Nemzeti Sportrádió

Légióskörkép: három gól és hét gólpassz – mesteri előkészítés Redzictől és Sallaitól is

P. K.P. K.
2026.10.26. 11:22
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Sallai Roland elment a jobb szélen, majd mesterien adott be a Lille elleni idegenbeli BL-meccsen, amiből Batrakov fejjel egyenlített (Fotó: AFP)
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A külföldön, profi élvonalban vagy másodosztályban játszó magyar, illetve magyar válogatott/U-válogatott labdarúgók közül a múlt héten hárman szereztek gólt klubjukban, viszont hatan is gólpasszt adtak, Redzic Damir kettőt is.


Az elmúlt hét fontos történése, hogy szeptemberi sérülését követően az első bajnoki meccsén rögtön gólt szerzett Varga Barnabás, a bajnokságban az ötödiket, az idényben összességében a kilencediket lőtte. Igaz, a Panetolikosz ellen 5–0-ra megnyert meccsen 11-esből volt eredményes az AEK Athén csatára (ez volt az első büntetője a szezonban), de Marco Rossi szövetségi kapitány számára jó hír a novemberi Nemzetek Ligája-meccsek előtt, hogy ismét lehet rá számítani. Ahogy klubtársára, a szintén válogatott Vitális Milánra is, aki a bajnokin gólpasszt adott (a másodikat az idényben), és mindketten pályára léptek a Manchester City elleni idegenbeli BL-meccsen is.

VARGA BARNABÁS A LÉC ALÁ LŐTTE A 11-EST 

VITÁLIS HOSSZÚ INDÍTÁSÁBÓL GÓLPASSZ LETT
 

A román élvonalban a múlt szombaton megszerezte első győzelmét ebben az idényben az FK Csíkszereda. Az FC Voluntari elleni 2–1-es győzelemből Eppel Márton góllal (11 méterről, fordulásból lőtt ballal a bal alsóba), Szalay Szabolcs gólpasszal vette ki a részét. Eppelnek a bajnokságban ez volt az ötödik találata az idényben (egyet szerzett a kupában is), Szalaynak az első gólpassza.

EPPEL MÁRTON GÓLJA (2:24-nél) ÉS SZALAY SZABOLCS GÓLPASSZA (5:16-nál)

Gólt még egy légiósunk szerzett a múlt héten, Sallói Dániel az MLS-ben szereplő Torontóban, aki egy héttel korábban is betalált, és már kilenc gólnál tart az idényben – ezúttal a Columbus elleni vesztes meccsen (2–4) volt eredményes, közvetlen közelről fejjel. 

SALLÓI DÁNIEL FEJES GÓLJA

A gólszerzők mellett a múlt héten többségben voltak a gólpasszt adó légiósaink. A már említett Vitális Milán, Szalay Szabolcs kettős mellett még négyen adtak gólpasszt. A török Galatasaray a Lille elleni BL-meccsen Sallai Roland nagyszerű jobb oldali beadásának köszönhetően tudott egyenlíteni, és 4–2-re nyert is, a válogatott játékosnak ez volt a második gólpassza az idényben. Vargához hasonlóan legutóbb ő is hiányzott a válogatottból sérülés miatt, így most az ő jó formájának is örülhet a szövetségi kapitány. Ugyanezt elmondhatjuk Redzic Damir kapcsán is, aki az Európa-ligában két gólpasszal vállalt főszerepet a Salzburg Celje elleni pontszerzésében, előbb egy szóló végén készítette le lövésre a labdát a gólszerzőnek, majd egy jobb oldali keresztpasszal hozta helyzetbe a társát (két gól mellett négy gólpassza van az idényben).

 SALLAI BEADÁSÁBÓL TALÁLT BE A GALATA

REDZIC GÓLPASSZAI (0:07-nél és 0:47-nél)

A Konferencialigában gólpasszt adott még a dán Köbenhavnben Markgráf Ákos (a kaputól távol passzolt a társához, aki távolról nagy gólt lőtt), míg a finn élvonal osztályozóján Kocsis Gergő adott gólpasszt (az ő beadásából fejelt gólt a csapattárs), aminek köszönhetően a Jaro 1–0-ra győzött a PK-35 ellen és benn maradt az első osztályban.   

A külföldön, profi élvonalban vagy másodosztályban játszó magyar, illetve magyar válogatott/U-válogatott labdarúgók múlt heti tétmérkőzései:

 OKTÓBER 19., HÉTFŐ 

BULGÁRIA
Bolgár Kupa, 2. forduló
Etar–Szpartak Varna 2–4
Varna: Major Sámuel a 64. percben lépett pályára.

CIPRUS
Cyprus League
Omonia Nicosia–Olympiakosz Nicosia 2–2
Omonia Nicosia: Loic Nego a 61. percben lépett pályára.
Olympiakosz: Tamás Márk végig a pályán volt.

