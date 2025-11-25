A nép akarata – Deák Zsigmond jegyzete

Győzött a nép akarata – sokszor hallhattuk a megfogalmazást az előző politikai rendszerben, főképp, amikor a kommunisták éppen valami válogatott gonoszságot találtak ki az emberek kárára. Ám most szerencsére nem erről van szó, hanem arról, hogy a Nemzeti Sport szavazásán a válaszolók 58 százaléka amellett állt ki, hogy Marco Rossi maradjon a szövetségi kapitány. Erre mi történt az MLSZ keddi elnökségi ülésén, nem mellékesen a Magyar labdarúgás napján? Megerősítették a posztján, avagy győzött a népakarat.

Természetesen Csányi Sándor, az MLSZ elnöke nem lapunk voksolására hivatkozott a döntés indokaként, de azért jólesik az egybeesés. Hozzáteszem, többször előfordult a múltban, hogy egy balul sikerült selejtezősorozatba valaki belebukott, kapitány, elnök, bárki más, ám most a nép és a döntéshozó testület sem akart fejeket venni. „Marco Rossi beszámolt az elmúlt év munkájáról, a várható változásokról a csapatnál, és az elnökség úgy döntött, megbízunk benne, tehát továbbra is ő a magyar válogatott szövetségi kapitánya” – fogalmazott a sportvezető. Hozzátette viszont, hogy az őszinte önkritika nem maradhat el, s lesz még egy részletesebb beszámoló a szakmai bizottság előtt, ahol adott esetben tanácsokkal látják el Rossit. Jómagam úgy vélem, nem feltétlenül ezeken a tanácsokon múlik majd a csapat jövőbeni sikere, sokkal inkább azon, hogy az olasz szakvezető és a játékosok között továbbra is megmarad-e a kölcsönös emberi és szakmai bizalom.

A nemrégiben 2030-ig meghosszabbított szerződésű, ám a vb-selejtezőben a minimális célt csapatával el nem érő szövetségi kapitány további sorsa mellett Csányi Sándor egyéb fontos és közérdekű témákat is érintett az elnökségi ülés után az M4 Sportnak adott interjújában. Békejobbot nyújtott a vele rossz kapcsolatot „ápoló” szurkolóknak, kijelentette, hogy legalább még egy vb-t „megcéloz” regnáló elnökként, valamint hogy nem támogatja a profi liga újbóli megalapítását, érintette az utánpótlást és sok egyebet.

Mivel az előjelek eleve nem utaltak égszakadás-földindulásra, fogalmazhatunk úgy, elmaradt a meglepetés az MLSZ-elnökségin. A döntések megalapozottsága azonban egyértelműen a jövő eredményességén múlik. Ahogyan a sportban az megszokott. Ez sem meglepetés.