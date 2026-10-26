Légióskörkép: három gól és hét gólpassz – mesteri előkészítés Redzictől és Sallaitól is



Az elmúlt hét fontos történése, hogy szeptemberi sérülését követően az első bajnoki meccsén rögtön gólt szerzett Varga Barnabás, a bajnokságban az ötödiket, az idényben összességében a kilencediket lőtte. Igaz, a Panetolikosz ellen 5–0-ra megnyert meccsen 11-esből volt eredményes az AEK Athén csatára (ez volt az első büntetője a szezonban), de Marco Rossi szövetségi kapitány számára jó hír a novemberi Nemzetek Ligája-meccsek előtt, hogy ismét lehet rá számítani. Ahogy klubtársára, a szintén válogatott Vitális Milánra is, aki a bajnokin gólpasszt adott (a másodikat az idényben), és mindketten pályára léptek a Manchester City elleni idegenbeli BL-meccsen is.

VARGA BARNABÁS A LÉC ALÁ LŐTTE A 11-EST

VITÁLIS HOSSZÚ INDÍTÁSÁBÓL GÓLPASSZ LETT



A román élvonalban a múlt szombaton megszerezte első győzelmét ebben az idényben az FK Csíkszereda. Az FC Voluntari elleni 2–1-es győzelemből Eppel Márton góllal (11 méterről, fordulásból lőtt ballal a bal alsóba), Szalay Szabolcs gólpasszal vette ki a részét. Eppelnek a bajnokságban ez volt az ötödik találata az idényben (egyet szerzett a kupában is), Szalaynak az első gólpassza.

EPPEL MÁRTON GÓLJA (2:24-nél) ÉS SZALAY SZABOLCS GÓLPASSZA (5:16-nál)

Gólt még egy légiósunk szerzett a múlt héten, Sallói Dániel az MLS-ben szereplő Torontóban, aki egy héttel korábban is betalált, és már kilenc gólnál tart az idényben – ezúttal a Columbus elleni vesztes meccsen (2–4) volt eredményes, közvetlen közelről fejjel.

SALLÓI DÁNIEL FEJES GÓLJA

A gólszerzők mellett a múlt héten többségben voltak a gólpasszt adó légiósaink. A már említett Vitális Milán, Szalay Szabolcs kettős mellett még négyen adtak gólpasszt. A török Galatasaray a Lille elleni BL-meccsen Sallai Roland nagyszerű jobb oldali beadásának köszönhetően tudott egyenlíteni, és 4–2-re nyert is, a válogatott játékosnak ez volt a második gólpassza az idényben. Vargához hasonlóan legutóbb ő is hiányzott a válogatottból sérülés miatt, így most az ő jó formájának is örülhet a szövetségi kapitány. Ugyanezt elmondhatjuk Redzic Damir kapcsán is, aki az Európa-ligában két gólpasszal vállalt főszerepet a Salzburg Celje elleni pontszerzésében, előbb egy szóló végén készítette le lövésre a labdát a gólszerzőnek, majd egy jobb oldali keresztpasszal hozta helyzetbe a társát (két gól mellett négy gólpassza van az idényben).

SALLAI BEADÁSÁBÓL TALÁLT BE A GALATA

REDZIC GÓLPASSZAI (0:07-nél és 0:47-nél)

A Konferencialigában gólpasszt adott még a dán Köbenhavnben Markgráf Ákos (a kaputól távol passzolt a társához, aki távolról nagy gólt lőtt), míg a finn élvonal osztályozóján Kocsis Gergő adott gólpasszt (az ő beadásából fejelt gólt a csapattárs), aminek köszönhetően a Jaro 1–0-ra győzött a PK-35 ellen és benn maradt az első osztályban.

A külföldön, profi élvonalban vagy másodosztályban játszó magyar, illetve magyar válogatott/U-válogatott labdarúgók múlt heti tétmérkőzései:

OKTÓBER 19., HÉTFŐ

BULGÁRIA

Bolgár Kupa, 2. forduló

Etar–Szpartak Varna 2–4

Varna: Major Sámuel a 64. percben lépett pályára.

CIPRUS

Cyprus League

Omonia Nicosia–Olympiakosz Nicosia 2–2

Omonia Nicosia: Loic Nego a 61. percben lépett pályára.

Olympiakosz: Tamás Márk végig a pályán volt.

IRÁN

Persian Gulf Pro League

Mesz Sar Babak–Perszepolisz 0–3

Perszepolisz: Gera Dániel a kispadról nézte végig a mérkőzést.

