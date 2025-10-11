Lukács Dániel a góljáról: Rázott a hideg, ez életem legszebb estéje

„Amikor Bolla Bendegúztól megkaptam a labdát, csak arra gondoltam, hogy berúgjam a kapuba. Szerencsére a kapufa velem volt, onnan pedig csak rázott a hideg, boldog voltam. A mindent jelenti nekem most ez a gól, ez életem legszebb estéje” – mondta első válogatott góljáról Lukács Dániel, amellyel a magyar csapat megszerezte a vezetést az örmények ellen.
Videónkban azt is elárulja, mikor tudta meg, hogy kezdő lesz, kikkel osztotta meg örömét a meccs után, illetve a kihagyott helyzetét is felidézi. A Nemzeti Sport pedig azt is megkérdezte tőle, vajon ezzel a teljesítménnyel kiszorította-e a kezdőből Varga Barnabást. Végül arról is beszélt, mennyit fordult vele a világ az elmúlt hónapokban, s ezt minek köszönheti.
EURÓPAI VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐ
F-CSOPORT, 3. FORDULÓ
MAGYARORSZÁG–ÖRMÉNYORSZÁG 2–0 (0–0)
Budapest, Puskás Aréna, 57 285 néző. Vezette: Chris Kavanagh (Dan Cook, Ian Hussin) – angolok
MAGYARORSZÁG: Tóth Balázs – Nego, W. Orbán, Szalai A., Kerkez (Dárdai M., 90.) – Schäfer, Styles (Vitális, 75.) – Bolla (Osváth, 75.), Szoboszlai, Tóth A. (Nagy Zs., 63.) – Lukács D. (Gruber, 63.). Szövetségi kapitány: Marco Rossi
ÖRMÉNYORSZÁG: Avagjan – Hovhanniszjan, Sz. Muradjan, G. Harutjunjan (Miranjan, 86.), Pilojan – Bicsahcsjan (Szerobjan, 59.), Ivu (K. Muradjan, 79.), Szpertszjan – Barszegjan (Ranos, 79.), Zelarajan (Sagojan, 59.), Tiknizjan. Szövetségi kapitány: Egise Melikjan
Gólszerző: Lukács D. (56.), Gruber (90+4.)