás, hiszen ha nincs bennem elegendő elszántság, ki tudja, lehet, ma egy fodrászatban dolgozom.”