OKTÓBER 20., KEDD

BAJNOKOK LIGÁJA

Ligaszakasz

Liverpool FC (angol)–Villarreal (spanyol) 4–3

Liverpool: Kerkez Milos kispados volt, Szoboszlai Dominik sérülés miatt nem volt kerettag.

Villarreal: Gulácsi Péter végigjátszotta a mérkőzést.

Manchester City (angol)–AEK Athén (görög) 5–1

AEK: Varga Barnabás kezdett, a szünetben lecserélték, Vitális Milán a 83. percben állt be.

ANGLIA

Championship (II. osztály)

Wolverhampton Wanderers–Portsmouth 1–1

Portsmouth: Kosznovszky Márk sérülés miatt nem volt kerettag.

ROMÁNIA

Liga 2 (II. osztály)

ASA Marosvásárhely–Chindia Targoviste 2–4

Marosvásárhely: Demeter Zsombor végigjátszotta a mérkőzést, az 51. percben sárga lapot kapott, Kocsis Bence kispados volt.

OKTÓBER 21., SZERDA

BAJNOKOK LIGÁJA

Ligaszakasz

Lille (francia)–Galatasaray (török) 2–4

Galatasaray: Sallai Roland végigjátszotta a mérkőzést, a 44. percben gólpasszt adott.

Real Madrid (spanyol)–RB Leipzig (német) 4–1

Leipzig: Willi Orbán végigjátszotta a mérkőzést.

CIPRUS

Ciprusi Kupa, 1. forduló

Nea Szalamina–Apea Akrotiriu 4–0

Nea Szalamina: Kovács Dániel kispados volt.

FINNORSZÁG

Veikkausliiga, osztályozó, 1. mérkőzés

PK-35–Jaro 1–1

Jaro: Kocsis Gergő végigjátszotta a mérkőzést.

OKTÓBER 22., CSÜTÖRTÖK

EURÓPA-LIGA

Ligaszakasz

Ararat (örmény)–AZ (holland) 0–4

AZ: Kovács Bendegúz kezdett, a 65. percben lecserélték.

Bournemouth (angol)–AC Milan (olasz) 3–0

Bournemouth: Tóth Alex a 62. percben lépett pályára, a 77. percben sérülés miatt le kellett cserélni.

Celje (szlovén)–Salzburg (osztrák) 2–2

Salzburg: Redzic Damir kezdett, a 9. és a 46. percben is gólpasszt adott, a 35. percben sárga lapot kapott, a 83. percben lecserélték.

Omonia Nicosia (ciprusi)–Benfica (portugál) 1–4

Omonia Nicosia: Loic Nego végigjátszotta a mérkőzést, a 14. percben öngólt vétett.

Olympiakosz Pireusz (görög)–Sparta Praha (cseh) 1–0

Sparta Praha: Hegyi Krisztián és Vitályos Viktor is kispados volt.

KONFERENCIALIGA

Ligaszakasz

Crvena zvezda (szerb)–FC Köbenhavn (dán) 2–2

FC Köbenhavn: Markgráf Ákos a szünetben állt be, a 70. percben gólpasszt adott, Németh Hunor végigjátszotta a mérkőzést, a 40. percben sárga lapot kapott.

OKTÓBER 23., PÉNTEK

AUSZTRIA

2. Liga (II. osztály)

Austria Wien II–Sturm Graz II 1–0

Austria Wien II: Polonkai Noel végigjátszotta a mérkőzést, a 23. percben sárga lapot kapott.

HOLLANDIA

Eerste Divisie (II. osztály)

AZ II–Helmond 5–4

AZ: Kovács Bendegúz nem volt kerettag.

LENGYELORSZÁG

Ekstraklasa

Motor Lublin–Zaglebie Lubin 2–2

Zaglebie: Szabó Levente nem volt kerettag.

NÉMETORSZÁG

2. Bundesliga (II. osztály)

Bochum–Wolfsburg 1–1

Wolfsburg: Dárdai Bence csere volt, nem lépett pályára.

PORTUGÁLIA

Primeira Liga

Vitória Guimaraes–Marítimo 5–0

Marítimo: Szalai Gábor végigjátszotta a mérkőzést.

SZLOVÉNIA

Szlovén Kupa, 1. forduló

Triglav–Nafta Lendva 1–1 – 11-esekkel 4–2

Nafta: Dragóner Áron kezdő volt, Keresztes Noel nem volt a keretben, Németh Ervin kezdő volt, Vidnyánszky Mátyás csere volt.

OKTÓBER 24., SZOMBAT

ANGLIA

Championship (II. osztály)

Portsmouth–Millwall 2–1

Portsmouth: Kosznovszky Márk sérült, nem volt kerettag.

Preston North End–West Bromwich Albion 1–1

WBA: Callum Styles végigjátszotta a mérkőzést.

