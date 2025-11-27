A négy TD-t passzoló Jordan Love vezérletével a Packers Detroitban is nyert hálaadáskor – videó

Az első fordulóban a Packers kisebb meglepetésre könnyedén legyőzte a Lionst (27–13). A Detroit nem tudott hazai pályán sem visszavágni az első hálaadás napi mérkőzésen. A Packers az első támadósorozat végén mezőnygóllal szerzett vezetést, majd a második negyed elején Dontayvion Wicks 22 yardost TD-elkapásával növelte előnyét. Ezt követően a Lions folyamatosan futhatott az eredmény után, de három pontnál közelebb nem tudott kerülni. A 10–0-s Packers vezetés után a negyedik negyed kezdetéig felváltva jöttek a touchdownnal végződő támadósorozatok. A záró játékrészben a Green Bay védelme a mérkőzésen másodszor is megállította a hazaiakat negyedik kísérletre, majd nem sokkal később egy hosszú támadósorozat végén Micah Parsons kulcsszituációban vitte földre Jared Goffot. A Lions csak mezőnygólt rúgott, a Packers pedig lepörgette az órát és 31–24-es győzelmet aratott.
A mérkőzés legjobbja Jordan Love volt, aki 234 yardot és idénycsúcsot jelentő négy touchdownt passzolt. Kedvenc célpontja Wicks volt, aki hat elkapásból 94 yardig és két hatpontosig jutott, míg Christian Watson négy elkapásból 80 yardot és egy touchdownt szerzett. A sérülésből visszatérő Josh Jacobs 83 futott yardig jutott, míg Micah Parsons három sacket jegyzett. A hazaiaknál Jared Goff 26 passzkísérletéből 20 pontos volt 256 yardért és 2 TD-ért. Amon-Ra St. Brown sérülés miatt már az első negyedben kidőlt, így Jameson Williams (hét elkapás, 144 yard, 1 TD) lépett elő, míg a földön Jahmyr Gibbs 20 kísérletből 68 yardot tett meg.
AMERIKAI FUTBALL
NFL, ALAPSZAKASZ
13. FORDULÓ
Csütörtök
Detroit Lions–Green Bay Packers 24–31 (0–3, 14–14, 7–14, 3–0)
KÉSŐBB
22.30: Dallas Cowboys–Kansas City Chiefs (Tv: Arena4)
Péntek
2.20: Baltimore Ravens–Cincinnati Bengals (Tv: Arena4)
21.00: Philadelphia Eagles–Chicago Bears
Vasárnap
19.00: Cleveland Browns–San Francisco 49ers
19.00: Tennessee Titans–Jacksonville Jaguars
19.00: Indianapolis Colts–Houston Texans (Tv: Arena4)
19.00: Miami Dolphins–New Orleans Saints
19.00: New York Jets–Atlanta Falcons
19.00: Tampa Bay Buccaneers–Arizona Cardinals
19.00: Carolina Panthers–Los Angeles Rams
22.05: Seattle Seahawks–Minnesota Vikings
22.25: Pittsburgh Steelers–Buffalo Bills (Tv: Arena4)
22.25: Los Angeles Chargers–Las Vegas Raiders
Hétfő
2.20: Washington Commanders–Denver Broncos (Tv: Arena4)
Kedd
2.15: New England Patriots–New York Giants (Tv: Arena4)
Szabadnapos: –