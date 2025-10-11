Nemzeti Sportrádió

Lukács Dániel a góljáról: Rázott a hideg, ez életem legszebb estéje

PUSZTAI VIOLAPUSZTAI VIOLA
Vágólapra másolva!
2025.10.11. 21:44
null
Lukács Dánielt a hideg rázta a gólja után (Fotó: Árvai Károly)
Címkék
Magyarország vb-selejtező Örményország Lukács Dániel magyar válogatott
Lukács Dániel első gólját lőtte a magyar válogatottban az örmények elleni vb-selejtezőn (2–0). A csatár úgy fogalmazott, ez élete legszebb estéje.

„Amikor Bolla Bendegúztól megkaptam a labdát, csak arra gondoltam, hogy berúgjam a kapuba. Szerencsére a kapufa velem volt, onnan pedig csak rázott a hideg, boldog voltam. A mindent jelenti nekem most ez a gól, ez életem legszebb estéje” – mondta első válogatott góljáról Lukács Dániel, amellyel a magyar csapat megszerezte a vezetést az örmények ellen. 

Videónkban azt is elárulja, mikor tudta meg, hogy kezdő lesz, kikkel osztotta meg örömét a meccs után, illetve a kihagyott helyzetét is felidézi. A Nemzeti Sport pedig azt is megkérdezte tőle, vajon ezzel a teljesítménnyel kiszorította-e a kezdőből Varga Barnabást. Végül arról is beszélt, mennyit fordult vele a világ az elmúlt hónapokban, s ezt minek köszönheti. 

Magyar válogatott
3 órája

Lukács és Gruber első válogatott góljával a magyar csapat megverte az örményeket!

A mieink nehezen gyűjtötték be a három pontot a Puskás Arénában, amivel felléptek az F-csoport második, pótselejtezőt érő helyére.
Magyar válogatott
2 órája

Szoboszlai Dominik: Köszönjük Varga Barnabásnak is, hogy emlékeztetett minket, hogy nem szabad a bíróval beszélni

Gruber: Sajnálom, hogy a nagymamám ezt már nem láthatta, de tudom, hogy neki is köze volt ahhoz, hogy visszapattant hozzám a labda.

EURÓPAI VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐ
F-CSOPORT, 3. FORDULÓ
MAGYARORSZÁG–ÖRMÉNYORSZÁG 2–0 (0–0)
Budapest, Puskás Aréna, 57 285 néző. Vezette: Chris Kavanagh (Dan Cook, Ian Hussin) – angolok
MAGYARORSZÁG: Tóth Balázs – Nego, W. Orbán, Szalai A., Kerkez (Dárdai M., 90.) – Schäfer, Styles (Vitális, 75.) – Bolla (Osváth, 75.), Szoboszlai, Tóth A. (Nagy Zs., 63.) – Lukács D. (Gruber, 63.). Szövetségi kapitány: Marco Rossi
ÖRMÉNYORSZÁG: Avagjan – Hovhanniszjan, Sz. Muradjan, G. Harutjunjan (Miranjan, 86.), Pilojan – Bicsahcsjan (Szerobjan, 59.), Ivu (K. Muradjan, 79.), Szpertszjan – Barszegjan (Ranos, 79.), Zelarajan (Sagojan, 59.), Tiknizjan. Szövetségi kapitány: Egise Melikjan
Gólszerző: Lukács D. (56.), Gruber (90+4.)

ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!

Magyarország vb-selejtező Örményország Lukács Dániel magyar válogatott
Legfrissebb hírek

Vb-selejtezők: a spanyolok hozták a kötelezőt, a törökök Szófiában gáláztak

Foci vb 2026
38 perce

A két gólszerző, Lukács Dániel és Gruber Zsombor volt a mieink legjobbja az örmények ellen – NS-osztályzatok

Magyar válogatott
53 perce

Marco Rossi: Valahányszor pályára lép a válogatott, az infarktust kockáztatom

Magyar válogatott
2 órája

Szoboszlai Dominik: Köszönjük Varga Barnabásnak is, hogy emlékeztetett minket, hogy nem szabad a bíróval beszélni

Magyar válogatott
2 órája

„Ha klasszikus csatárt is küldtem volna a pályára, lehet, hogy megnyertük volna a meccset” – véli az örmény kapitány

Magyar válogatott
2 órája

Értékelje a magyar válogatott játékosainak Örményország elleni teljesítményét!

Magyar válogatott
3 órája

Lukács és Gruber első válogatott góljával a magyar csapat megverte az örményeket!

Magyar válogatott
3 órája

Nézze meg a gólokat, amelyekkel a magyar válogatott legyőzte Örményországot

Magyar válogatott
3 órája
Ezek is érdekelhetik