Blackburn Rovers–Wrexham 2–0

Blackburn: Tóth Balázs végigjátszotta a mérkőzést.

AUSZTRIA

Bundesliga

Hartberg–Wolfsberger AC 1–0

Hartberg: Pécsi Ármin végigjátszotta a mérkőzést.

Rapid Wien–Austria Lustenau 5–1

Rapid Wien: Bolla Bendegúz végigjátszotta a mérkőzést.

AZERBAJDZSÁN

Premier League

Neftci Baki–Turan Tovuz 1–1

Neftci: Skribek Alen kezdett, a 32. percben lecserélték.

BELGIUM

Jupiler Pro League

La Louviére–Zulte-Waregem 3–0

La Louviére: Gruber Zsombor kezdett, a 66. percben lecserélték, Kovács Mátyás kispados volt.

Waregem: Átrok Zalán kezdett, a 72. percben lecserélték.

Westerlo–Beveren 4–4

Westerlo: Balogh Botond a 83. percben állt be.

Challenger Pro League (II. osztály)

Genk II–FC Bruges II 0–0

FC Bruges II: Ostoici Stefan nem volt kerettag.

BULGÁRIA

Parva Liga

Dunav Rusze–Szpartak Varna 2–0

Varna: Major Sámuel végigjátszotta a mérkőzést, a 35. percben sárga lapot kapott.

CIPRUS

Cyprus League

Olympiakosz Nicosia–Kraszava 1–1

Olympiakosz: Tamás Márk végigjátszotta a mérkőzést.

Anorthoszisz–Omonia Aradippu 2–0

Anorthoszisz: Kiss Tamás a 77. percben állt be.

CSEHORSZÁG

Chance Liga

Zlín–Sigma Olomouc 1–1

Sigma: Baráth Péter a 71. percben állt be.

EGYESÜLT ÁLLAMOK

MLS, Alapszakasz

Columbus Crew–Toronto FC 4–2

Toronto: Sallói Dániel a 63. percben állt be, a 69. percben gólt szerzett.

New York Red Bulls–Inter Miami 2–0

Miami: Pintér Dániel kispados volt, nem állt be.

Philadelphia Union–New England Revolution 1–2

New England: Gazdag Dániel kezdőként 76 percet játszott.

FRANCIAORSZÁG

Ligue 2 (II. osztály)

Saint-Étienne–Nantes 1–0

Saint-Étienne: Csongvai Áron végigjátszotta a mérkőzést.

GÖRÖGORSZÁG

Szuperliga

AEK Athén–Panetolikosz 5–0

AEK Athén: Varga Barnabás kezdett, az 56. percben gólt szerzett büntetőből, a 63. percben lecserélték, Vitális Milán végigjátszotta a mérkőzést, a 23. percben gólpasszt adott.

HOLLANDIA

Eredivisie

Den Haag–Heerenveen 2–3

Den Haag: Bárány Donát sérülés miatt nem volt kerettag.

LENGYELORSZÁG

Ekstraklasa

Pogon Szczecin–Radomiak Radom 4–3

Pogon: Molnár Rajmund kispados volt, Szalai Attila végigjátszotta a mérkőzést.

Wisla Kraków–Raków Czestochowa 2–1

Raków: Molnár Ádin nem volt kerettag.

NÉMETORSZÁG

Bundesliga

Augsburg–Union Berlin 1–1

Union: Schäfer András végigjátszotta a mérkőzést.

RB Leipzig–Elversberg 4–0

Leipzig: Willi Orbán végigjátszotta a mérkőzést.

2. Bundesliga (II. osztály)

Hertha BSC–Arminia Bielefeld 1–0

Hertha: Dárdai Márton sérülés miatt nem volt kerettag.

ROMÁNIA

Superliga

Csíkszereda–Voluntari 2–1

Csíkszereda: Czékus Ádám kispados volt, Eppel Márton végigjátszotta a mérkőzést, a 23. percben gólt szerzett, Hegedűs János végigjátszotta a mérkőzést, Horváth Artúr kezdett, a 73. percben lecserélték, Magyar Zsolt kispados volt, Ódor Máté végigjátszotta a mérkőzést, Pászka Lóránd végigjátszotta a mérkőzést, Szabó Alex kispados volt, Szalay Szabolcs kezdett, az 51. percben gólpasszt adott, a 63. percben lecserélték, Tajti Mátyás kispados volt.

Liga 2 (II. osztály)

Unirea Slobozia–Concordia 2–2

Unirea Slobozia: Bobál Gergely végigjátszotta a mérkőzést.

Poli Temesvár–Bacau 1–0

Temesvár: Huszti András nem volt kerettag.

