Sikerült! – Cselőtei Márk publicisztikája

KÖTELEZŐ A GYŐZELEM! Többek között én is ezt hangoztattam a magyar labdarúgó-válogatott szombati, Örményország elleni hazai mérkőzése előtt, s azt már jól tudjuk, hogy néha ezeket az összecsapásokat a legnehezebb megnyerni, főleg két kulcsemberünk, Varga Barnabás és Sallai Roland nélkül. Könnyed nem volt, de sikerült: Magyarország 2–0-ra nyert, ezzel már a világbajnoki selejtezőcsoport második helyén áll.

Lózungnak tetszhet, de nem az: a csapat 12. játékosa ezúttal is a Puskás Aréna közönsége volt. Csaknem 58 ezer néző gyűlt össze a találkozóra, újabb majdnem telt ház, fantasztikus hangulat, és ami a legfontosabb, folyamatos, cseppet sem lankadó biztatás, amire a második félidőben nagy szüksége volt a válogatottnak ahhoz, hogy végre-valahára feltörje az örmények védekezését. Klasszikusan ez volt az a világbajnoki selejtező mérkőzés, amiről tudtuk, hogy muszáj megnyerni, tudtuk, hogy nehéz lesz, de mélyen belül azt is mindvégig tudtuk, hogy sikerülni fog. Így is lett!

No, de ugorjunk vissza a startmezőre, mert éppen a már emlegetett hiányzóink miatt nagy várakozás előzte meg Marco Rossi kezdőcsapatának kihirdetését. Az, hogy Loic Nego és Bolla Bendegúz ezúttal is együtt került be a kezdőbe, már senkit sem lepett meg, az viszont inkább, hogy Sallait ezúttal nem Nagy Zsolt pótolta, ez pedig jó eséllyel azért történt, hogy csapatkapitányunk, Szobosz­lai Dominik közelebb játszhasson a kapuhoz egy olyan ellenféllel szemben, amelynek fel kell törni a mély védekezését. Szoboszlai ezért ismét régi szerepkörében, dupla tízesben játszott, mellette volt Tóth Alex, így Callum Styles ismét esélyt kapott hatosként a visszatérő Schäfer András mellett.

A fő kérdés persze az volt, ki helyettesíti kilencesként a sárga lapjai miatt eltiltott Varga Barnabást. A Nemzeti Sport olvasói egyértelműen Gruber Zsombort (FTC) szerették volna a kezdőben látni az oldalunkon kiértékelt szavazás alapján, míg lapunk „Mi 11-ünk” rovatában a paksi Tóth Barnát jelölte Varga helyére, épp azért, mert alkata, testfelépítése alapján ő hasonlít leginkább a Ferencváros csatárához. Nos, Rossi egy harmadik opciót választott – majd előbbieket a sajtótájékoztatón szóvá is tette, de erről később –, és Lukács Dánielt tette be kilencesnek, aki a mérkőzésen pályafutása első válogatott gólját is megszerezte. A Puskás Akadémia támadója nem kifejezetten középcsatár, klubcsapatában sem azt játszik, ahogy ezúttal is inkább a szélekre kihúzódó, visszavont kilences volt, ezt a szerepkört pedig tökéletesen ellátta. A találkozó után elárulta, hogy végig ez volt a szövetségi kapitány terve vele: „A meccs előtt megbeszéltük, hogy elmozgó támadósorral állunk fel. Úgy gondolom, ez jól sikerült, az örmények nem mindig tudták, hogy merre védekeznek, bejött a taktika.”

Amikor a magyar válogatott Lukács góljával megszerezte a vezetést az 56. percben, fújhattunk egyet, s gondolhattuk, az ezután bátrabb játékra váltó örmények majd több lehetőséget adnak veszélyes, gyors kontratámadásokra, ehelyett sokszor ők törtek nagy lendülettel a kapunkra, így viszont még korántsem nyugodhattunk meg. Persze idővel egyre inkább kezdeményezővé vált Örményország, a magyarok 75 százalékos labdabirtoklása a második félidőre 56-ra csökkent, de Rossi válogatottja így is ura maradt a helyzetnek. Az olvasóink által kezdőbe követelt Gruber Zsombor a 63. percben, hét perccel a vezetés megszerzését követően váltotta Lukácsot, s egyből olyan energiát hozott a játékba, amilyenekre szüksége van a válogatottnak, főleg győzelmi kényszerben. Ahogy a Ferencvárosban, itt is megmutatta, mennyire hatékony csereként beszállva, a 94. percben pedig a góljával el is döntötte a mérkőzést, majd a lefújás után nyilatkozva el is érzékenyült, látszott, mennyit jelentett ez neki. Összességében kijelenthető, hogy jól sikerült a hiányzók pótlása, hiszen a vb-selejtezőn két olyan játékos szerzett gólt a támadósorból, akinek korábban címeres mezben még nem sikerült.

