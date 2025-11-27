Tóvizi Petra: Néha ők maguk sem tudták, hogy mit és merre csinálnak

„Igazából magunknak tettük nehézzé ezt a mérkőzést, támadásban nem nagyon találtuk a ritmust és a saját tempónkat – mondta Tóvizi Petra a Nemzeti Sportnak. – Pontatlanok voltunk a befejezéseknél, ezt az első mérkőzésnek tudom be, ilyenkor még mindig minden kicsit döcögősebb. Nem is merem megszámolni, hány ziccert hagytunk ki, ebben kell előrelépni és precízebbnek lenni. A védekezést stabilnak éreztem, azt kaptuk tőlük, amit vártunk. Kellemetlen ellenfél Szenegál, néha ők maguk sem tudták, hogy mit és merre csináljanak. Tudtuk, hogy a beállóikat minden helyzetből keresni fogják, az volt a meccs fő vonala, hogy mi birkózunk velük és lekerüljük őket.”

A magyar csapat a múlt hétvégi, norvégiai felkészülési torna után kedden utazott át a vb helyszínére, a beállót a ’s-hertogenboschi Maaspoort sportcsarnokról és az elmúlt napokról is megkérdeztük.

„A körülmények teljesen rendben vannak, kevesebb edzésünk lehetett a felkészülési tornával járó meccsterhelés miatt. Otthonos ez a csarnok, elsőre nem volt sok néző, de nagyon örültünk neki, amikor megláttuk, hogy mennyi magyar eljött szurkolni nekünk és támogatni minket. Bizakodó vagyok, úgy érzem, hogy a döcögős kezdés után azért végig magabiztosan tudtuk uralni a meccset, letudtuk az elsőt, így kell menetelni tovább.”

A következő feladat a szombat esti, Irán elleni lesz, amely csütörtökön nagyon simán, 34–9-re kikapott Svájctól.

„Iránnal még nem nagyon találkoztunk, főként az első, svájciak elleni vb-meccsükből tudunk majd felkészülni rájuk. Biztos vagyok benne, hogy hatékonyabban fogjuk értékesíteni a helyzeteinket és pontosabban fogunk játszani, mint ezen a meccsen” – bizakodott a magyar beálló.

„Tipikus első mérkőzés volt – emelte ki Tóvizihez hasonlóan Klujber Katrin, a magyar válogatott csapatkapitánya. – Az elején semmi sem jött össze, biztosan a stressz is benne volt, hideg is volt nagyon, de nincs kifogás, túl kellett lendülnünk ezen a mérkőzésen. A védekezésünk hellyel-közzel összeállt, nem volt sok kapott gólunk, csak közben nem is tudtunk annyit lőni, inkább utóbbi volt a kevés, nagyon szétlőttük a kapusukat. Egy világbajnokság általában így szokott kezdődni, nagyon remélem, hogy csak meg kellett szokni a pályát és a körülményeket, bízom benne, hogy a következő már jobb lesz.”

A tavalyi Európa-bajnokság gólkirálynője kilenc lövésből három gólt szerzett, a szenegáliak kapusa többször is túljárt az eszén. Justicia Toubissa Elbeco egyébként 48 százalékos hatékonysággal zárta az összecsapást.

„Biztos vagyok benne, hogy ő is készült ránk és megnézte, hogy az egyes játékosaink miket szoktak lőni. Voltak is nagy védései, de összességében tényleg inkább mi voltunk azok, akik szétlőtték őt.”

Falusi-Udvardi Laura öt gólig jutott első felnőttválogatott meccsén (Fotó: Árvai Károly)

A magyar csapatból az egyik legjobb, legkiegyenlítettebb teljesítményt az a Falusi-Udvardi Laura nyújtotta, aki Kovács Anett sérülése miatt csak az utolsó pillanatban került be a vb-keretbe.

„A hétvégén épp otthon voltam a családomnál, amikor szombaton hívott a szövetségi kapitány, hogy sérülés van a csapatan, és mit szólnék, ha jönnöm kellene a válogatotthoz. Először teljesen sokként ért a hír, majd egyből izgatott lettem, de örömmel csatlakoztam a lányokhoz. Kedd reggel érkeztem meg, aznap volt egy kondink, másnap egy labdás edzés, és jött is a mérkőzés” – avatott be az elmúlt sűrű napok történéseibe a Mosonmagyaróvár jobbszélsője.

„Szerdán még izgultam, de ma már próbáltam úgy kijönni a mérkőzésre, hogy ez ne befolyásolja a játékomat. Már a himnusz közben nagyon jó érzés fogott el, hogy ott állhatok a lányokkal” – folytatta Falusi-Udvardi, aki már az első félidőben bemutatkozhatott, és végül öt góllal zárta a Szenegál ellen kilenccel megnyert találkozót.

„A szenegáliak jól egy az egyeztek, számunkra kicsit akadozva indult a mérkőzés, kimaradtak a helyzetek a kapusukkal szemben. Miután pályára kerültem, igyekeztem minden helyzetemet kihasználni. Ilyen kezdésre azért nem számítottam!”

Az irányító Vámos Petrától arról érdeklődtünk, miért volt sokáig szoros a nyitó meccsünk. „Egy világversenyen az első mérkőzés mindig különleges, talán most érzelmi szempontból volt kicsit nehezebb – válaszolta a Metz légiósa. – Az első félidő is hellyel-közzel rendben volt, csak nagyon sok helyzetet kihagytunk. Könnyen alakítottuk ki a majdhogynem százszázalékos lehetőségeket, de az ellenfél kapusa ezeket jól hárította. A játékvezetői felfogás is olyan volt, hogy nehéz volt hetest kiharcolni. A szünetben tudtuk, min kell változtatnunk, mi a feladatunk, és tudtunk magunkon kapcsolni egy fokozatot, a legfontosabb pedig az volt, hogy nyertünk. A második félidő már szerintem teljesen rendben volt, ebből kell építkeznünk tovább.”

Hozzátette, védekezésben is becsúsztak hibák, de egyértelműen a támadás volt az a terület, ahol sokat hibáztak, illetve az ellenfél kapusa extrát nyújtott.

„Hátul stabilak tudtunk maradni, sok fél faultos helyzet ellőttek el, és Szemerey Zsófinak ezek csemegék voltak, de több bravúrt is hozzátett ezek mellé. Aztán elől is feljavult a helyzetkihasználásunk, így sikerült végleg ellépnünk.”

Végezetül Vámos sem ment el szó nélkül Falusi-Udvardi remek bemutatkozása mellett: „Mondtam is neki, így kell bemutatkozni a válogatottban. Jó volt látni, milyen vagányan szállt be, egyből gólokat lőtt. Büszke lehet magára, fontos volt neki is az első meccs miatt, és kritikus időszakban tudott segíteni csapatnak, magabiztosságot sugárzott a jobb szélen.”