SPANYOLORSZÁG

La Liga

Valencia–Villarreal 1–2

Villarreal: Gulácsi Péter végigjátszotta a mérkőzést.

La Liga 2 (II. osztály)

Almería–Oviedo 2–2

Almería: Yaakobishvili Áron kispados volt.

SVÁJC

Super League

Young Boys–St. Gallen 2–0

St. Gallen: Csoboth Kevin kispados volt.

SVÉDORSZÁG

Allsvenskan

Sirius–AIK 1–2

Sirius: Vancsa Zalán az 59. percben állt be.

SZERBIA

Szuperliga

Mladoszt–Vojvodina 1–1

Vojvodina: Szűcs Kornél kezdett, a 67. percben lecserélték.

SZLOVÁKIA

Niké Liga

Slovan Bratislava–Besztercebánya 2–2

Besztercebánya: Szánthó Regő nem volt kerettag.

Dunaszerdahelyi AC–Rózsahegy 5–0

DAC: Tuboly Máté nem volt kerettag.

OKTÓBER 25., VASÁRNAP

ANGLIA

Premier League

Liverpool–Brighton&Hove Albion 2–0

Liverpool: Kerkez Milos kezdett, a 87. percben lecserélték, Szoboszlai Dominik sérülés miatt nem volt kerettag.

Manchester United–Bournemouth 0–3

Bournemouth: Tóth Alex sérülés miatt nem volt kerettag.

AUSZTRIA

Bundesliga

LASK–Salzburg 1–3

Salzburg: Redzic Damir kezdett, a 62. percben lecserélték.

AZERBAJDZSÁN

Premier League

Sabah Baki–Qarabag 0–0

Qarabag: Várkonyi Bence végigjátszotta a mérkőzést.

CIPRUS

Cyprus League

AEL–Arisz 1–3

Arisz: Szakos Bence kispados volt.

CSEHORSZÁG

Chance Liga

Sparta Praha–Slovácko 5–1

Sparta Praha: Hegyi Krisztián kispados volt, Vitályos Viktor végigjátszotta a mérkőzést.

FINNORSZÁG

Veikkausliiga, osztályozó, visszavágó

Jaro–PK-35 1–0

Jaro: Kocsis Gergő végigjátszotta a mérkőzést, a 72. percben gólpasszt adott, a 81. percben sárga lapot kapott.

HOLLANDIA

Eredivisie

Nijmegen–Groningen 2–2

Groningen: Csinger Márk kezdett, a 72. percben lecserélték.

AZ–Twente 0–2

AZ: Kovács Bendegúz a 87. percben állt be.

HORVÁTORSZÁG

HNL

NK Osijek–Rudes 0–1

Osijek: Bakti Balázs a szünetben állt be.

IRÁN

Persian Gulf Pro League

Perszepolisz–Fulad 0–1

Perszepolisz: Gera Dániel kispados volt.

NÉMETORSZÁG

2. Bundesliga (II. osztály)

Osnabrück–Greuther Fürth 3–0

Fürth: Keresztes Krisztián kispados volt.

PORTUGÁLIA

Primeira Liga

Rio Ave–Famalicao 0–4

Rio Ave: Nikitscher Tamás kispados volt.

Famalicao: Szűcs Tamás kezdett, a 60. percben lecserélték.

ROMÁNIA

Liga 2 (II. osztály)

Chindia Targoviste–CSM Olimpia 3–2

CSM Olimpia: Vida Kristopher kezdett, a szünetben lecserélték.

Selimbar–ASA Marosvásárhely 1–0

Marosvásárhely: Demeter Zsombor végigjátszotta a mérkőzést, Kocsis Bence a 65. percben állt be, a 68. percben sárga lapot kapott.

TÖRÖKORSZÁG

Süper Lig

Konyaspor–Genclerbirligi 2–0

Konyaspor: Tóth Rajmund a 76. percben állt be.

OKTÓBER 26., HÉTFŐ

CIPRUS

Cyprus League

17.00: Nea Szalamina–Pafosz

Nea Szalamina: Kovács Dániel

18.00: AEK Larnaca–Omonia Nicosia

Omonia Nicosia: Loic Nego

DÁNIA

Superliga

19.00: FC Köbenhavn–Odense

FC Köbenhavn: Markgráf Ákos, Németh Hunor

ROMÁNIA

Superliga

19.00: Sepsi OSK–Universitatea Craiova

Sepsi: Sigér Dávid

TÖRÖKORSZÁG

Süper Lig

17.00: Rizespor–Trabzonspor

Rizespor: Mocsi Attila

19.30: Galatasaray–Fenerbahce

Galatasaray: Sallai Roland