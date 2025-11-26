Csütörtöki sportműsor: megkezdi szereplését válogatottunk a női kézi-vb-n; El-meccset játszik az FTC

NOVEMBER 27., CSÜTÖRTÖK

FUTBALLPROGRAM

EURÓPA-LIGA

ALAPSZAKASZ, 5. FORDULÓ

18.45: Fenerbahce (török)–Ferencváros (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

18.45: Roma (olasz)–Midtjylland (dán)

18.45: Aston Villa (angol)–Young Boys (svájci)

18.45: Porto (portugál)–Nice (francia)

18.45: Viktoria Plzen (cseh)–Freiburg (német)

18.45: Feyenoord (holland)–Celtic (skót)

18.45: Lille (francia)–Dinamo Zagreb (horvát)

18.45: PAOK (görög)–Brann (norvég)

18.45: Ludogorec (bolgár)–Celta Vigo (spanyol)

21.00: Bologna (olasz)–Salzburg (osztrák)

21.00: Crvena zvezda (szerb)–FCSB (román)

21.00: Go Ahead Eagles (holland)–VfB Stuttgart (német)

21.00: Genk (belga)–Basel (svájci)

21.00: Maccabi Tel-Aviv (izraeli)–Lyon (francia)

21.00: Nottingham Forest (angol)–Malmö (svéd)

21.00: Panathinaikosz (görög)–Sturm Graz (osztrák)

21.00: Rangers (skót)–Braga (portugál)

21.00: Betis (spanyol)–Utrecht (holland)

KONFERENCIALIGA

ALAPSZAKASZ, 4. FORDULÓ

18.45: AZ (holland)–Shelbourne (ír)

18.45: Hamrun Spartans (máltai)–Lincoln Red Imps (gibraltári)

18.45: Zrinjski Mostar (bosznia-hercegovinai)–Häcken (svéd)

18.45: Lech Poznan (lengyel)–Lausanne (svájci)

18.45: Omonia (ciprusi)–Dinamo Kijev (ukrán)

18.45: Raków (lengyel)–Rapid (osztrák)

18.45: Sigma Olomouc (cseh)–Celje (szlovén)

18.45: Universitatea Craiova (román)–Mainz (német)

18.45: Slovan Bratislava (szlovák)–Rayo Vallecano (spanyol)

21.00: Aberdeen (skót)–Noa (örmény)

21.00: Fiorentina (olasz)–AEK Athén (görög)

21.00: Breidablik (izlandi)–Samsunspor (török)

21.00: Drita (koszovói)–Skëndija (északmacedón)

21.00: Rijeka (izlandi)–AEK Larnaca (ciprusi)

21.00: Jagiellonia (lengyel)–Kuopio (finn)

21.00: Legia Warszawa (lengyel)–Sparta Praha (cseh)

21.00: Strasbourg (francia)–Crystal Palace (angol) (Tv: Sport2)

21.00: Shamrock Rovers (ír)–Sahtar Doneck (ukrán)

ANGOL LEAGUE TWO

18. FORDULÓ

21.00: Grimsby Town–Tranmere Rovers (Tv: Match4)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

ALPESI SÍ

Világkupa, Copper Mountain

18.45: férfi szuper-óriásműlesiklás (Tv: Eurosport1)

AMERIKAI FUTBALL

NFL, ALAPSZAKASZ

13. forduló

19.00: Detroit Lions–Green Bay Packers (Tv: Arena4)

22.30: Dallas Cowboys–Kansas City Chiefs (Tv: Arena4)

Péntek, 2.15: Baltimore Ravens–Cincinnati Bengals (Tv: Arena4)

CURLING

EURÓPA-BAJNOKSÁG

B-DIVÍZIÓ, LAHTI

Férfiak

18.00: Magyarország–Szlovákia

Nők

8.00: Magyarország–Szlovákia

A-DIVÍZIÓ, LOHJA

Férfiak

13.00: Skócia–Olaszország (Tv: Eurosport1)

Nők

18.00: elődöntő (Tv: Eurosport2)

KÉZILABDA

NŐI VILÁGBAJNOKSÁG, CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ

A-csoport (Rotterdam)

18.00: Románia–Horvátország

20.30: Dánia–Japán

B-csoport ('s-Hertogenbosch)

18.00: Svájc–Irán

20.30: Magyarország–Szenegál (Tv: Duna World – 1. félidő, M4 Sport – 2. félidő) – élőben az NSO-n!

G-csoport (Stuttgart)

18.00: Brazília–Kuba

20.30: Svédország–Csehország

H-csoport (Trier)

18.00: Angola–Kazahsztán

20.30: Norvégia–Dél-Korea

FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR

9. FORDULÓ

A-CSOPORT

20.45: Füchse Berlin (német)–One Veszprém HC (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

20.45: Sporting CP (portugál)–Kolstad (norvég)

B-CSOPORT

18.45: OTP Bank-Pick Szeged–HC Zagreb (horvát) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

18.45: GOG (dán)–Barca (spanyol)

20.45: Paris Saint-Germain (francia)–Orlen Wisla Plock (lengyel)

KARATE

WKF-világbajnokság, Kairó

16.05: 75 kg (Hárspataki Gábor)

ÖKÖLVÍVÁS

U23-as Európa-bajnokság, BOK-csarnok

11.00 és 15.00: negyeddöntők

RÖPLABDA

NŐI CEV-KUPA

1. forduló, 1. mérkőzés

18.30: Vasas Óbuda–Reale Mutua Fenera Chieri'76 (olasz)

RÖVID PÁLYÁS GYORSKORCSOLYA

Olimpiai kvalifikációs világkupa, Dordrecht

11.30: selejtező

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel

Műsorvezető: Risztov Éva, Szalai Kristóf, Marosán György

Szerkesztő: Bikfalvi Tamás

6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle

7.00: Feszültség a csapaton belül – meddig lehet engedni?

8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. A vonalban Holczer Ádám

9.00: Pálinger Katalint hívjuk. Napi sportesemények

10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval: női kézilabda-válogatottunk eddigi vb-érmei

12.00: Bajnokok

12.40: Nemzeti sportkrónika

14.00: 40x20 kézilabda-magazin

14.35: Újratöltve

Hazafutás

Műsorvezető: Csisztu Zsuzsa

Szerkesztő: L. Pap István

15.00: Kézilabda, magyar rajt a női világbajnokságon

16.00: Nemzeti sportkör, vendég: Bittmann Emil, Deák Zsigmond, L. Pap István

17.00: Édes magyar sportnyelvünk. Formula–1-es nagydíj Katarban

17.20: Nemzeti sportkrónika

17.30: Labdarúgás: reakciók és értékelés a Bajnokok Ligája-forduló után

Körkapcsolás

Műsorvezető: Regős László Pál

Szerkesztő: Erdei Márk

18.00: A Fenerbahce–Ferencváros Európa-liga-alapszakasz-mérkőzés felvezetése

18.45: Közvetítés a Fenerbahce–Ferencváros Európa-liga-alapszakasz-mérkőzésről, kommentátor: Katona László. Beszámoló a Szeged–PPD Zágráb férfi kézilabda BL-csoportmérkőzésről

20.30: Közvetítés a női kézilabda-világbajnokság Magyarország–Szenegál mérkőzéséről, kommentátor: Németh Kornél, szakértő: Ballai Attila és Marosán György

20.45: Közvetítés a férfi kézilabda BL csoportkörének Füchse Berlin–Veszprém találkozójáról, kommentátor: Regős László Pál

22.30: Sportvilág