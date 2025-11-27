Baráthék simán megverték a Bollát nélkülöző Rapidot a Kl-ben; előnyről kapott ki a Crystal Palace

„Magyaros” rangadót rendeztek volna Lengyelországban, ám a Rapid meccskeretébe Bolla Bendegúz nem került be, a Kicker szerint csípősérülés miatt. A Rakówban viszont Baráth Péter végig a pályán volt, és csapatával sima győzelmet aratott. Jonatan Brunes tizenegyesből talált be, majd Lamine Diaby-Fadiga mesterhármast szerzett, és a bécsi együttes csak szépíteni tudott Janis Antiste révén, így továbbra sincs pontja az alapszakaszban. 4–1

A Crystal Palace az első félidőben Tyrick Mitchell góljával előnybe került Franciaországban, a szünet után viszont semmi sem jött össze az angoloknak. A Strasbourg Emmanuel Emegha és Szamir el-Murabet találatával fordított, a londoniak pedig kétszer eltalálták a kapufát (Adam Wharton üres kapura lőhetett, de a lécen csattant a labda), így zsinórban öt veretlenül megvívott tétmeccs után kikaptak. 2–1

KONFERENCIALIGA

ALAPSZAKASZ, 4. FORDULÓ

AZ (holland)–Shelbourne (ír) 2–0 (De Wit 70., I. Jensen 87.)

Hamrun Spartans (máltai)–Lincoln Red Imps (gibraltári) 3–1 (El Fanis 65., Smajlagic 74., Coric 90+2., ill. Lopes 57.)

Kiállítva: Polito (79.), ill. Torrilla (63.)

Zrinjski Mostar (bosznia-hercegovinai)–Häcken (svéd) 2–1 (Cuze 78., Bilbija 82., ill. S. Andersen 40.)

Lech Poznan (lengyel)–Lausanne (svájci) 2–0 (Ismaheel 67., Agnero 90+5.)

Omonia (ciprusi)–Dinamo Kijev (ukrán) 2–0 (W. Semedo 34. – 11-esből, Neofitu 59.)

Raków (lengyel)–Rapid (osztrák) 4–1 (Brunes 27. – 11-esből, Diaby-Fadiga 40., 51., 53., ill. Antiste 75.)

Sigma Olomouc (cseh)–Celje (szlovén) 2–1 (Ghali 8., 42., ill. Vidovic 29.)

Universitatea Craiova (román)–Mainz (német) 1–0 (Al-Hamlavi 67.)

Slovan Bratislava (szlovák)–Rayo Vallecano (spanyol) 2–1 (Kasia 49., Yirajang 52., ill. F. Pérez 24.)

Aberdeen (skót)–Noa (örmény) 1–1 (Nisbet 45., ill. Mulahusejnovic 52.)

Fiorentina (olasz)–AEK Athén (görög) 0–1 (Gacsinovics 35.)

Breidablik (izlandi)–Samsunspor (török) 2–2 (Ingvarsson 6., Kristinsson 72., ill. Marius 20., 55.)

Drita (koszovói)–Skëndija (északmacedón) 1–0 (Manaj 20.)

Rijeka (izlandi)–AEK Larnaca (ciprusi) 0–0

Jagiellonia (lengyel)–Kuopio (finn) 1–0 (Pululu 51.)

Legia Warszawa (lengyel)–Sparta Praha (cseh) 0–1 (Preciado 41.)

Strasbourg (francia)–Crystal Palace (angol) 2–1 (Emegha 53., El-Murabet 77., ill. Mitchell 35.)

Shamrock Rovers (ír)–Sahtar Doneck (ukrán) 1–2 (Malley 87., ill. Kaua Elias 23., Nazarina 77.)