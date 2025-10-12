Nemzeti Sportrádió

Gruber Zsombor: Azt sem tudtam, mi történik, csak futottam, amerre láttam

PUSZTAI VIOLAPUSZTAI VIOLA
2025.10.12. 07:45
null
Gruber Zsombor a gólja után csak futott, amerre látott (Fotó: Szabó Miklós)
Gruber Zsombor nem sokkal a lefújás előtt állította be élete első válogatott góljával a 2–0-s végeredményt az örmények elleni vb-selejtezőn. Úgy fogalmazott, a találatot követően azt sem tudta, mi történik.

„Nagyon sok mindent jelent nekem ez a gól. Amikor berúgtam a labdát a kapuba, azt sem tudtam, mi történik, csak futottam, amerre láttam. Annyit érzékeltem, hogy mindenki fut felém, nagyon boldog voltam” – idézte fel az azt követő pillanatokat Gruber Zsombor, hogy meglőtte első gólját a magyar válogatottban az örmények elleni vb-selejtezőn.

Videónkban azt is elárulja, hogy az ünneplés során mit mondott neki Loic Nego, illetve mit érez, amikor magára öltheti a címeres mezt. Emellett az is kiderül, melyik három szóval jellemezte az örmények elleni győzelmet. 

EURÓPAI VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐ
F-CSOPORT, 3. FORDULÓ
MAGYARORSZÁG–ÖRMÉNYORSZÁG 2–0 (0–0)
Budapest, Puskás Aréna, 57 825 néző. Vezette: Chris Kavanagh (Dan Cook, Ian Hussin) – angolok
MAGYARORSZÁG: Tóth Balázs – Nego, W. Orbán, Szalai A., Kerkez (Dárdai M., 90.) – Schäfer, Styles (Vitális, 75.) – Bolla (Osváth, 75.), Tóth A. (Nagy Zs., 63.), Szoboszlai D. – Lukács D. (Gruber, 63.). Szövetségi kapitány: Marco Rossi
ÖRMÉNYORSZÁG: Avagjan – G. Harutjunjan (Miranjan, 86.), Sz. Muradjan, Pilojan – Hovhanniszjan, Ivu (K. Muradjan, 79.), Szpercjan, Tiknizjan – Bicsahcsjan (Szerobjan, 59.), Barszegjan (Ranos, 79.), Zelarajan (Sagojan, 59.). Szövetségi kapitány: Jegise Melikjan
Gólszerző: Lukács D. (56.), Gruber (90+4.)

ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!

     
F-CSOPORT

M

Gy

D

V

L–KGkP
1. Portugália

3

3

9–2+79
2. MAGYARORSZÁG

3

1

1

1

6–5+14
3. Örményország

3

1

2

2–8–63
4. Írország

3

1

2

3–5–21

 

