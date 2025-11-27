Nemzeti Sportrádió

Sikeresen lezajlott a Buzánszky100 Lábtenisz Emléktorna

T. Z.T. Z.
Vágólapra másolva!
2025.11.27. 23:05
null
Sikeres volt az emléktorna. A képen balról jobbra: ifjabb Buzánszky Jenő, Molnár Andrea, Mátrai Gábor (Fotó: Dömötör Csaba)
Címkék
Molnár Andrea Buzánszky Jenő lábtenisz emléktorna
A Budapest Tenisz Centrumban csütörtökön rendezték meg a Buzánszky100 Lábtenisz Emléktornát, amelyet az Aranycsapat legendás jobbhátvédje, Buzánszky Jenő születésének 100. évfordulója alkalmából hívtak életre.

A tornát Buzánszky Jenő fia, ifjabb Buzánszky Jenő nyitotta meg, aki meghatottan üdvözölte a résztvevőket, és megköszönte, hogy ápolják édesapja szellemi örökségét. Molnár Andrea, az Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány elnöke beszédében felidézte Buzánszky Jenő emberi nagyságát, sport iránti szenvedélyét, és az utánpótlás-nevelés iránti elköteleződését – derült ki a szerkesztőségünkhöz eljuttatott tájékoztatásból. 

Mátrai Gábor, a Magyar Lábtenisz-szövetség elnöke hangsúlyozta az esemény közösségformáló erejét és a hagyományőrzés fontosságát.

Fotó: Dömötör Csaba

A tornán hat csapat lépett pályára: az Öregfiúk válogatott (Juhász Roland, Torghelle Sándor), Budapest Tenisz Centrum I. (Haunold Máté, Szendrei Dániel), Budapest Tenisz Centrum II. (Rakonczai Imre, Szendrei György), Ferencváros (Bánki József, ifj. Nyilasi Tibor), Grosics Alapítvány (Kiss Tamás, Kollár Zsolt), Óbudai Fidelitas (Csabai Dániel, Malinás Sándor).

A Budapest Tenisz Centrum I. csapata végig magabiztos teljesítményt nyújtva szerezte meg az első helyet, a Grosics Alapítvány a második pozícióban zárt, míg az Öregfiúk válogatott harmadikként végzett.

 

Molnár Andrea Buzánszky Jenő lábtenisz emléktorna
Legfrissebb hírek

Lepsényi Boglárka ismét megnyerte a női lábtenisz-világbajnokságot

Egyéb egyéni
2025.11.25. 15:58

Átadták az Aranycsapat négy tagjának síremlékét is jelző okostáblát a Szent István-bazilikában

Magyar válogatott
2025.11.25. 14:39

Tusványos 2025: emlékbélyeget mutatott be a Magyar Posta a 100 éve született Buzánszky Jenőről

Magyar válogatott
2025.07.25. 14:38

Sztárok jöttek össze Fülöp Márton emlékére

Labdarúgó NB I
2025.07.08. 20:45

Nagy védések a balatonarácsi Fülöp Márton-kapustáborban

Labdarúgó NB I
2025.07.05. 08:52

Hatodszor rendezték meg a Gőgh Kálmán-emléktornát

Minden más foci
2025.06.18. 18:25

Meghirdették a Buzánszky 100 emlékévet

Magyar válogatott
2025.05.05. 20:06

Véget ért a Buzánszky 100-emléktorna

Minden más foci
2025.05.04. 17:04
Ezek is érdekelhetik