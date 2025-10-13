Lukács Dániel és Gruber Zsombor: két út – de közös diadal!

Marco Rossi szövetségi kapitány váratlan húzása fényesen bevált. Mindenkit meglepve Lukács Dánielt, a Puskás Akadémia játékosát jelölte az örmények elleni kezdőcsapatba az eltiltott Varga Barnabás posztjára középcsatárnak. Úgy, hogy addig mindössze 30 perce volt a válogatottban, hogy egyáltalán nem magas, és klubjában, a Puskás Akadémiában nem is középen, hanem a szélen játszik.
Az 56. percben szerzett góljával jutott vezetéshez a válogatott, majd cseréje, Gruber Zsombor zárta le a meccset a 94. percben lőtt góllal.
A találkozó két valószerűtlen hőse. Lapunknál Lukács Dániel lett a mérkőzés játékosa, olvasóink szavazatai alapján pedig ők ketten kapták a legjobb átlagosztályzatot.
Ki gondolta volna ezt akár csak két nappal ezelőtt is…?!
Vagy tavaly ilyenkor…
No, de nem is kell gondolatban visszamenni tavalyig, elég, mondjuk, nyolc hónapot visszalapozni a naptárban, februárig. Hol volt akkor ez a két játékos? Lukács Dániel már látványosan száguldott a másodosztály felé a Kecskeméttel, Gruber Zsombort pedig akkor adta kölcsön a Ferencváros az MTK-nak.
Aztán a nyáron jött a kedvező fordulat a pályájukon. Lukács az NB II helyett az NB I előző ezüstérmesénél folytathatta, Grubert pedig visszarendelte a Fradi a kölcsönből. Valószínűsíthető, hogy az MLSZ új „magyarszabálya” sokat nyomott a latban ezeknél a döntéseknél, mindkét klubnak kellettek magyarok a keretbe. Az MLSZ ajánlására a korábban gyakran az idegenlégiósokra támaszkodó felcsútiak hazahozták ifjabb Dárdai Pált, Németh Andrást, és Lukács Dániel is kapott egy lehetőséget, amivel élt is: az előző idényben öt gólig jutott, most ez már októberben összejött neki. Ő harmadik, Gruber Zsombor hat találatával pedig az első az NB I góllövőlistáján – mindketten életük formájában játszanak.
És szombaton az örmények ellen bizonyították, hogy a válogatott is számíthat rájuk.
A 29 éves Lukács a REAC-ban nevelkedett, a felnőttek között 2013-ban mutatkozott be az NB III-ban. A Honvédban folytatta, előbb a kispestiek második csapatánál szintén az NB III-ban, majd 2015-ben az NB I-ben is pályára léphetett. Nem maradt tartósan az első keret tagja, visszairányították az NB III-asokhoz, aztán pedig – miután négy év alatt összesen csak 14 meccs jutott neki az élvonalban – 2018-ban kölcsönadták Újpestre. A lila-fehéreknél sem sikerült maradandót alkotnia, hét NB I-es meccs után a Honvéd Tiszakécskére adta tovább kölcsönbe 2020-ban. És még az NB II-es együttesben sem tudott gyökeret verni, hét meccsen egy gólt szerzett. A Honvéd visszavette, de nem adta többé kölcsön, hanem 2021-ben ingyen végleg elengedte Kecskemétre.
Itt sikerült neki az áttörés, a 2021–2022-es NB II-es idényben 25 góljával jelentős szerepet vállalt a klub élvonalba jutásában, és megszerezte a gólkirályi címet is. Az NB I-be már nem tartott Szabó István vezetőedző csapatával, maradt a másodosztályban, a Diósgyőr szerződtette. Ott sem ment neki rosszul a játék, stabil kezdő volt, 38 meccsen 19 góllal és 17 gólpasszal járult hozzá a feljutáshoz. A DVTK számított rá az NB I-ben is – többé-kevésbé. Hullámzott a formája, 17 meccsen mindössze két gólt szerzett, így fél év után, 2024 januárjában a Diósgyőr eladta Kecskemétre. A másfél év alatt szerzett nyolc gól támadóként nem tűnt a legjobb ajánlólevélnek, sérülések is gyakran akadályozták, 2025 nyarán pedig a csapat simán kiesett az NB I-ből. Úgy tűnt, a pályafutása vakvágányra fut. A Puskás Akadémia mégis meglátott benne valamit. Úgy szerződött Hornyák Zsolt csapatához, hogy 29 évesen mindössze 81 élvonalbeli meccse és 12 gólja volt. Aztán az első nyolc Puskás-meccsén máris hozzátett ötöt.
