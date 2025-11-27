Pénteki sportműsor: keleti rangadó az NB I-ben; FTC–Fehérvár csata az ICEHL-ben
NOVEMBER 28., PÉNTEK
FUTBALLPROGRAM
NB I
15. FORDULÓ
20.00: Nyíregyháza Spartacus FC–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
FRANCIA LIGUE 1
14. FORDULÓ
20.45: Metz–Rennes
NÉMET BUNDESLIGA
12. FORDULÓ
20.30: Mönchengladbach–RB Leipzig (Tv: Arena4)
OLASZ SERIE A
13. FORDULÓ
20.45: Como–Sassuolo (Tv: Match4)
ROMÁN SUPERLIGA
18. FORDULÓ
19.30: Rapid Bucuresti–Csíkszereda – élőben az NSO-n!
SPANYOL LA LIGA
14. FORDULÓ
21.00: Getafe–Elche (Tv: Spíler2)
SZAÚDI KIRÁLY-KUPA
NEGYEDDÖNTŐ
18.30: Al-Ahli–Al-Kvadszija (Tv: Spíler1)
FUTSAL
FÉRFI NB I, 15. FORDULÓ
18.30: Veszprém–DEAC
18.30: Berettyóújfalu–Nyírbátor
19.50: Aramis SE–Kecskemét
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
ALPESI SÍ
Világkupa, Copper Mountain
17.45: férfi óriás-műlesiklás, 1. futam (Tv: Eurosport1)
20.45: férfi óriás-műlesiklás, 2. futam (Tv: Eurosport1)
AMERIKAI FUTBALL
NFL, ALAPSZAKASZ
13. forduló
2.30: Baltimore Ravens–Cincinnati Bengals (Tv: Arena4)
21.00: Philadelphia Eagles–Chicago Bears
CURLING
EURÓPA-BAJNOKSÁG
B-DIVÍZIÓ, LAHTI
Nők
12.30: Magyarország–Lengyelország
A-DIVÍZIÓ, LOHJA
Férfiak
8.00: elődöntő (Tv: Eurosport2)
CSELGÁNCS
Grand Slam-verseny, Abu-Dzabi
10.00: selejtezők
17.00: bronzmérkőzések, döntők (Tv: Sport1)
DARTS
WDF-világbajnokság, Frimley Green
19.00: férfi 1. forduló, női selejtező
FORMULA–1
KATARI NAGYDÍJ, DOHA
14.30: szabadedzés (Tv: M4 Sport)
18.30: sprintkvalifikáció (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
FORMULA–2
KATARI NAGYDÍJ, DOHA
17.05: időmérő edzés (Tv: M4 Sport)
JÉGKORONG
Erste Liga, alapszakasz
17.30: Corona Brasov (romániai)–Budapest Jégkorong Akadémia HC
17.30: SC Csíkszereda (romániai)–DVTK Jegesmedvék
17.30: Gyergyói HK (romániai)–Debreceni EAC
18.30: FEHA19–Újpesti TE
ICEHL, alapszakasz
18.30: FTC-Telekom–Hydro Fehérvár AV19
KARATE
WKF-világbajnokság, Kairó
16.05: +68 kg (Fleischer Dóra)
KÉZILABDA
NŐI VILÁGBAJNOKSÁG, CSOPORTKÖR
1. forduló
E-csoport (Rotterdam)
18.00: Ausztria–Egyiptom
20.30: Hollandia–Argentína
F-csoport ('s-Hertogenbosch)
18.30: Lengyelország–Kína
21.00: Franciaország–Tunézia
2. forduló
C-csoport (Stuttgart)
18.00: Németország–Uruguay
20.30: Szerbia–Izland
D-csoport (Trier)
18.00: Montenegró–Paraguay
20.30: Spanyolország–Feröer
FÉRFI NB I
18.00: PLER-Budapest–HE-DO B.Braun Gyöngyös
FÉRFI NÉMET BUNDESLIGA
20.00: Eisenach–THW Kiel (Tv: Sport2)
KOSÁRLABDA
FÉRFI VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐ, 1. FORDULÓ
G-csoport
18.00: Magyarország–Finnország, Szombathely
KÜZDŐSPORT
13.30: ONE 135, Friday Fights, Bangkok (Tv: Sport2)
MOTORCSÓNAK
Világbajnokság, Szaúd-Arábia
13.20: sprintverseny (Tv: Eurosport2)
ÖKÖLVÍVÁS
U23-as Európa-bajnokság, BOK-csarnok
10.00 és 15.00: elődöntők
RÖVID PÁLYÁS GYORSKORCSOLYA
Olimpiai kvalifikációs világkupa, Dordrecht
11.30: selejtező
SÍFUTÁS
Világkupa, Ruka
10.20: női 10 km, klasszikus stílus (Tv: Eurosport1)
13.05: férfi 10 km, klasszikus stílus (Tv: Eurosport1)
15.05: férfi 7.5 km, kompakt (Tv: Eurosport1)
SÍUGRÁS
Világkupa, Ruka, Falun
12.05: férfi HS 142 (Tv: Eurosport1)
15.45: női HS 134 (Tv: Eurosport1)
VÍZILABDA
FÉRFI OB I, ALAPSZAKASZ
9. FORDULÓ
18.45: UVSE–Semmelweis OSC
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
Sportreggel
Műsorvezető: Risztov Éva, Csisztu Zsuzsa, Bene Ferenc
Szerkesztő: Bikfalvi Tamás
6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle
7.00: Vendégünk Szabó László, a Magyar Paralimpiai Bizottság elnöke
8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. A vonalban Bánki József
9.00: Kemény Dénest hívjuk. Napi sportesemények
10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval: a 2024-es budapesti rövid pályás úszó-világbajnokság
12.00: Bajnokok: a pénteken 95 éves, 1954-ben kajak négyesben világbajnok Nagy Lászlóval beszélget Szegő Tibor
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: Gurulj be lassítva is Berkesi Judittal
14.00: Játékoskijáró Katona Lászlóval
14.35: Hárompontos – Péter Ágoston és Hamzók Gotfrid
Hazafutás
Műsorvezető: L. Pap István
Szerkesztő: Szabó Szilvia
15.00: Visszatekintés a Fenerbahce–FTC labdarúgó Európa-liga-mérkőzésre, vendég: Katona László
15.30: Helyszíni beszámoló, interjúk a női kézilabda-világbajnokságról
16.00: Nemzeti sportkör, vendégek: Kovács Erika, Somogyi Zsolt, Székely Dávid
17.00: A 100 éve született legendás labdarúgóra, Bozsik Józsefre emlékezünk
Körkapcsolás
Műsorvezető: Szegő Tibor
Szerkesztő: Szabó Bence
18.00: Közvetítés a Magyarország-Finnország férfi kosárlabda-világbajnoki selejtezőről, kommentátor: Balogh Balázs
18.30: Közvetítés a Ferencváros–Fehérvár AV19 ICEHL jégkorong-mérkőzésről, kommentátor: Erdei Márk, szakértő: Spiller István
20.00: Közvetítés a Nyíregyháza–DVSC NB I-es bajnoki labdarúgó-mérkőzésről, kommentátor: Tóth Béla, szakértő: Wukovics László
22.30: Sportvilág