Rövid pályás gyorskorcsolya: életben maradtak a női váltó olimpiai esélyei

Végre egy fokkal jobb negyeddöntős futamba kapott besorolást női váltónk, amelyik a dordrechti world tour-viadal első napján Sziliczei-Német Rebeka, Somodi Maja, Végi Diána Laura, Bácskai Sára Luca összetételben lépett jégre – a dél-koreaiak, az olaszok és a kazahok mellett. (Emlékezzünk: az eddigi három fordulóban a Dél-Koreával, Hollandiával, Olaszországgal és Amerikával is meg kellett küzdenünk…).

A futam harmadik helye – idővel – továbbjutást ért, s ezt a mieink hozták is, ráadásul centikkel maradtak csak el a két „nagytól”, vagyis az olaszoktól és a dél-koreaiaktól.

Mindez azt is jelenti, hogy életben maradt a női váltó esélye az olimpiai indulásra: a szombati elődöntőben a magyar négyesnek Hollandia, Kína, Lengyelország és az utólag, már a futamok befejezése után továbbjuttatott Egyesült Államok lesz az ellenfele.

A Végi, Bácskai, Moon Wonjun, Jászapáti Péter összeállítású vegyes váltó a hollandok és az amerikaiak mögött harmadik lett a negyeddöntős futamában – a szám helyosztó futamait pénteken rendezik meg.

Ami az egyéni küzdelmeket illeti: Moon Wonjun egyenes ágon jutott 1500 méteren a negyeddöntőbe, Jászapáti Péter és Nógrádi Bence a vigaszágon még odaérhet a legjobbak közé. Ötszázon a selejtezőből Jászapáti Péter, Tiborcz Dániel és Moon Wonjun is továbbjutott, az előfutamokból ez egyiküknek sem sikerült. A vigaszág első körét csak a dél-koreai születésű, tavaly honosított korcsolyázó élte túl. Ezer méteren Bácskai Sára Lucát kizárták a selejtezőben, ebben a kanyarban búcsúzott – átmenetileg – Sziliczei-Német Rebeka, a következőben pedig Somodi Maja: a reményfutamok első körét mindketten sikerrel vették, szombaton folytathatják, és még feljuthatnak a „főtáblára”.