IRÁN
Persian Gulf Pro League
Mesz Sar Babak–Perszepolisz 0–3
Perszepolisz: Gera Dániel a kispadról nézte végig a mérkőzést.

 

 OKTÓBER 20., KEDD 

BAJNOKOK LIGÁJA
Ligaszakasz
Liverpool FC (angol)–Villarreal (spanyol) 4–3
Liverpool: Kerkez Milos kispados volt, Szoboszlai Dominik sérülés miatt nem volt kerettag.
Villarreal: Gulácsi Péter végigjátszotta a mérkőzést.
Manchester City (angol)–AEK Athén (görög) 5–1
AEK: Varga Barnabás kezdett, a szünetben lecserélték, Vitális Milán a 83. percben állt be.

ANGLIA
Championship (II. osztály)
Wolverhampton Wanderers–Portsmouth 1–1
Portsmouth: Kosznovszky Márk sérülés miatt nem volt kerettag.

ROMÁNIA
Liga 2 (II. osztály)
ASA Marosvásárhely–Chindia Targoviste 2–4
Marosvásárhely: Demeter Zsombor végigjátszotta a mérkőzést, az 51. percben sárga lapot kapott, Kocsis Bence kispados volt.

 

 OKTÓBER 21., SZERDA 

BAJNOKOK LIGÁJA
Ligaszakasz
Lille (francia)–Galatasaray (török) 2–4
Galatasaray: Sallai Roland végigjátszotta a mérkőzést, a 44. percben gólpasszt adott.
Real Madrid (spanyol)–RB Leipzig (német) 4–1
Leipzig: Willi Orbán végigjátszotta a mérkőzést.

CIPRUS
Ciprusi Kupa, 1. forduló
Nea Szalamina–Apea Akrotiriu 4–0
Nea Szalamina: Kovács Dániel kispados volt.

FINNORSZÁG
Veikkausliiga, osztályozó, 1. mérkőzés
PK-35–Jaro 1–1
Jaro: Kocsis Gergő végigjátszotta a mérkőzést.

 

 OKTÓBER 22., CSÜTÖRTÖK 

EURÓPA-LIGA
Ligaszakasz
Ararat (örmény)–AZ (holland) 0–4
AZ: Kovács Bendegúz kezdett, a 65. percben lecserélték.
Bournemouth (angol)–AC Milan (olasz) 3–0
Bournemouth: Tóth Alex a 62. percben lépett pályára, a 77. percben sérülés miatt le kellett cserélni.
Celje (szlovén)–Salzburg (osztrák) 2–2
Salzburg: Redzic Damir kezdett, a 9. és a 46. percben is gólpasszt adott, a 35. percben sárga lapot kapott, a 83. percben lecserélték.
Omonia Nicosia (ciprusi)–Benfica (portugál) 1–4
Omonia Nicosia: Loic Nego végigjátszotta a mérkőzést, a 14. percben öngólt vétett. 
Olympiakosz Pireusz (görög)–Sparta Praha (cseh) 1–0
Sparta Praha: Hegyi Krisztián és Vitályos Viktor is kispados volt.

KONFERENCIALIGA
Ligaszakasz
Crvena zvezda (szerb)–FC Köbenhavn (dán) 2–2
FC Köbenhavn: Markgráf Ákos a szünetben állt be, a 70. percben gólpasszt adott, Németh Hunor végigjátszotta a mérkőzést, a 40. percben sárga lapot kapott.

 

 OKTÓBER 23., PÉNTEK 

AUSZTRIA
2. Liga (II. osztály)
Austria Wien II–Sturm Graz II 1–0
Austria Wien II: Polonkai Noel végigjátszotta a mérkőzést, a 23. percben sárga lapot kapott.

HOLLANDIA
Eerste Divisie (II. osztály)
AZ II–Helmond 5–4
AZ: Kovács Bendegúz nem volt kerettag.

LENGYELORSZÁG
Ekstraklasa
Motor Lublin–Zaglebie Lubin 2–2
Zaglebie: Szabó Levente nem volt kerettag.

NÉMETORSZÁG
2. Bundesliga (II. osztály)
Bochum–Wolfsburg 1–1
Wolfsburg: Dárdai Bence csere volt, nem lépett pályára.

PORTUGÁLIA
Primeira Liga
Vitória Guimaraes–Marítimo 5–0
Marítimo: Szalai Gábor végigjátszotta a mérkőzést.

SZLOVÉNIA
Szlovén Kupa, 1. forduló
Triglav–Nafta Lendva 1–1 – 11-esekkel 4–2
Nafta: Dragóner Áron kezdő volt, Keresztes Noel nem volt a keretben, Németh Ervin kezdő volt, Vidnyánszky Mátyás csere volt.

