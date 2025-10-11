A két gólszerző, Lukács Dániel és Gruber Zsombor volt a mieink legjobbja az örmények ellen – NS-osztályzatok

TÓTH Balázs 6

Az első hosszú indításra jó érzékkel lépett ki. A 18. percben a helyén volt, amikor védenie kellett, majd remek ütemben, bátran futott ki messze a tizenhatoson kívül, amikor ott kellett megszereznie a hosszan előrevágott labdát. A 74. percben nagy helyzetben védett, jól helyezkedett.

Loic NEGO 5

Hullámzón kezdett: ügyes megoldásokat bántó hibák követték. A szünetben azt rögzítették a statisztikusok, hogy egy beadása volt, egy csele, de mindhárom párharcát elveszítette, 82 százalékos pontossággal passzolt. A második félidőben sem vállalkozott igazán, keveset volt játékban, kerülte a kockázatot, a legközelebbi társhoz passzolt, visszafogottan teljesített.

Willi ORBÁN 6

Megszokott módon megnyert fejpárbajokkal kezdett, sokat mozogva szervezte a magyar védelmet. Hetvenhatszor ért labdába az első félidőben, a párharcait megnyerte, fejjel nem lehetett legyőzni, mégsem tűnt meggyőzőnek, amikor a jobb szélre keveredve cselezni próbált, kimondottan rossz ötlet volt, nem is sikerült. Egy balról érkező beadást követően centiméterekkel fejelt a kapu mellé.

SZALAI Attila 6

Ötvenedik válogatott mérkőzésén bizonytalan labdaátvétellel kezdett, majdnem baj lett belőle, a 20. percben jó ütemben ívelt hosszan előre, nem sokkal később szöktette Szoboszlai Dominikot, az első szakaszban a legtöbb hosszú indítást ő vállalta. Benne volt az első magyar gólban, jól tette Callum Stylesnak a labdát, remek észrevétel volt.

KERKEZ Milos 6

A jó kényszerítőzést rossz beadás követte, a 18. percben nagyot mentett a magyar kapu előtt, a 30. percben beadás helyett cselezett rosszul, nagy csalódást okozva a nézőknek. Ha megindult, sokszor a biztos megoldást választva visszafelé passzolt, kerülte a kockázatot, sokadszor érezték a nézők: a Premier League-ben látott energikus játéka itt hiányzik, de mintha Liverpoolban sem találná a helyét. Aktívabb volt a szünet után, szögleteket harcolt ki.

SCHÄFER András 6

Megnyert fejpárbajjal mutatkozott be. Nagyon jó volt a kényszerítő háromszögelése Kerkez Milossal, ragyogóan indult meg a 15. perc végén, aktívan futballozott. A 38. percben az ő mozgása, befutása a védővonalba kellett ahhoz, hogy megzavarodjanak a védők, és a helyzet végén Szoboszlai Dominik egyedül érkezzen a kapu elé. A szünetig tíz párharcából nyolcat megnyert, próbált mindenhol felbukkanni.

Callum STYLES 6

Nem tudott olyan jó produkcióval kezdeni, mint az írek ellen, a félidő közepén sérülést jelzett, ápolni kellett, érezni lehetett, nincs teljesen rendben, keveset vállalkozott, lassan játszott. A 34. percben viszont remekül ugratta ki Lukács Dánielt, ezekkel a passzokkal lehetett megzavarni az ellenfelet. A szünetig 47 passzából 96 százalék ment jó helyre, de ezért furcsa a túl sok adat: nem sokra mentünk ezekkel. Fontos szerepe volt az első magyar gólban, középen üres területen vette fel a labdát és jól tette tovább.

BOLLA Bendegúz 6

Hosszú percekig csak nézője lehetett a meccsnek, annyira a másik oldalon zajlott a labdajáratás. A 38. percben jól passzolt Szoboszlai Dominik elé, nem rajta múlt, hogy abból nem lett gólpassz. Ezért is furcsa, miért mellőzték ennyire, kimaradt a játékból. A második félidőt jó befelé mozgással kezdte, az 55. percben is jól hozta befelé a labdát, abból lett ígéretes beadás balról, majd ragyogó gólpasszt adott. Finom mozdulat volt, két védő is centiméterekre állt a labdától.

TÓTH Alex 5

Ő kezdett a legjobban! Két jó passzt egy okos lefordulás, majd egy pimasz kötény követte, meg is hozta az önbizalmát. Idővel aztán elszürkült, keveset volt játékban, de sokat mozogva igyekezett hasznosan futballozni. Látszott, frusztrálja, hogy hiába fut a labda felé, sokszor nem kapja meg, ezt időnként számon is kérte a társain. Védekezésben megfelelően teljesített, hét párharcából hármat nyert meg, de a támadásnál kevesebb szerencséje volt, le is cserélte a kapitány.

SZOBOSZLAI Dominik 6

Első szöglete után a labda Tóth Balázshoz került, de a letámadása helyzetet teremtett, majd sárga lapot érőn állították meg, a félidő közepén hosszabb indításokra vállalkozott, de ezek nem voltak pontosak. A 38. percben egyedül érkezett a kapu elé, ballal a rövid sarkot célozta meg, de rosszul találta el a labdát, az ő szintjén ez hatalmas ziccer, ebből gólt kellett volna rúgnia. Lövéssel kezdte a második félidőt, a szabadrúgása után gólt fejelhetett volna Willi Orbán, az egyik örmény szöglet után ő mentett.

LUKÁCS Dániel 7

Azonnal gólt szerezhetett volna, ballal jól lőtt, a labda balszerencsésen pattant a kapusról szögletre, és nem a kapuba. Jól indult be Callum Styles indítására, akkor sokkal élesebb szögből lőtt, onnan nehéz lett volna gólt szerezni, a beadásoknál eltüntették a védők, az nem az ő játéka. A keresztmozgás viszont annál inkább, a leshatáron folyamatosan kereste a lehetőséget, és amikor végre szembefordulhatott az örmény kapuval, belőtte a ziccert. Furcsa: a kapus ebbe is beleért, de itt a támadónak volt szerencséje.

A CSERÉK KÖZÜL

GRUBER Zsombort (7) szép csele után buktatták, majd nagyon iparkodott, gyors helyzetfelismeréssel megszerezte a második magyar gólt, nagyon kellett. NAGY Zsolt (–) visszapasszal kezdett, pedig ha átveszi, helyzetbe kerülhetett volna, aktívan szállt be, kapufát fejelt, ott nem volt szerencséje. VITÁLIS Milán (–) lábáról lecsúszott a labda, amikor tisztázni akart, OSVÁTH Attila (–) igyekezett felvenni a ritmust, egy rossz átadással kezdett, beívelték mögé a labdát, DÁRDAI Márton (–) a hosszabbításra állt be, benne volt a második magyar gólban.