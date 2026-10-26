Légióskörkép: három gól és hét gólpassz – mesteri előkészítés Redzictől és Sallaitól is
Az elmúlt hét fontos történése, hogy szeptemberi sérülését követően az első bajnoki meccsén rögtön gólt szerzett Varga Barnabás, a bajnokságban az ötödiket, az idényben összességében a kilencediket lőtte. Igaz, a Panetolikosz ellen 5–0-ra megnyert meccsen 11-esből volt eredményes az AEK Athén csatára (ez volt az első büntetője a szezonban), de Marco Rossi szövetségi kapitány számára jó hír a novemberi Nemzetek Ligája-meccsek előtt, hogy ismét lehet rá számítani. Ahogy klubtársára, a szintén válogatott Vitális Milánra is, aki a bajnokin gólpasszt adott (a másodikat az idényben), és mindketten pályára léptek a Manchester City elleni idegenbeli BL-meccsen is.
VARGA BARNABÁS A LÉC ALÁ LŐTTE A 11-EST
VITÁLIS HOSSZÚ INDÍTÁSÁBÓL GÓLPASSZ LETT
A román élvonalban a múlt szombaton megszerezte első győzelmét ebben az idényben az FK Csíkszereda. Az FC Voluntari elleni 2–1-es győzelemből Eppel Márton góllal (11 méterről, fordulásból lőtt ballal a bal alsóba), Szalay Szabolcs gólpasszal vette ki a részét. Eppelnek a bajnokságban ez volt az ötödik találata az idényben (egyet szerzett a kupában is), Szalaynak az első gólpassza.
EPPEL MÁRTON GÓLJA (2:24-nél) ÉS SZALAY SZABOLCS GÓLPASSZA (5:16-nál)
Gólt még egy légiósunk szerzett a múlt héten, Sallói Dániel az MLS-ben szereplő Torontóban, aki egy héttel korábban is betalált, és már kilenc gólnál tart az idényben – ezúttal a Columbus elleni vesztes meccsen (2–4) volt eredményes, közvetlen közelről fejjel.
SALLÓI DÁNIEL FEJES GÓLJA
A gólszerzők mellett a múlt héten többségben voltak a gólpasszt adó légiósaink. A már említett Vitális Milán, Szalay Szabolcs kettős mellett még négyen adtak gólpasszt. A török Galatasaray a Lille elleni BL-meccsen Sallai Roland nagyszerű jobb oldali beadásának köszönhetően tudott egyenlíteni, és 4–2-re nyert is, a válogatott játékosnak ez volt a második gólpassza az idényben. Vargához hasonlóan legutóbb ő is hiányzott a válogatottból sérülés miatt, így most az ő jó formájának is örülhet a szövetségi kapitány. Ugyanezt elmondhatjuk Redzic Damir kapcsán is, aki az Európa-ligában két gólpasszal vállalt főszerepet a Salzburg Celje elleni pontszerzésében, előbb egy szóló végén készítette le lövésre a labdát a gólszerzőnek, majd egy jobb oldali keresztpasszal hozta helyzetbe a társát (két gól mellett négy gólpassza van az idényben).
SALLAI BEADÁSÁBÓL TALÁLT BE A GALATA
REDZIC GÓLPASSZAI (0:07-nél és 0:47-nél)
A Konferencialigában gólpasszt adott még a dán Köbenhavnben Markgráf Ákos (a kaputól távol passzolt a társához, aki távolról nagy gólt lőtt), míg a finn élvonal osztályozóján Kocsis Gergő adott gólpasszt (az ő beadásából fejelt gólt a csapattárs), aminek köszönhetően a Jaro 1–0-ra győzött a PK-35 ellen és benn maradt az első osztályban.
A külföldön, profi élvonalban vagy másodosztályban játszó magyar, illetve magyar válogatott/U-válogatott labdarúgók múlt heti tétmérkőzései:
OKTÓBER 19., HÉTFŐ
BULGÁRIA
Bolgár Kupa, 2. forduló
Etar–Szpartak Varna 2–4
Varna: Major Sámuel a 64. percben lépett pályára.
CIPRUS
Cyprus League
Omonia Nicosia–Olympiakosz Nicosia 2–2
Omonia Nicosia: Loic Nego a 61. percben lépett pályára.
Olympiakosz: Tamás Márk végig a pályán volt.
IRÁN
Persian Gulf Pro League
Mesz Sar Babak–Perszepolisz 0–3
Perszepolisz: Gera Dániel a kispadról nézte végig a mérkőzést.
