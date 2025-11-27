Megérkezett Cancúnba a soccaválogatott

Öt játékos, Szacskó László, Iváncsik Norbert, Petrics Branko, Szabó Marcell és Tolnay Rokkó 2024 februárjában már megjárta Cancúnt a szabadkártyás magyar soccaválogatott tagjaként az első alkalommal megrendezett Copa Américán és hangzatos sikerrel, ezüstéremmel tért haza.

Az említettek fel tudták készülni a 13-es keret többi futballistáját, hogy milyen hosszú útra kell számítani, de a szakmai stáb is megújult, szakmai igazgatóként Schrancz Balázs, szövetségi kapitányként Rozman Sándor először áll ebben az összetételben a nemzeti csapat élén.

Szóval az út a Budapest–Isztambul–Mexikóváros–Cancún vonalon mintegy 22 órába telt, de a végén mindenkit megkönnyebbült, a két évvel ezelőtthöz képest a határvizsgálat és a szállás elfoglalása is simábban ment és szinte két teljes napja van így az együttesnek, hogy felkészüljön a magyar idő szerint vasárnap 3-kor kezdődő Brazília elleni nyitómeccsre.

A vb mezőnyét 32 csapat alkotja, a négyes csoportokból az első kettő jut a legjobb tizenhat közé, a mieink a brazilokon kívül még Hondurasszal és Marokkóval csapnak össze.

A magyar csapat már a repülőn pár potenciális ellenfelet szemügyre vehetett, hiszen a mieinkkel egy járaton utaztak a bolgárok, a lettek és a szerbek is. Utóbbiakkal ismerik legjobban egymást játékosaink, gyakoriak az edzőmeccsek egymás ellen, a délvidéki születésű csapatkapitányunknak, Petrics Brankónak pedig nyelvi gondjai sincsenek.

„Sok magyar gyerek között nőttem fel, de amíg ide nem költöztem,nem beszéltem a nyelvet – mondta Petrics. – Hihetetlen érzés, hogy mégis majd csapatkapitányként vonulhatok a srácokkal a pályára a vb-n, ígérem, hogy kettőzött erővel küzdeni fogok minden pillanatban.”

A magyar csapat a csütörtöki napot pihenéssel töltötte, de pénteken már edzést vezényel Rozman Sándor. Cancúni idő szerint a brazilok elleni meccsre szombaton, 21 ótáról kerül sor a házigazdák találkozója után, szóval garantálható a telt ház és a hírek szerint mintegy ötven Mexikóban élő magyar is ott lesz a tribünön.

A magyar soccaválogatott meccsét a Nemzeti Sport Facebook-oldalán lehet élőben nézni, de egyéb érdekességekkel, videókkal és interjúkkal is jelentkezünk majd Cancúnból.

SOCCA VB, MEXIKÓ

1. forduló. November 30. Magyrország–Brazília, 3. 2. forduló. December 2. Magyarország–Honduras, 0. 3. forduló. December 4. Magyarország–Marokkó, 4.

A magyar válogatott kerete

Kapusok: Iváncsik Norbert, Szacskó László. Mezőnyjátékosok: Bartucz Martin, Beliczky Gergő, Fekete Olivér, Filkor Benjámin, Petrics Branko, Szabó Bence, Szabó Donát, Szabó Marcell, Szpirulisz Markosz, Tolnay Rokkó, Viscsák György