Épp Gruber Zsombor korábbi posztján, jobbszélsőként játszva a felcsúti csapatban.
A győri születésű játékos Győrszentivánban, majd az ETO-ban nevelkedett mielőtt 2017-ben, 13 évesen a Puskás Akadémiára került. Szisztematikusan haladt felfelé az akadémiai rendszerben, majd Felcsúton igyekezett alkalmazkodni a profi futball kihívásaihoz is, miután 2021 nyarán két perc erejéig megmutathatta magát az Európa-konferencialiga selejtezőjében, majd 2022 szeptemberében bemutatkozott az NB I-ben – miután lejárt a svájci kölcsönszerződése, amelyet az FC Basel U18-as csapatánál töltött. S hazatérve újabb kölcsönadás, az NB II-es Csákvár várt rá.
Igaz, csak augusztusban, mert Felcsúton is tudták, hogy több van benne, szeptemberre már vissza is hívták, és a 2022–2023-as NB I-es idényben már jelentős szerepet kapott: 26 bajnokin három, négy Magyar Kupa-meccsen további egy gólt szerzett. Majd a következő nyarat megint Csákváron töltötte, az őszt Felcsúton, aztán 2024 februárjában lecsapott rá a Ferencváros, amely azonnal kölcsön is adta a Zalaegerszegnek, ott játszott tavaly tavasszal. Tehát egy idényen belül három csapatban fordult meg, miközben a játékjoga már egy negyediknél volt… 2024 őszén az FTC-ben játszott, kilenc bajnokin egyszer volt eredményes, az Európa-ligában is kapott két meccset – ám idén tavasszal megint kölcsönadták, ezúttal az MTK-nak. És mint volt róla szó, az új idényre – már csak az MLSZ-ajánlás teljesítése érdekében is – visszavette a Fradi, amelyben szárnyal, és holtversenyben vezeti az NB I-es góllövőlistát klubtársával, Varga Barnabással. Akinek a szintén kacskaringós pályaívét már többször megénekeltük, és akinek most a helyén játszva volt eredményes a válogatottban.
Két különböző út, két pályafutás, amely egyazon meccsen lépett új szintre.
Különös aktualitást nyert így Lukács Dániel lapunknak kereken egy hónapja adott interjújának néhány mondata: „A Honvéd NB III-as tartalékcsapatában szerepelve padlón voltam, komolyan megfordult a fejemben, abba kellene hagynom a futballt. Nem ment a játék, és ahelyett, hogy még keményebben edzettem volna, értetlenkedtem, miért más kap lehetőséget a felnőtteknél. Szerencsére ekkortájt ismertem meg a feleségemet, valamint Horváth Zsolt játékosügynököt, akik rengeteget segítettek abban, hogy kikecmeregjek a gödörből, és mellém álljon a szerencse. (...) Akadtak furcsaságok a pályafutásomban, harminc felé közelítve azonban azt vallom, minden úgy jó, ahogy van, és hiábavaló azon lamentálni, miért így vagy úgy történt, helyette keményen kell melózni. (...) A történetem erőt adhat azoknak a huszonéves játékosoknak, akik nem ott tartanak, ahol szeretnének. A példám is bizonyítja, a siker kulcsa a kitartás, hiszen ha nincs bennem elegendő elszántság, ki tudja, lehet, ma egy fodrászatban dolgozom.”
F-CSOPORT
1. FORDULÓ
2025. szeptember 6.
Örményország–Portugália 0–5
Írország–MAGYARORSZÁG 2–2
2. FORDULÓ
2025. szeptember 9.
Örményország–Írország 2–1
MAGYARORSZÁG–Portugália 2–3
3. FORDULÓ
2025. október 11.
MAGYARORSZÁG–Örményország 2–0
Portugália–Írország 1–0
4. FORDULÓ
2025. október 14.
20.45: Írország–Örményország
20.45: Portugália–MAGYARORSZÁG (Tv: M4 Sport)
5. FORDULÓ
2025. november 13.
18.00: Örményország–MAGYARORSZÁG
20.45: Írország–Portugália
6. FORDULÓ
2025. november 16.
15.00: MAGYARORSZÁG–Írország
15.00: Portugália–Örményország
|F-CSOPORT
M
Gy
D
V
|L–K
|Gk
|P
|1. Portugália
3
3
–
–
|9–2
|+7
|9
|2. MAGYARORSZÁG
3
1
1
1
|6–5
|+1
|4
|3. Örményország
3
1
–
2
|2–8
|–6
|3
|4. Írország
3
–
1
2
|3–5
|–2
|1