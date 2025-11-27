Sikeresen lezajlott a Buzánszky100 Lábtenisz Emléktorna

A tornát Buzánszky Jenő fia, ifjabb Buzánszky Jenő nyitotta meg, aki meghatottan üdvözölte a résztvevőket, és megköszönte, hogy ápolják édesapja szellemi örökségét. Molnár Andrea, az Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány elnöke beszédében felidézte Buzánszky Jenő emberi nagyságát, sport iránti szenvedélyét, és az utánpótlás-nevelés iránti elköteleződését – derült ki a szerkesztőségünkhöz eljuttatott tájékoztatásból.

Mátrai Gábor, a Magyar Lábtenisz-szövetség elnöke hangsúlyozta az esemény közösségformáló erejét és a hagyományőrzés fontosságát.

Fotó: Dömötör Csaba

A tornán hat csapat lépett pályára: az Öregfiúk válogatott (Juhász Roland, Torghelle Sándor), Budapest Tenisz Centrum I. (Haunold Máté, Szendrei Dániel), Budapest Tenisz Centrum II. (Rakonczai Imre, Szendrei György), Ferencváros (Bánki József, ifj. Nyilasi Tibor), Grosics Alapítvány (Kiss Tamás, Kollár Zsolt), Óbudai Fidelitas (Csabai Dániel, Malinás Sándor).

A Budapest Tenisz Centrum I. csapata végig magabiztos teljesítményt nyújtva szerezte meg az első helyet, a Grosics Alapítvány a második pozícióban zárt, míg az Öregfiúk válogatott harmadikként végzett.