Golovin Vlagyimir: Ebből a felfogásból kell építkeznünk

„Védekezésből építkeztünk – kezdte meccs utáni értékelését az M4 Sport mikrofonja előtt Golovin Vlagyimir. – Bízom benne, hogy most már elfelejtjük, hol vagyunk. A támadójátékunk is működött, de sok támadást nem sikerült hatékonyan befejezni. Örülök a győzelemnek, talán ez a legfontosabb.”

A magyar válogatott szövetségi kapitánya külön is méltatta az újonc Falusi-Udvardi Laura produkcióját: „Szerintem tökéletes volt, senki nem gondolta volna. Így kell játszani; amikor helyzet van, akkor megyek, megnézem és belövöm. Nagyon örülök a teljesítményének.”

Golovin végezetül ismét a csapat védekezését dicsérte: „Ebből a felfogásból kell építkeznünk” – fogalmazott, kiemelve, hogy a folytatásban a stabil védekezést kell továbbvinnie a csapatnak.

KÉZILABDA

NŐI VILÁGBAJNOKSÁG, CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ

B-csoport ('s-Hertogenbosch)

MAGYARORSZÁG–SZENEGÁL 26–17 (10–7)

S-Hertogenbosch, 900 néző. V: Kazanegra, Vujacsics (montenegróiak)

MAGYARORSZÁG: SZEMEREY – Grosch 2, Klujber 3, Vámos P. 2, Tóvizi 1, Kuczora 1, MÁRTON G. 7. Csere: Papp N., Hársfalvi 2, Bordás R., FALUSI-UDVARDI 5, Simon P. 3, Faragó Lea, Albek. Szövetségi kapitány: Golovin Vlagyimir

SZENEGÁL: TOUBISSA – Dapina 2, Abdourahim 4, H. Ndiaye 2, Fall 2, Sy, Niombla 1. Csere: DIAWARA 4, Da Sylva, Kebe 2 (1), Dasylva, Cissé, A. Ndiaye, Camara. Szövetségi kapitány: Yacine Messaoudi

Az eredmény alakulása. 6. p.: 2–0. 10. p.: 2–3. 14. p.: 6–3. 18. p.: 6–6. 23. p.: 9–6. 34. p.: 10–9. 36. p.: 13–9. 42. p.: 13–11. 47. p.: 18–11. 54. p.: 22–13.

Kiállítások: 6, ill. 8 perc

Hétméteresek: 0/0, ill. 2/1