Varga Barnabás: Jó lenne a hazai porondon is elkezdeni sorozatban nyerni a mérkőzéseket

„Az utolsó néhány perc már nem a futballról szólt, sok kakaskodás, odamondogatás volt, szóval én örültem, hogy a játékvezető lefújta a mérkőzést, mivel elégedettük lehetünk az egy ponttal – mondta Dibusz Dénes, az FTC kapusa az M4 Sportnak. – Nagyon fegyelmezettek voltunk, és azt kaptuk, amire készültünk, szerencsére nem tudtak meglepni minket. Persze van olyan minőség bennük, hogy azért képesek voltak helyzeteket kidolgozni. Érződött, ha odakerültek, bátran vállalkoztak lövésre, nem akarták az üres kapuig cipelni a labdát. Összességében remekül helytálltunk, jól nézett ki a mérkőzés, akadtak jó periódusaink. Már az első félidő végén vezetést szerezhettünk volna, hiszen volt két kapufánk, ám azt sajnálom, hogy Barni gólja után nagyon gyorsan sikerült egyenlíteniük. A cseréiknek köszönhetően azért tudtak váltani mind dinamikában, mind stílusban, és akkor voltak nehezebb pillanatok, például a kapufánál, de egyébként jól zártunk, szívvel-lélekkel küzdöttünk, mindenki megtette a magáét, így megérdemeltük az egy pontot.”

„Utólag megnézve nem gondolom, hogy ez lett volna a legnehezebb mérkőzésünk most az El-ben – kezdte Varga Barnabás, a Ferencváros gólszerzője a televízió kamerája előtt. – Persze a Fenerbahce nagyon jó csapat, viszont mi nagyon stabilan játszottunk, úgyhogy legalább az egy pontot megérdemeltük. Jól védekeztünk, nem hagytunk nekik sok lehetőséget, sőt, talán a nagyobb helyzeteket mi alakítottuk ki, hiszen rúgtunk két kapufát is. Remek taktikát dolgozott ki az edzői stáb, szinte az egész mérkőzésen ült – jó helyeken tudtunk labdát szerezni, támadásokat indítani, melyekből kisebb-nagyobb helyzetekig is eljutottunk.”

A találatáról is beszélt a 31 éves csatár: „Mindig készülünk a rögzített helyzetekre, de azt kell mondanom, most szerencsénk is volt. Amikor betömörülünk, nagyon nehéz megállapítania az ellenfélnek, hogy hová jön majd a labda, kit kellene blokkolni, s most szinte egyedül tudtam fejelni, nem fogott senki. Az elmúlt másfél hét fényében siker a döntetlen, hiszen még mindig veretlenek vagyunk az Európa-ligában, de már jó lenne a hazai porondon is elkezdeni sorozatban nyerni a mérkőzéseket, tehát most ez a következő cél.”

EURÓPA-LIGA

ALAPSZAKASZ, 5. FORDULÓ

FENERBAHCE (török)–FERENCVÁROS 1–1 (0–0)

Isztambul, Sükrü Saracoglu Stadion, 42 000 néző. Vezette: Ricardo de Burgos (Iker De Francisco, Asier Pérez De Mendiola) – spanyolok

FENERBAHCE: Ederson – N. Semedo, Efe Demir (Müldür, 76.), Skriniar, A. Brown – Talisca, M. Asensio (Nene, 60.), E. Álvarez – Aydin, En-Nesziri (Durán, 60.), Aktürkoglu (Levent, 60.). Vezetőedző: Domenico Tedesco

FERENCVÁROS: Dibusz – I. Cissé, Raemaekers, Szalai G. – Makreckis, Kanikovszki (Ötvös, 81.), N. Keita (J. Romao, 81.), Zachariassen (Tóth A., 60.), Cadu (O'Dowda, 60.) – Varga B., Yusuf (L. Joseph, 74.). Vezetőedző: Robbie Keane

Gólszerző: Talisca (69.), ill. Varga B. (66.)

Kiállítva: Durán (90+1.)