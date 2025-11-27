Pénteki sportműsor: keleti rangadó az NB I-ben; FTC–Fehérvár csata az ICEHL-ben

Pénteken keleti rangadóval, azaz Nyíregyháza–Debrecen mérkőzéssel indul a labdarúgó NB I 15. fordulója, de rendeznek meccset ezen a napon a francia, a német, az olasz és a spanyol élvonalban is. Folytatódik Hollandiában és Németországban a női kézilabda-vb, világbajnoki selejtezőt játszik a magyar férfi kosárlabda-válogatott, az osztrák jégkorongligában összecsap az FTC és a Fehérvár, illetve szabadedzésre és sprintkvalifikációra kerül sor a Formula–1-es Katari Nagydíjon. Emellett szerepel még a kiemelt sportműsorban többek között curling, cselgáncs, futsal, ökölvívás, rövid pályás gyorskorcsolya és vízilabda is.

NOVEMBER 28., PÉNTEK FUTBALLPROGRAM NB I

15. FORDULÓ

20.00: Nyíregyháza Spartacus FC–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n! FRANCIA LIGUE 1

14. FORDULÓ

20.45: Metz–Rennes NÉMET BUNDESLIGA

12. FORDULÓ

20.30: Mönchengladbach–RB Leipzig (Tv: Arena4) OLASZ SERIE A

13. FORDULÓ

20.45: Como–Sassuolo (Tv: Match4) ROMÁN SUPERLIGA

18. FORDULÓ

19.30: Rapid Bucuresti–Csíkszereda – élőben az NSO-n! SPANYOL LA LIGA

14. FORDULÓ

21.00: Getafe–Elche (Tv: Spíler2) SZAÚDI KIRÁLY-KUPA

NEGYEDDÖNTŐ

18.30: Al-Ahli–Al-Kvadszija (Tv: Spíler1) FUTSAL

FÉRFI NB I, 15. FORDULÓ

18.30: Veszprém–DEAC

18.30: Berettyóújfalu–Nyírbátor

19.50: Aramis SE–Kecskemét TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK ALPESI SÍ

Világkupa, Copper Mountain

17.45: férfi óriás-műlesiklás, 1. futam (Tv: Eurosport1)

20.45: férfi óriás-műlesiklás, 2. futam (Tv: Eurosport1) AMERIKAI FUTBALL

NFL, ALAPSZAKASZ

13. forduló

2.30: Baltimore Ravens–Cincinnati Bengals (Tv: Arena4)

21.00: Philadelphia Eagles–Chicago Bears CURLING

EURÓPA-BAJNOKSÁG

B-DIVÍZIÓ, LAHTI

Nők

12.30: Magyarország–Lengyelország

A-DIVÍZIÓ, LOHJA

Férfiak

8.00: elődöntő (Tv: Eurosport2) CSELGÁNCS

Grand Slam-verseny, Abu-Dzabi

10.00: selejtezők

17.00: bronzmérkőzések, döntők (Tv: Sport1) DARTS

WDF-világbajnokság, Frimley Green

19.00: férfi 1. forduló, női selejtező FORMULA–1

KATARI NAGYDÍJ, DOHA

14.30: szabadedzés (Tv: M4 Sport)

18.30: sprintkvalifikáció (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n! FORMULA–2

KATARI NAGYDÍJ, DOHA

17.05: időmérő edzés (Tv: M4 Sport) JÉGKORONG

Erste Liga, alapszakasz

17.30: Corona Brasov (romániai)–Budapest Jégkorong Akadémia HC

17.30: SC Csíkszereda (romániai)–DVTK Jegesmedvék

17.30: Gyergyói HK (romániai)–Debreceni EAC

18.30: FEHA19–Újpesti TE

ICEHL, alapszakasz

18.30: FTC-Telekom–Hydro Fehérvár AV19 KARATE

WKF-világbajnokság, Kairó

16.05: +68 kg (Fleischer Dóra) KÉZILABDA

NŐI VILÁGBAJNOKSÁG, CSOPORTKÖR

1. forduló

E-csoport (Rotterdam)

