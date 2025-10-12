Olvasóinknál Tóth Balázs lett a mieink legjobbja Örményország ellen

Szavazásunkon 5602 olvasónk vett részt. A voksok alapján a nemzeti csapat legjobbja Tóth Balázs volt – a feladatát magabiztosan megoldó kapus tízből átlagosan 7.27 pontot kapott. A rangsor második helyén a csapatot vezetéshez juttató Lukács Dániel (6.97), a harmadikon pedig a védelem legstabilabb pontjának látszó Willi Orbán (6.83) áll.

A második magyar gólt szerző Gruber Zsombor egyetlen századdal maradt le Orbán mögött, míg érdekes, hogy olvasóink szerint a Lukácsot parádés ütemben helyzetbe hozó, vagyis gólpasszt jegyző Bolla Bendegúz kapta a legkisebb értékelést, 5.47 pontot kapott.

A JÁTÉKOSOK ÉRTÉKELÉSEI

1. Tóth Balázs (7.27)

2. Lukács Dániel (6.97)

3. Willi Orbán (6.83)

4. Gruber Zsombor (6.82)

5. Szalai Attila (5.97)

6. Loic Nego (5.96)

7. Szoboszlai Dominik (5.92)

8. Schäfer András (5.85)

9. Callum Styles (5.81)

10. Nagy Zsolt (5.74)

11. Tóth Alex (5.64)

12. Kerkez Milos (5.59)

13. Bolla Bendegúz (5.47)

Azokat lehetett osztályozni, akik legalább 20 percet a pályán töltöttek, ezért Dárdai Márton, Osváth Attila és Vitális Milán nem szerepel a felsorolásban.