 

 OKTÓBER 24., SZOMBAT 

ANGLIA
Championship (II. osztály)
Portsmouth–Millwall 2–1
Portsmouth: Kosznovszky Márk sérült, nem volt kerettag.
Preston North End–West Bromwich Albion 1–1
WBA: Callum Styles végigjátszotta a mérkőzést.
Blackburn Rovers–Wrexham 2–0
Blackburn: Tóth Balázs végigjátszotta a mérkőzést.

AUSZTRIA
Bundesliga
Hartberg–Wolfsberger AC 1–0
Hartberg: Pécsi Ármin végigjátszotta a mérkőzést.
Rapid Wien–Austria Lustenau 5–1
Rapid Wien: Bolla Bendegúz végigjátszotta a mérkőzést.

AZERBAJDZSÁN
Premier League
Neftci Baki–Turan Tovuz 1–1
Neftci: Skribek Alen kezdett, a 32. percben lecserélték.

BELGIUM
Jupiler Pro League
La Louviére–Zulte-Waregem 3–0
La Louviére: Gruber Zsombor kezdett, a 66. percben lecserélték, Kovács Mátyás kispados volt.
Waregem: Átrok Zalán kezdett, a 72. percben lecserélték.
Westerlo–Beveren 4–4
Westerlo: Balogh Botond a 83. percben állt be.
Challenger Pro League (II. osztály)
Genk II–FC Bruges II 0–0
FC Bruges II: Ostoici Stefan nem volt kerettag.

BULGÁRIA
Parva Liga
Dunav Rusze–Szpartak Varna 2–0
Varna: Major Sámuel végigjátszotta a mérkőzést, a 35. percben sárga lapot kapott.

CIPRUS
Cyprus League
Olympiakosz Nicosia–Kraszava 1–1
Olympiakosz: Tamás Márk végigjátszotta a mérkőzést.
Anorthoszisz–Omonia Aradippu 2–0
Anorthoszisz: Kiss Tamás a 77. percben állt be.

CSEHORSZÁG
Chance Liga
Zlín–Sigma Olomouc 1–1
Sigma: Baráth Péter a 71. percben állt be.

EGYESÜLT ÁLLAMOK
MLS, Alapszakasz
Columbus Crew–Toronto FC 4–2
Toronto: Sallói Dániel a 63. percben állt be, a 69. percben gólt szerzett.
New York Red Bulls–Inter Miami 2–0
Miami: Pintér Dániel kispados volt, nem állt be.
Philadelphia Union–New England Revolution 1–2
New England: Gazdag Dániel kezdőként 76 percet játszott.

FRANCIAORSZÁG
Ligue 2 (II. osztály)
Saint-Étienne–Nantes 1–0
Saint-Étienne: Csongvai Áron végigjátszotta a mérkőzést.

GÖRÖGORSZÁG
Szuperliga
AEK Athén–Panetolikosz 5–0
AEK Athén: Varga Barnabás kezdett, az 56. percben gólt szerzett büntetőből, a 63. percben lecserélték, Vitális Milán végigjátszotta a mérkőzést, a 23. percben gólpasszt adott.

HOLLANDIA
Eredivisie
Den Haag–Heerenveen 2–3
Den Haag: Bárány Donát sérülés miatt nem volt kerettag.

LENGYELORSZÁG
Ekstraklasa
Pogon Szczecin–Radomiak Radom 4–3
Pogon: Molnár Rajmund kispados volt, Szalai Attila végigjátszotta a mérkőzést.
Wisla Kraków–Raków Czestochowa 2–1
Raków: Molnár Ádin nem volt kerettag.

NÉMETORSZÁG
Bundesliga
Augsburg–Union Berlin 1–1
Union: Schäfer András végigjátszotta a mérkőzést.
RB Leipzig–Elversberg 4–0
Leipzig: Willi Orbán végigjátszotta a mérkőzést.
2. Bundesliga (II. osztály)
Hertha BSC–Arminia Bielefeld 1–0
Hertha: Dárdai Márton sérülés miatt nem volt kerettag.

ROMÁNIA
Superliga
Csíkszereda–Voluntari 2–1
Csíkszereda: Czékus Ádám kispados volt, Eppel Márton végigjátszotta a mérkőzést, a 23. percben gólt szerzett, Hegedűs János végigjátszotta a mérkőzést, Horváth Artúr kezdett, a 73. percben lecserélték, Magyar Zsolt kispados volt, Ódor Máté végigjátszotta a mérkőzést, Pászka Lóránd végigjátszotta a mérkőzést, Szabó Alex kispados volt, Szalay Szabolcs kezdett, az 51. percben gólpasszt adott, a 63. percben lecserélték, Tajti Mátyás kispados volt.
Liga 2 (II. osztály)
Unirea Slobozia–Concordia 2–2
Unirea Slobozia: Bobál Gergely végigjátszotta a mérkőzést.
Poli Temesvár–Bacau 1–0
Temesvár: Huszti András nem volt kerettag.