OKTÓBER 20., KEDD
BAJNOKOK LIGÁJA
Ligaszakasz
Liverpool FC (angol)–Villarreal (spanyol) 4–3
Liverpool: Kerkez Milos kispados volt, Szoboszlai Dominik sérülés miatt nem volt kerettag.
Villarreal: Gulácsi Péter végigjátszotta a mérkőzést.
Manchester City (angol)–AEK Athén (görög) 5–1
AEK: Varga Barnabás kezdett, a szünetben lecserélték, Vitális Milán a 83. percben állt be.
ANGLIA
Championship (II. osztály)
Wolverhampton Wanderers–Portsmouth 1–1
Portsmouth: Kosznovszky Márk sérülés miatt nem volt kerettag.
ROMÁNIA
Liga 2 (II. osztály)
ASA Marosvásárhely–Chindia Targoviste 2–4
Marosvásárhely: Demeter Zsombor végigjátszotta a mérkőzést, az 51. percben sárga lapot kapott, Kocsis Bence kispados volt.
OKTÓBER 21., SZERDA
BAJNOKOK LIGÁJA
Ligaszakasz
Lille (francia)–Galatasaray (török) 2–4
Galatasaray: Sallai Roland végigjátszotta a mérkőzést, a 44. percben gólpasszt adott.
Real Madrid (spanyol)–RB Leipzig (német) 4–1
Leipzig: Willi Orbán végigjátszotta a mérkőzést.
CIPRUS
Ciprusi Kupa, 1. forduló
Nea Szalamina–Apea Akrotiriu 4–0
Nea Szalamina: Kovács Dániel kispados volt.
FINNORSZÁG
Veikkausliiga, osztályozó, 1. mérkőzés
PK-35–Jaro 1–1
Jaro: Kocsis Gergő végigjátszotta a mérkőzést.
OKTÓBER 22., CSÜTÖRTÖK
EURÓPA-LIGA
Ligaszakasz
Ararat (örmény)–AZ (holland) 0–4
AZ: Kovács Bendegúz kezdett, a 65. percben lecserélték.
Bournemouth (angol)–AC Milan (olasz) 3–0
Bournemouth: Tóth Alex a 62. percben lépett pályára, a 77. percben sérülés miatt le kellett cserélni.
Celje (szlovén)–Salzburg (osztrák) 2–2
Salzburg: Redzic Damir kezdett, a 9. és a 46. percben is gólpasszt adott, a 35. percben sárga lapot kapott, a 83. percben lecserélték.
Omonia Nicosia (ciprusi)–Benfica (portugál) 1–4
Omonia Nicosia: Loic Nego végigjátszotta a mérkőzést, a 14. percben öngólt vétett.
Olympiakosz Pireusz (görög)–Sparta Praha (cseh) 1–0
Sparta Praha: Hegyi Krisztián és Vitályos Viktor is kispados volt.
KONFERENCIALIGA
Ligaszakasz
Crvena zvezda (szerb)–FC Köbenhavn (dán) 2–2
FC Köbenhavn: Markgráf Ákos a szünetben állt be, a 70. percben gólpasszt adott, Németh Hunor végigjátszotta a mérkőzést, a 40. percben sárga lapot kapott.
OKTÓBER 23., PÉNTEK
AUSZTRIA
2. Liga (II. osztály)
Austria Wien II–Sturm Graz II 1–0
Austria Wien II: Polonkai Noel végigjátszotta a mérkőzést, a 23. percben sárga lapot kapott.
HOLLANDIA
Eerste Divisie (II. osztály)
AZ II–Helmond 5–4
AZ: Kovács Bendegúz nem volt kerettag.
LENGYELORSZÁG
Ekstraklasa
Motor Lublin–Zaglebie Lubin 2–2
Zaglebie: Szabó Levente nem volt kerettag.
NÉMETORSZÁG
2. Bundesliga (II. osztály)
Bochum–Wolfsburg 1–1
Wolfsburg: Dárdai Bence csere volt, nem lépett pályára.
PORTUGÁLIA
Primeira Liga
Vitória Guimaraes–Marítimo 5–0
Marítimo: Szalai Gábor végigjátszotta a mérkőzést.
SZLOVÉNIA
Szlovén Kupa, 1. forduló
Triglav–Nafta Lendva 1–1 – 11-esekkel 4–2
Nafta: Dragóner Áron kezdő volt, Keresztes Noel nem volt a keretben, Németh Ervin kezdő volt, Vidnyánszky Mátyás csere volt.
OKTÓBER 24., SZOMBAT
ANGLIA
Championship (II. osztály)
Portsmouth–Millwall 2–1
Portsmouth: Kosznovszky Márk sérült, nem volt kerettag.
Preston North End–West Bromwich Albion 1–1
WBA: Callum Styles végigjátszotta a mérkőzést.