18.00: Ausztria–Egyiptom

20.30: Hollandia–Argentína

F-csoport ('s-Hertogenbosch)

18.30: Lengyelország–Kína

21.00: Franciaország–Tunézia

2. forduló

C-csoport (Stuttgart)

18.00: Németország–Uruguay

20.30: Szerbia–Izland

D-csoport (Trier)

18.00: Montenegró–Paraguay

20.30: Spanyolország–Feröer

FÉRFI NB I

18.00: PLER-Budapest–HE-DO B.Braun Gyöngyös

FÉRFI NÉMET BUNDESLIGA

20.00: Eisenach–THW Kiel (Tv: Sport2) KOSÁRLABDA

FÉRFI VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐ, 1. FORDULÓ

G-csoport

18.00: Magyarország–Finnország, Szombathely KÜZDŐSPORT

13.30: ONE 135, Friday Fights, Bangkok (Tv: Sport2) MOTORCSÓNAK

Világbajnokság, Szaúd-Arábia

13.20: sprintverseny (Tv: Eurosport2) ÖKÖLVÍVÁS

U23-as Európa-bajnokság, BOK-csarnok

10.00 és 15.00: elődöntők RÖVID PÁLYÁS GYORSKORCSOLYA

Olimpiai kvalifikációs világkupa, Dordrecht

11.30: selejtező SÍFUTÁS

Világkupa, Ruka

10.20: női 10 km, klasszikus stílus (Tv: Eurosport1)

13.05: férfi 10 km, klasszikus stílus (Tv: Eurosport1)

15.05: férfi 7.5 km, kompakt (Tv: Eurosport1) SÍUGRÁS

Világkupa, Ruka, Falun

12.05: férfi HS 142 (Tv: Eurosport1)

15.45: női HS 134 (Tv: Eurosport1) VÍZILABDA

FÉRFI OB I, ALAPSZAKASZ

9. FORDULÓ

18.45: UVSE–Semmelweis OSC A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA Sportreggel

Műsorvezető: Risztov Éva, Csisztu Zsuzsa, Bene Ferenc

Szerkesztő: Bikfalvi Tamás

6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle

7.00: Vendégünk Szabó László, a Magyar Paralimpiai Bizottság elnöke

8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. A vonalban Bánki József

9.00: Kemény Dénest hívjuk. Napi sportesemények

10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval: a 2024-es budapesti rövid pályás úszó-világbajnokság

12.00: Bajnokok: a pénteken 95 éves, 1954-ben kajak négyesben világbajnok Nagy Lászlóval beszélget Szegő Tibor

12.40: Nemzeti sportkrónika

13.00: Gurulj be lassítva is Berkesi Judittal

14.00: Játékoskijáró Katona Lászlóval

14.35: Hárompontos – Péter Ágoston és Hamzók Gotfrid

Hazafutás

Műsorvezető: L. Pap István

Szerkesztő: Szabó Szilvia

15.00: Visszatekintés a Fenerbahce–FTC labdarúgó Európa-liga-mérkőzésre, vendég: Katona László

15.30: Helyszíni beszámoló, interjúk a női kézilabda-világbajnokságról

16.00: Nemzeti sportkör, vendégek: Kovács Erika, Somogyi Zsolt, Székely Dávid

17.00: A 100 éve született legendás labdarúgóra, Bozsik Józsefre emlékezünk

Körkapcsolás

Műsorvezető: Szegő Tibor

Szerkesztő: Szabó Bence

18.00: Közvetítés a Magyarország-Finnország férfi kosárlabda-világbajnoki selejtezőről, kommentátor: Balogh Balázs

18.30: Közvetítés a Ferencváros–Fehérvár AV19 ICEHL jégkorong-mérkőzésről, kommentátor: Erdei Márk, szakértő: Spiller István

20.00: Közvetítés a Nyíregyháza–DVSC NB I-es bajnoki labdarúgó-mérkőzésről, kommentátor: Tóth Béla, szakértő: Wukovics László

22.30: Sportvilág