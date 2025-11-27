Robbie Keane: Sohasem utazom sehová döntetlenért, nem ilyen a mentalitásom

Domenico Tedesco, a Fenerbahce vezetőedzője

Már a Galatasary elleni derbi járt a játékosok fejében...?

Eddig egyáltalán nem foglalkoztunk a Galatasaray elleni hétfői rangadóval, csak a Ferencváros elleni meccsre összpontosítottunk – persze tudjuk, milyen fontos mérkőzés lesz az a szurkolóknak, a Fener családnak. Előnyt jelenthet, hogy ilyen intenzív nemzetközi meccset játszhattunk a várva várt találkozó előtt.

A mérkőzés előtt említette, készülnek Varga Barnabásra – mit gondol, mégis hogyan fejelhetett remek gólt a Fradi csatára?

A kilencven perc alatt jól védekeztünk ellene, a játékosaink fantasztikusak voltak. Ugyan nem láttam még statisztikákat, szerintem Varga Barnabás több párharcot veszített, mint általában szokott, a szögletnél azonban jól érkezett és fejelt. A meccs előtt is elmondtam, előfordulhatnak helyzetek, amelyeknél nehéz védekezni.

Mekkora hatász gyakorolt a találkozóra, hogy sok volt a sérült és az eltiltott?

Helyettesítettük őket, a csapat jól reagált a változtatásokra. Yigit Efe Demir miatt különösen boldog lehetek, mert nulla játékperccel nyújtott nagyszerű teljesítményt. Egyébként minden játékosommal a szokásosnál is jobban elégedett vagyok, figyelembe véve a körülményeket. Közel jártunk a győzelemhez.

Robbie Keane, a Ferencváros vezetőedzője

Ilyen válaszra számított a Nyíregyháza elleni vereség után?

Miért hozzák fel állandóan ezt a meccset!? Ez teljesen másik sorozat! Minden egyes alkalommal reakciót várok a játékosaimtól, teljesen mindegy, nyertes vagy vesztes mérkőzés után vagyunk. Különben is, öt meccs óta veretlenek vagyunk az európai kupaporondon.

Egy pontot szereztek – elégedett?

Sohasem utazom sehová döntetlenért, nem ilyen a mentalitásom, ezzel együtt néha a realitás talaján kell állni. Az első félidőben két-három nagy lehetőséget alakítottunk ki, kettővel is vezethettünk volna, míg ellenfelünknek nem voltak ígéretes helyzetei. Ebben a stadionban nagyon nehéz nyerni, figyelembe véve a körülményeket, a hihetetlen hangulatot. Mindenben nagyszerűek voltak a játékosok, támadásban és védekezésben is nagyszerűen teljesítettek.

Naby Keita játékáról mit gondol? Fontos láncszemnek tűnt.

Tudtam, hogy nagy hasznára lesz a csapatnak, mert hozzászokott az ilyen helyzetekhez, hideg fejjel futballozik. A hozzá hasonló nyugodt játékosokra volt szükség, mint amilyen Gabi Kanikovszki és Kristoffer Zachariassen, akik őrült módjára futottak. Úgy gondolom, sikerült taktikailag eltalálni ezt a mérkőzést.

EURÓPA-LIGA

ALAPSZAKASZ, 5. FORDULÓ

FENERBAHCE (török)–FERENCVÁROS 1–1 (0–0)

Isztambul, Sükrü Saracoglu Stadion, 42 000 néző. Vezette: Ricardo de Burgos (Iker De Francisco, Asier Pérez De Mendiola) – spanyolok

FENERBAHCE: Ederson – N. Semedo, Efe Demir (Müldür, 76.), Skriniar, A. Brown – Talisca, M. Asensio (Nene, 60.), E. Álvarez – Aydin, en-Nesziri (Durán, 60.), Aktürkoglu (Levent, 60.). Vezetőedző: Domenico Tedesco

FERENCVÁROS: Dibusz – I. Cissé, Raemaekers, Szalai G. – Makreckis, Kanikovszki (Ötvös, 81.), N. Keita (J. Romao, 81.), Zachariassen (Tóth A., 60.), Cadu (O'Dowda, 60.) – Varga B., Yusuf (L. Joseph, 74.). Vezetőedző: Robbie Keane

Gólszerző: Talisca (69.), ill. Varga B. (66.)

Kiállítva: Durán (90+1.)

