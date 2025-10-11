Lukács Dániel a góljáról: Rázott a hideg, ez életem legszebb estéje

„Amikor Bolla Bendegúztól megkaptam a labdát, csak arra gondoltam, hogy berúgjam a kapuba. Szerencsére a kapufa velem volt, onnan pedig csak rázott a hideg, boldog voltam. A mindent jelenti nekem most ez a gól, ez életem legszebb estéje” – mondta első válogatott góljáról Lukács Dániel, amellyel a magyar csapat megszerezte a vezetést az örmények ellen.

Videónkban azt is elárulja, mikor tudta meg, hogy kezdő lesz, kikkel osztotta meg örömét a meccs után, illetve a kihagyott helyzetét is felidézi. A Nemzeti Sport pedig azt is megkérdezte tőle, vajon ezzel a teljesítménnyel kiszorította-e a kezdőből Varga Barnabást. Végül arról is beszélt, mennyit fordult vele a világ az elmúlt hónapokban, s ezt minek köszönheti.