SPANYOLORSZÁG
La Liga
Valencia–Villarreal 1–2
Villarreal: Gulácsi Péter végigjátszotta a mérkőzést.
La Liga 2 (II. osztály) 
Almería–Oviedo 2–2
Almería: Yaakobishvili Áron kispados volt.

SVÁJC
Super League
Young Boys–St. Gallen 2–0
St. Gallen: Csoboth Kevin kispados volt.

SVÉDORSZÁG
Allsvenskan
Sirius–AIK 1–2
Sirius: Vancsa Zalán az 59. percben állt be.

SZERBIA
Szuperliga
Mladoszt–Vojvodina 1–1
Vojvodina: Szűcs Kornél kezdett, a 67. percben lecserélték.

SZLOVÁKIA
Niké Liga
Slovan Bratislava–Besztercebánya 2–2
Besztercebánya: Szánthó Regő nem volt kerettag.
Dunaszerdahelyi AC–Rózsahegy 5–0
DAC: Tuboly Máté nem volt kerettag.

 

 OKTÓBER 25., VASÁRNAP 

ANGLIA
Premier League
Liverpool–Brighton&Hove Albion 2–0
Liverpool: Kerkez Milos kezdett, a 87. percben lecserélték, Szoboszlai Dominik sérülés miatt nem volt kerettag.
Manchester United–Bournemouth 0–3
Bournemouth: Tóth Alex sérülés miatt nem volt kerettag.

AUSZTRIA
Bundesliga
LASK–Salzburg 1–3
Salzburg: Redzic Damir kezdett, a 62. percben lecserélték.

AZERBAJDZSÁN
Premier League
Sabah Baki–Qarabag 0–0
Qarabag: Várkonyi Bence végigjátszotta a mérkőzést.

CIPRUS
Cyprus League
AEL–Arisz 1–3
Arisz: Szakos Bence kispados volt.

CSEHORSZÁG
Chance Liga
Sparta Praha–Slovácko 5–1
Sparta Praha: Hegyi Krisztián kispados volt, Vitályos Viktor végigjátszotta a mérkőzést.

FINNORSZÁG
Veikkausliiga, osztályozó, visszavágó
Jaro–PK-35 1–0
Jaro: Kocsis Gergő végigjátszotta a mérkőzést, a 72. percben gólpasszt adott, a 81. percben sárga lapot kapott.

HOLLANDIA
Eredivisie
Nijmegen–Groningen 2–2
Groningen: Csinger Márk kezdett, a 72. percben lecserélték.
AZ–Twente 0–2
AZ: Kovács Bendegúz a 87. percben állt be.

HORVÁTORSZÁG 
HNL
NK Osijek–Rudes 0–1
Osijek: Bakti Balázs a szünetben állt be.

IRÁN
Persian Gulf Pro League
Perszepolisz–Fulad 0–1
Perszepolisz: Gera Dániel kispados volt.

NÉMETORSZÁG
2. Bundesliga (II. osztály)
Osnabrück–Greuther Fürth 3–0
Fürth: Keresztes Krisztián kispados volt.

PORTUGÁLIA
Primeira Liga
Rio Ave–Famalicao 0–4
Rio Ave: Nikitscher Tamás kispados volt.
Famalicao: Szűcs Tamás kezdett, a 60. percben lecserélték.

ROMÁNIA
Liga 2 (II. osztály)
Chindia Targoviste–CSM Olimpia 3–2
CSM Olimpia: Vida Kristopher kezdett, a szünetben lecserélték.
Selimbar–ASA Marosvásárhely 1–0
Marosvásárhely: Demeter Zsombor végigjátszotta a mérkőzést, Kocsis Bence a 65. percben állt be, a 68. percben sárga lapot kapott.

TÖRÖKORSZÁG
Süper Lig
Konyaspor–Genclerbirligi 2–0
Konyaspor: Tóth Rajmund a 76. percben állt be.

 

 OKTÓBER 26., HÉTFŐ 

CIPRUS
Cyprus League
17.00: Nea Szalamina–Pafosz
Nea Szalamina: Kovács Dániel
18.00: AEK Larnaca–Omonia Nicosia
Omonia Nicosia: Loic Nego

DÁNIA
Superliga
19.00: FC Köbenhavn–Odense
FC Köbenhavn: Markgráf Ákos, Németh Hunor

ROMÁNIA
Superliga
19.00: Sepsi OSK–Universitatea Craiova
Sepsi: Sigér Dávid

TÖRÖKORSZÁG
Süper Lig
17.00: Rizespor–Trabzonspor
Rizespor: Mocsi Attila
19.30: Galatasaray–Fenerbahce
Galatasaray: Sallai Roland

 

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