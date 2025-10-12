Gruber Zsombor: Azt sem tudtam, mi történik, csak futottam, amerre láttam

„Nagyon sok mindent jelent nekem ez a gól. Amikor berúgtam a labdát a kapuba, azt sem tudtam, mi történik, csak futottam, amerre láttam. Annyit érzékeltem, hogy mindenki fut felém, nagyon boldog voltam” – idézte fel az azt követő pillanatokat Gruber Zsombor, hogy meglőtte első gólját a magyar válogatottban az örmények elleni vb-selejtezőn.

Videónkban azt is elárulja, hogy az ünneplés során mit mondott neki Loic Nego, illetve mit érez, amikor magára öltheti a címeres mezt. Emellett az is kiderül, melyik három szóval jellemezte az örmények elleni győzelmet.