Blackburn Rovers–Wrexham 2–0
Blackburn: Tóth Balázs végigjátszotta a mérkőzést.
AUSZTRIA
Bundesliga
Hartberg–Wolfsberger AC 1–0
Hartberg: Pécsi Ármin végigjátszotta a mérkőzést.
Rapid Wien–Austria Lustenau 5–1
Rapid Wien: Bolla Bendegúz végigjátszotta a mérkőzést.
AZERBAJDZSÁN
Premier League
Neftci Baki–Turan Tovuz 1–1
Neftci: Skribek Alen kezdett, a 32. percben lecserélték.
BELGIUM
Jupiler Pro League
La Louviére–Zulte-Waregem 3–0
La Louviére: Gruber Zsombor kezdett, a 66. percben lecserélték, Kovács Mátyás kispados volt.
Waregem: Átrok Zalán kezdett, a 72. percben lecserélték.
Westerlo–Beveren 4–4
Westerlo: Balogh Botond a 83. percben állt be.
Challenger Pro League (II. osztály)
Genk II–FC Bruges II 0–0
FC Bruges II: Ostoici Stefan nem volt kerettag.
BULGÁRIA
Parva Liga
Dunav Rusze–Szpartak Varna 2–0
Varna: Major Sámuel végigjátszotta a mérkőzést, a 35. percben sárga lapot kapott.
CIPRUS
Cyprus League
Olympiakosz Nicosia–Kraszava 1–1
Olympiakosz: Tamás Márk végigjátszotta a mérkőzést.
Anorthoszisz–Omonia Aradippu 2–0
Anorthoszisz: Kiss Tamás a 77. percben állt be.
CSEHORSZÁG
Chance Liga
Zlín–Sigma Olomouc 1–1
Sigma: Baráth Péter a 71. percben állt be.
EGYESÜLT ÁLLAMOK
MLS, Alapszakasz
Columbus Crew–Toronto FC 4–2
Toronto: Sallói Dániel a 63. percben állt be, a 69. percben gólt szerzett.
New York Red Bulls–Inter Miami 2–0
Miami: Pintér Dániel kispados volt, nem állt be.
Philadelphia Union–New England Revolution 1–2
New England: Gazdag Dániel kezdőként 76 percet játszott.
FRANCIAORSZÁG
Ligue 2 (II. osztály)
Saint-Étienne–Nantes 1–0
Saint-Étienne: Csongvai Áron végigjátszotta a mérkőzést.
GÖRÖGORSZÁG
Szuperliga
AEK Athén–Panetolikosz 5–0
AEK Athén: Varga Barnabás kezdett, az 56. percben gólt szerzett büntetőből, a 63. percben lecserélték, Vitális Milán végigjátszotta a mérkőzést, a 23. percben gólpasszt adott.
HOLLANDIA
Eredivisie
Den Haag–Heerenveen 2–3
Den Haag: Bárány Donát sérülés miatt nem volt kerettag.
LENGYELORSZÁG
Ekstraklasa
Pogon Szczecin–Radomiak Radom 4–3
Pogon: Molnár Rajmund kispados volt, Szalai Attila végigjátszotta a mérkőzést.
Wisla Kraków–Raków Czestochowa 2–1
Raków: Molnár Ádin nem volt kerettag.
NÉMETORSZÁG
Bundesliga
Augsburg–Union Berlin 1–1
Union: Schäfer András végigjátszotta a mérkőzést.
RB Leipzig–Elversberg 4–0
Leipzig: Willi Orbán végigjátszotta a mérkőzést.
2. Bundesliga (II. osztály)
Hertha BSC–Arminia Bielefeld 1–0
Hertha: Dárdai Márton sérülés miatt nem volt kerettag.
ROMÁNIA
Superliga
Csíkszereda–Voluntari 2–1
Csíkszereda: Czékus Ádám kispados volt, Eppel Márton végigjátszotta a mérkőzést, a 23. percben gólt szerzett, Hegedűs János végigjátszotta a mérkőzést, Horváth Artúr kezdett, a 73. percben lecserélték, Magyar Zsolt kispados volt, Ódor Máté végigjátszotta a mérkőzést, Pászka Lóránd végigjátszotta a mérkőzést, Szabó Alex kispados volt, Szalay Szabolcs kezdett, az 51. percben gólpasszt adott, a 63. percben lecserélték, Tajti Mátyás kispados volt.
Liga 2 (II. osztály)
Unirea Slobozia–Concordia 2–2
Unirea Slobozia: Bobál Gergely végigjátszotta a mérkőzést.
Poli Temesvár–Bacau 1–0
Temesvár: Huszti András nem volt kerettag.