Ha már meccs utáni megszólalások… Szoboszlai Dominik utalt rá, mennyire megnehezítette a válogatott dolgát Varga és Sallai hiánya, hiszen ilyen összetételben most először léptek pályára, majd viccesen megköszönte Vargának a leckét, miszerint hülyeségek miatt nem szabad senkinek eltiltatnia magát. Csapatkapitányunk hozzátette, Angliából jól ismerte Chris Kavanagh játékvezetőt, akinek jelezte is a kezdő sípszó előtt, hogy van egy sárga lapja, úgyhogy nem fog hülyeséget csinálni, a többieket pedig megkérte, ne rohanjanak hozzá reklamálni, bármi történik, csak ő beszélhet vele. Ami Rossit illeti, hiába a siker, már-már szokásos módon ismét odaszúrt az újságíróknak a mérkőzést követő sajtótájékoztatón, kiemelve, másnak nem jutott eszébe, hogy Lukácsot a kezdőbe várja, neki igen, ezért ő az edző. Nem tudok vitatkozni a szövetségi kapitánnyal, ha az újságírók minden alkalommal mást tippelnek a csapatba, mint akit ő végül betesz, de nyerünk, akkor azt hiszem, mindenki elégedett lehet.

Az egyik legfontosabb vb-selejtező tehát behúzva, a hatmérkőzéses sorozatban három kört követően, mindenkivel egyszer játszva összesen négy pontot gyűjtött a válogatott, ami minden tekintetben a realitás, s jelenleg elégséges is a cél, a második hely megszerzéséhez. Portugália, ha nehezen is, de megverte Írországot (1–0), így az örmények három, az írek egy ponttal állnak fél távnál. Novemberben az örményekkel idegenben, az írekkel hazai pályán csapunk össze, ha a vereséget mindkét alkalommal elkerüljük, reálisan nézve már azzal nagyon jó esélyeink lesznek a második helyre, de persze a terv mindkétszer a győzelem. Ami Portugáliát illeti, már-már csoportgyőztesnek, vb-résztvevőnek számít, kedden Lisszabonban biztossá is teheti. A magyar válogatottnak olyan szempontból a legjobb találkozója következik, hogy kivételesen szinte semmi nyomás nincs a csapaton, a portugáloktól ki lehet kapni, akár több góllal is, de ez nem azt jelenti, hogy feltett kézzel kell kimenni a pályára, inkább azt, hogy felszabadultan lehet futballozni. A pontszerzés már csoda lenne, de nem volna rossz elodázni Portugália kijutását a jövő évi világbajnokságra. Már csak azért is, mert ha a továbbiakban az örmények és az írek sem szereznek pontot velük szemben, akkor tovább nőne a fórunk.

Ha ezt a cikket befejezem, nekiállok a bőröndömet bepakolni, hiszen többek között én is utazom Lisszabonba kollégáimmal, Gyenge Balázzsal, Somogyi Zsolttal és Török Dániellel, hogy a helyszínről tudósítsuk a Nemzeti Sportot a válogatott következő vb-selejtező meccséről. Ahogy írtam, a nyomás jóval kisebb lesz, mint az eddigi összecsapásokon, keresni viszont az esetleges pontszerzéssel vagy a földöntúli meglepetésnek számító győzelemmel itt lehet a legtöbbet. Az, hogy mire megyünk, kedden kiderül, de az biztos, hogy Varga és Sallai visszatérése már sokat javíthat a támadószekción, a csapatjátékon.

A Nemzeti Sport munkatársainak további véleménycikkeit itt olvashatja!