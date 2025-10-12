Nemzeti Sportrádió

Olvasóinknál Tóth Balázs lett a mieink legjobbja Örményország ellen

H. Á.H. Á.
Vágólapra másolva!
2025.10.12. 17:10
null
Fotó: Kovács Péter
Címkék
értékelés foci vb 2026 magyar válogatott
A Nemzeti Sport olvasóit szokás szerint arra kértük, hogy egytől tízig terjedő skálán értékeljék a magyar labdarúgó-válogatott játékosainak teljesítményét. A szavazatok alapján az Örményország elleni világbajnoki selejtező legjobbja a mieink közül a kapus, Tóth Balázs volt, míg a legalacsonyabb értékelést Bolla Bendegúz kapta.

 

Szavazásunkon 5602 olvasónk vett részt. A voksok alapján a nemzeti csapat legjobbja Tóth Balázs volt – a feladatát magabiztosan megoldó kapus tízből átlagosan 7.27 pontot kapott. A rangsor második helyén a csapatot vezetéshez juttató Lukács Dániel (6.97), a harmadikon pedig a védelem legstabilabb pontjának látszó Willi Orbán (6.83) áll.

A második magyar gólt szerző Gruber Zsombor egyetlen századdal maradt le Orbán mögött, míg érdekes, hogy olvasóink szerint a Lukácsot parádés ütemben helyzetbe hozó, vagyis gólpasszt jegyző Bolla Bendegúz kapta a legkisebb értékelést, 5.47 pontot kapott.

A JÁTÉKOSOK ÉRTÉKELÉSEI
1. Tóth Balázs (7.27)
2. Lukács Dániel (6.97)
3. Willi Orbán (6.83)
4. Gruber Zsombor (6.82)
5. Szalai Attila (5.97)
6. Loic Nego (5.96)
7. Szoboszlai Dominik (5.92)
8. Schäfer András (5.85)
9. Callum Styles (5.81)
10. Nagy Zsolt (5.74)
11. Tóth Alex (5.64)
12. Kerkez Milos (5.59)
13. Bolla Bendegúz (5.47)

Azokat lehetett osztályozni, akik legalább 20 percet a pályán töltöttek, ezért Dárdai Márton, Osváth Attila és Vitális Milán nem szerepel a felsorolásban.

null
fotó 2025.10.11.

Vb-selejtező: Magyarország–Örményország 2–0 (Fotók: Árvai Károly, Kovács Péter, Szabó Miklós)

 

EURÓPAI VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐ
F-CSOPORT, 3. FORDULÓ
MAGYARORSZÁG–ÖRMÉNYORSZÁG 2–0 (0–0)
Budapest, Puskás Aréna, 57 825 néző. Vezette: Chris Kavanagh (Dan Cook, Ian Hussin) – angolok
MAGYARORSZÁG: Tóth Balázs – Nego, W. Orbán, Szalai A., Kerkez (Dárdai M., 90.) – Schäfer, Styles (Vitális, 75.) – Bolla (Osváth, 75.), Tóth A. (Nagy Zs., 63.), Szoboszlai D. – Lukács D. (Gruber, 63.). Szövetségi kapitány: Marco Rossi
ÖRMÉNYORSZÁG: Avagjan – G. Harutjunjan (Miranjan, 86.), Sz. Muradjan, Pilojan – Hovhanniszjan, Ivu (K. Muradjan, 79.), Szpercjan, Tiknizjan – Bicsahcsjan (Szerobjan, 59.), Barszegjan (Ranos, 79.), Zelarajan (Sagojan, 59.). Szövetségi kapitány: Jegise Melikjan
Gólszerző: Lukács D. (56.), Gruber (90+4.)

Kapcsolódó tartalom

A két gólszerző, Lukács Dániel és Gruber Zsombor volt a mieink legjobbja az örmények ellen – NS-osztályzatok

Lapunk szakírója szerint Negónak és Tóth Alexnek ment önmagához képest kevésbé jól a játék.

Fájdalmas vereségről írnak az örmények, akik már az írek ellen készülnek

„Az első kapott gól után két helyzetet is kialakítottunk, az egyenlítés azonban Tigran Barszegjan csapatkapitány lábában maradt.”

Lukács és Gruber első válogatott góljával a magyar csapat megverte az örményeket!

A mieink nehezen gyűjtötték be a három pontot a Puskás Arénában, amivel felléptek az F-csoport második, pótselejtezőt érő helyére.

Rossi remek döntései – Bobory Balázs jegyzete

NS-VÉLEMÉNY. Van még tér javulni…


 

 

értékelés foci vb 2026 magyar válogatott
Legfrissebb hírek

A portugál szövetségi kapitány csak a korai gólt hiányolta

Foci vb 2026
7 órája

Szerb játékvezetők a magyar válogatott portugáliai selejtezőjén

Magyar válogatott
8 órája

Szűcs Kornél: Szeretnék magasabb szinten játszani

Légiósok
9 órája

Lemondott a szerb szövetségi kapitány

Foci vb 2026
9 órája

Gruber Zsombor: Azt sem tudtam, mi történik, csak futottam, amerre láttam

Magyar válogatott
11 órája

Bolla Szoboszlai kihagyott helyzetéről: Nyilván azért megjegyzem neki...

Magyar válogatott
11 órája

Rossi remek döntései – Bobory Balázs jegyzete

Magyar válogatott
18 órája

Másfél év után győzelem NB I-es gólokkal a Puskás Arénában; Szűcs Kornél: Szeretnék magasabb szinten játszani

E-újság
18 órája
Ezek is érdekelhetik