SPANYOLORSZÁG
La Liga
Valencia–Villarreal 1–2
Villarreal: Gulácsi Péter végigjátszotta a mérkőzést.
La Liga 2 (II. osztály)
Almería–Oviedo 2–2
Almería: Yaakobishvili Áron kispados volt.
SVÁJC
Super League
Young Boys–St. Gallen 2–0
St. Gallen: Csoboth Kevin kispados volt.
SVÉDORSZÁG
Allsvenskan
Sirius–AIK 1–2
Sirius: Vancsa Zalán az 59. percben állt be.
SZERBIA
Szuperliga
Mladoszt–Vojvodina 1–1
Vojvodina: Szűcs Kornél kezdett, a 67. percben lecserélték.
SZLOVÁKIA
Niké Liga
Slovan Bratislava–Besztercebánya 2–2
Besztercebánya: Szánthó Regő nem volt kerettag.
Dunaszerdahelyi AC–Rózsahegy 5–0
DAC: Tuboly Máté nem volt kerettag.
OKTÓBER 25., VASÁRNAP
ANGLIA
Premier League
Liverpool–Brighton&Hove Albion 2–0
Liverpool: Kerkez Milos kezdett, a 87. percben lecserélték, Szoboszlai Dominik sérülés miatt nem volt kerettag.
Manchester United–Bournemouth 0–3
Bournemouth: Tóth Alex sérülés miatt nem volt kerettag.
AUSZTRIA
Bundesliga
LASK–Salzburg 1–3
Salzburg: Redzic Damir kezdett, a 62. percben lecserélték.
AZERBAJDZSÁN
Premier League
Sabah Baki–Qarabag 0–0
Qarabag: Várkonyi Bence végigjátszotta a mérkőzést.
CIPRUS
Cyprus League
AEL–Arisz 1–3
Arisz: Szakos Bence kispados volt.
CSEHORSZÁG
Chance Liga
Sparta Praha–Slovácko 5–1
Sparta Praha: Hegyi Krisztián kispados volt, Vitályos Viktor végigjátszotta a mérkőzést.
FINNORSZÁG
Veikkausliiga, osztályozó, visszavágó
Jaro–PK-35 1–0
Jaro: Kocsis Gergő végigjátszotta a mérkőzést, a 72. percben gólpasszt adott, a 81. percben sárga lapot kapott.
HOLLANDIA
Eredivisie
Nijmegen–Groningen 2–2
Groningen: Csinger Márk kezdett, a 72. percben lecserélték.
AZ–Twente 0–2
AZ: Kovács Bendegúz a 87. percben állt be.
HORVÁTORSZÁG
HNL
NK Osijek–Rudes 0–1
Osijek: Bakti Balázs a szünetben állt be.
IRÁN
Persian Gulf Pro League
Perszepolisz–Fulad 0–1
Perszepolisz: Gera Dániel kispados volt.
NÉMETORSZÁG
2. Bundesliga (II. osztály)
Osnabrück–Greuther Fürth 3–0
Fürth: Keresztes Krisztián kispados volt.
PORTUGÁLIA
Primeira Liga
Rio Ave–Famalicao 0–4
Rio Ave: Nikitscher Tamás kispados volt.
Famalicao: Szűcs Tamás kezdett, a 60. percben lecserélték.
ROMÁNIA
Liga 2 (II. osztály)
Chindia Targoviste–CSM Olimpia 3–2
CSM Olimpia: Vida Kristopher kezdett, a szünetben lecserélték.
Selimbar–ASA Marosvásárhely 1–0
Marosvásárhely: Demeter Zsombor végigjátszotta a mérkőzést, Kocsis Bence a 65. percben állt be, a 68. percben sárga lapot kapott.
TÖRÖKORSZÁG
Süper Lig
Konyaspor–Genclerbirligi 2–0
Konyaspor: Tóth Rajmund a 76. percben állt be.
OKTÓBER 26., HÉTFŐ
CIPRUS
Cyprus League
17.00: Nea Szalamina–Pafosz
Nea Szalamina: Kovács Dániel
18.00: AEK Larnaca–Omonia Nicosia
Omonia Nicosia: Loic Nego
DÁNIA
Superliga
19.00: FC Köbenhavn–Odense
FC Köbenhavn: Markgráf Ákos, Németh Hunor
ROMÁNIA
Superliga
19.00: Sepsi OSK–Universitatea Craiova
Sepsi: Sigér Dávid
TÖRÖKORSZÁG
Süper Lig
17.00: Rizespor–Trabzonspor
Rizespor: Mocsi Attila
19.30: Galatasaray–Fenerbahce
Galatasaray: Sallai Roland