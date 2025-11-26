Csütörtöki sportműsor: megkezdi szereplését válogatottunk a női kézi-vb-n; El-meccset játszik az FTC
NOVEMBER 27., CSÜTÖRTÖK
FUTBALLPROGRAM
EURÓPA-LIGA
ALAPSZAKASZ, 5. FORDULÓ
18.45: Fenerbahce (török)–Ferencváros (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
18.45: Roma (olasz)–Midtjylland (dán)
18.45: Aston Villa (angol)–Young Boys (svájci)
18.45: Porto (portugál)–Nice (francia)
18.45: Viktoria Plzen (cseh)–Freiburg (német)
18.45: Feyenoord (holland)–Celtic (skót)
18.45: Lille (francia)–Dinamo Zagreb (horvát)
18.45: PAOK (görög)–Brann (norvég)
18.45: Ludogorec (bolgár)–Celta Vigo (spanyol)
21.00: Bologna (olasz)–Salzburg (osztrák)
21.00: Crvena zvezda (szerb)–FCSB (román)
21.00: Go Ahead Eagles (holland)–VfB Stuttgart (német)
21.00: Genk (belga)–Basel (svájci)
21.00: Maccabi Tel-Aviv (izraeli)–Lyon (francia)
21.00: Nottingham Forest (angol)–Malmö (svéd)
21.00: Panathinaikosz (görög)–Sturm Graz (osztrák)
21.00: Rangers (skót)–Braga (portugál)
21.00: Betis (spanyol)–Utrecht (holland)
KONFERENCIALIGA
ALAPSZAKASZ, 4. FORDULÓ
18.45: AZ (holland)–Shelbourne (ír)
18.45: Hamrun Spartans (máltai)–Lincoln Red Imps (gibraltári)
18.45: Zrinjski Mostar (bosznia-hercegovinai)–Häcken (svéd)
18.45: Lech Poznan (lengyel)–Lausanne (svájci)
18.45: Omonia (ciprusi)–Dinamo Kijev (ukrán)
18.45: Raków (lengyel)–Rapid (osztrák)
18.45: Sigma Olomouc (cseh)–Celje (szlovén)
18.45: Universitatea Craiova (román)–Mainz (német)
18.45: Slovan Bratislava (szlovák)–Rayo Vallecano (spanyol)
21.00: Aberdeen (skót)–Noa (örmény)
21.00: Fiorentina (olasz)–AEK Athén (görög)
21.00: Breidablik (izlandi)–Samsunspor (török)
21.00: Drita (koszovói)–Skëndija (északmacedón)
21.00: Rijeka (izlandi)–AEK Larnaca (ciprusi)
21.00: Jagiellonia (lengyel)–Kuopio (finn)
21.00: Legia Warszawa (lengyel)–Sparta Praha (cseh)
21.00: Strasbourg (francia)–Crystal Palace (angol) (Tv: Sport2)
21.00: Shamrock Rovers (ír)–Sahtar Doneck (ukrán)
ANGOL LEAGUE TWO
18. FORDULÓ
21.00: Grimsby Town–Tranmere Rovers (Tv: Match4)
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
ALPESI SÍ
Világkupa, Copper Mountain
18.45: férfi szuper-óriásműlesiklás (Tv: Eurosport1)
AMERIKAI FUTBALL
NFL, ALAPSZAKASZ
13. forduló
19.00: Detroit Lions–Green Bay Packers (Tv: Arena4)
22.30: Dallas Cowboys–Kansas City Chiefs (Tv: Arena4)
Péntek, 2.15: Baltimore Ravens–Cincinnati Bengals (Tv: Arena4)
CURLING
EURÓPA-BAJNOKSÁG
B-DIVÍZIÓ, LAHTI
Férfiak
18.00: Magyarország–Szlovákia
Nők
8.00: Magyarország–Szlovákia
A-DIVÍZIÓ, LOHJA
Férfiak
13.00: Skócia–Olaszország (Tv: Eurosport1)
Nők
18.00: elődöntő (Tv: Eurosport2)
KÉZILABDA
NŐI VILÁGBAJNOKSÁG, CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ
A-csoport (Rotterdam)
18.00: Románia–Horvátország
20.30: Dánia–Japán
B-csoport ('s-Hertogenbosch)
18.00: Svájc–Irán
20.30: Magyarország–Szenegál (Tv: Duna World – 1. félidő, M4 Sport – 2. félidő) – élőben az NSO-n!
G-csoport (Stuttgart)
18.00: Brazília–Kuba
20.30: Svédország–Csehország
H-csoport (Trier)
18.00: Angola–Kazahsztán
20.30: Norvégia–Dél-Korea
FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR
9. FORDULÓ
A-CSOPORT
20.45: Füchse Berlin (német)–One Veszprém HC (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!
20.45: Sporting CP (portugál)–Kolstad (norvég)
B-CSOPORT
18.45: OTP Bank-Pick Szeged–HC Zagreb (horvát) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!
18.45: GOG (dán)–Barca (spanyol)
20.45: Paris Saint-Germain (francia)–Orlen Wisla Plock (lengyel)
KARATE
WKF-világbajnokság, Kairó
16.05: 75 kg (Hárspataki Gábor)
ÖKÖLVÍVÁS
U23-as Európa-bajnokság, BOK-csarnok
11.00 és 15.00: negyeddöntők
RÖPLABDA
NŐI CEV-KUPA
1. forduló, 1. mérkőzés
18.30: Vasas Óbuda–Reale Mutua Fenera Chieri'76 (olasz)
RÖVID PÁLYÁS GYORSKORCSOLYA
Olimpiai kvalifikációs világkupa, Dordrecht
11.30: selejtező
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
Sportreggel
Műsorvezető: Risztov Éva, Szalai Kristóf, Marosán György
Szerkesztő: Bikfalvi Tamás
6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle
7.00: Feszültség a csapaton belül – meddig lehet engedni?
8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. A vonalban Holczer Ádám
9.00: Pálinger Katalint hívjuk. Napi sportesemények
10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval: női kézilabda-válogatottunk eddigi vb-érmei
12.00: Bajnokok
12.40: Nemzeti sportkrónika
14.00: 40x20 kézilabda-magazin
14.35: Újratöltve
Hazafutás
Műsorvezető: Csisztu Zsuzsa
Szerkesztő: L. Pap István
15.00: Kézilabda, magyar rajt a női világbajnokságon
16.00: Nemzeti sportkör, vendég: Bittmann Emil, Deák Zsigmond, L. Pap István
17.00: Édes magyar sportnyelvünk. Formula–1-es nagydíj Katarban
17.20: Nemzeti sportkrónika
17.30: Labdarúgás: reakciók és értékelés a Bajnokok Ligája-forduló után
Körkapcsolás
Műsorvezető: Regős László Pál
Szerkesztő: Erdei Márk
18.00: A Fenerbahce–Ferencváros Európa-liga-alapszakasz-mérkőzés felvezetése
18.45: Közvetítés a Fenerbahce–Ferencváros Európa-liga-alapszakasz-mérkőzésről, kommentátor: Katona László. Beszámoló a Szeged–PPD Zágráb férfi kézilabda BL-csoportmérkőzésről
20.30: Közvetítés a női kézilabda-világbajnokság Magyarország–Szenegál mérkőzéséről, kommentátor: Németh Kornél, szakértő: Ballai Attila és Marosán György
20.45: Közvetítés a férfi kézilabda BL csoportkörének Füchse Berlin–Veszprém találkozójáról, kommentátor: Regős László Pál
22.30: Sportvilág