Fél év alatt elképzelhetetlen mélységbe zuhant a Liverpool; nehéz időszakon megy keresztül Mim Gergely

Fél év, ennyi kellett, hogy az Arne Slot vezette Liverpool a csúcsról aláhulljon egy korábban elképzelhetetlen mélységbe, ráadásul korántsem biztos, hogy a csapat elérte a mélypontot. Május 26-án még a „vörösöké” volt a világ, és csaknem egymillió szurkoló előtt ünnepelték, teljesen megérdemelten a klub huszadik bajnoki címét, hat hónappal később mégis a teljes kétségbeesés uralkodik az Anfield környékén, és nemcsak a holland vezetőedző, hanem a fél keret jövője vált bizonytalanná. Minden frontot nézve a Liverpool az utóbbi 12 mérkőzéséből kilencet (!) veszített el, ami a klub legrosszabb sorozata az 1953–1954-es idény óta, igazán rémisztővé mégis az teszi a helyzetet, hogy a nyáron a klubrekordot megdöntve több mint 400 millió fontért erősítették meg a keretet. Gyenge Balázs liverpooli helyzetjelentése.

Nagyot dobott tavaly a budapesti rövid pályás világbajnokságon Sárkány Zalán: azután, hogy a Duna Arénában aranyérmes lett 800 gyorson, „természetesen” a december 2. és 7. közötti lublini Eb-n is sokat várunk tőle. Lapunknak elmondta, hogy a vb után kapott két hét pihenőt, majd visszautazott az Egyesült Államokba: „Kemény hónapokon vagyok túl, sokat dolgoztam, ezt szerettem volna megmutatni Westmontban (a rövid pályás világkupa-sorozat második állomásán országos csúccsal nyert 800 gyorson, ez a világ idei legjobbját jelenti a ranglistán). Sikerült, pedig nem könnyítettünk arra a versenyre. Lengyelországban a legjobb formámat igyekszem nyújtani: a négyszáz, nyolcszáz és ezerötszáz gyors mellett négyszáz vegyesen is indulok. Az, hogy yardos medencében készülök majdnem egész évben, sokat segít, hogy a rövid pályás Eb-n is jó legyek.”

A Barcelona kötelékébe tartozó Yaakobishvili Áron az előző évadban korosztályos szinten spanyol bajnok és Király Kupa-győztes lett, valamint elhódította az UEFA Ifjúsági Liga trófeáját is, s az U19-es csapat alapembereként egyértelműen megérett a felnőttfutballra. A 2006-os születésű kapus a mostani idényt kölcsönben a La Liga 2-ben újoncként szereplő Andorra FC-ben tölti, amelynél a La Masián együtt töltött évek után ismét korábbi mesterével, Daniel Ortiz kapusedzővel dolgozhat. Az eddig játszott 15 bajnokiból tíz alkalommal az ő nevével kezdődött az összeállítás. Statisztikai az adatok rávilágítanak, hogy rövid idő alatt alkalmazkodott a felnőttfutball tempójához, felvette a La Liga 2 ritmusát – nem véletlenül kap rendszeresen játéklehetőséget egy olyan poszton, amelyen ritkán vállalnak ekkora kockázatot fiatallal.

Nagy lépést tett az UEFA Ifjúsági Ligában a Puskás Akadémia, hogy bejusson a legjobb 32 csapat közé, hátrányból fordított a román FCSB otthonában. A felcsútiak kapitánya Umathum Ádám, aki annak is örült, hogy a helyszínen drukkolt nekik a Székelyföld Labdarúgó-akadémia 50 növendéke is. „Természetesen örültünk a lefújás után, de azzal is tisztában voltunk és vagyunk, hogy vár még ránk egy visszavágó – mondta még Umathum Ádám. – Az előny az első találkozó után nálunk van, sokat érne, ha a Panchóban meg tudnánk szerezni a vezetést, és sikerülne elvenni az ellenfél játékosainak kedvét. Hogy milyen különbséget látok a Brann és az FCSB között? A norvég együttes többet birtokolta a labdát, a román próbált minél hamarabb a kapu elé érni, a játékerejük nagyjából azonos. Az előző kiírásban a Puskás Akadémia ott volt a 32 között, motivációt jelent, hogy jövőre is versenyben legyünk, és esetleg egy topcsapat ellen játszhassunk.”

A Nyíregyháza Spartacus támadója, Manner Balázs eddigi nyolc NB I-es mérkőzésén két parádés gólt szerzett – a 20 éves játékos főszereplő lehet a pénteki, Debrecen elleni rangadón is. Legutóbb a Ferencváros elleni 3–1-es győzelem alkalmával bombázott a bal felső sarokba, ezzel lapunknál övé lett a 14. forduló legszebb találata. „A Fradi ellen lőtt gólom nekem különlegesebb, hiszen 12 évet húztam le a klubban, gyakorlatilag ott nőttem fel. Nagyon sokat köszönhetek a szüleimnek, Mórról kellett majdnem mindennap ingáznunk Budapestre, ez oda-vissza körülbelül 180 kilométer. Ez ment hat évig, majd kollégista lettem, s Pestre költöztem. Furcsa volt a Fradi ellen játszani, de nem volt bennem semmilyen rossz érzés: nyáron lejárt a szerződésem, s úgy döntöttünk, hogy nem hosszabbítunk, ezután kerültem Nyíregyházára.”

Nehéz időszakon megy keresztül Mim Gergely. A Zalaegerszeg támadója az előző idény végén porcműtéten esett át, de az idő múlásával nem javult a helyzet, terhelés hatására fájdalmat érzett, így október elején újabb beavatkozásra került sor. „A körülményekhez képest jól vagyok – mondta lapunknak a 26 esztendős támadó. – Sajnos nem lehetett elkerülni az újabb műtétet, október elején volt a második beavatkozás Budapesten. A térdemben pótolni kellett a porcot, bízom benne, hogy ezzel megoldódik a probléma. Tudom, hogy hosszú út vár még rám, ám reménykedem, hogy továbbra is minden zökkenőmentesen fog menni, és február-március környékén visszatérhetek a pályára. Nagyon hiányzik már a futball. Hét hónapja játszottam legutóbb mérkőzést, akkor nem gondoltam volna, hogy ilyen sokat kell várni a következőre…”

A finn nemzeti együttessel találkozik Szombathelyen vb-selejtezőn a magyar férfi kosárlabda-válogatott. Az ellenfél bravúros negyedik helyet szerzett idén az Európa-bajnokságon. „A finn kosárlabda nagy fejlődésen ment keresztül az elmúlt tíz-tizenöt évben, volt szerencsém több finn edzővel is dolgozni Németországban – mondta lapunknak Pongó Marcell, a válogatott 28 esztendős irányítója. – A keretből hiányzik az NBA-s Lauri Markkanen, ott lesz viszont Mikael Jantunen a Fenerbahcéból. Vannak jó bajnokságokban szereplő játékosaik, és Ilari Seppälä is ismerős arc, ő a Kecskemét irányítója. Nem kiemelkedő képességű kosarasokra építenek, hanem csapatként erősek, ezt az Eb-n is bizonyították.. Rendkívül gyors kosárlabdát játszanak, pörgős meccsre kell számítanunk. Nincs náluk elveszett labda, gyakorlatilag öten mennek a támadólepattanókért. Itthon mindenképpen szeretnénk nyerni, a belgákkal még nem foglalkoztunk.”

