Cselgáncs: éremeső Mariborban az ifjúságiaktól az Európa-kupában

Huszonhat ország 433 dzsúdósa lépett tatamira a hét végén az ifjúsági Európa-kupa-sorozat szlovéniai állomásán, Mariborban. A népes, 25 fős magyar csapatból heten is dobogóra állhattak, míg öten pontszerző helyen végeztek. A lányok remekeltek az első napon, ugyanis három aranyérmet is nyertek.

Takács Nóra a 44, Radics Maja a 48, míg Cserpák Fruzsina az 52 kilós súlycsoportban nem talált legyőzőre,

és szerzett kiváló versenyzéssel első helyet. A bajai Radics már a negyedik, a zalaegerszegi Takács és a diósgyőri Cserpák pedig az első alkalommal diadalmaskodott Ek-viadalon.

Ezüstérmet akasztottak a nyakába a döntőig menetelő Bóna Zalánnak (80 kg; MTK Budapest), míg Posztós Gergő (90 kg; Hód Judo SE), Bandi Synthia (63 kg; Budafoki KSE) és Török Csenge (70 kg; Hód Judo SE) tette teljessé az érempalettát, mindannyian bronzérmesként fejezték be szereplésüket.

Radics Maja pályafutása negyedik aranyát szerezte az ifjúsági Ek-szériában Forrás: EJU

Az érmesek mellett pontszerző helyezések is szép számmal születtek magyar részről: Nagy Levente (50 kg; Mogyi-Bajai JC), Nagy Nimród (60 kg; Kecskeméti Junior Sport), Pajerich Anna (63 kg; Ledényi JI) egyaránt az ötödik helyen zárt, míg Schrődl Emma (57 kg; Budapesti Honvéd) és Hangyási Zengő (70 kg; Hód Judo SE) hetedik lett.

A magyar csapat hét érmével a harmadik helyen végzett az éremtáblázaton

a szerbek és a szlovénok mögött.

Az U18-as korosztály figyelme az előttünk álló hétvégén a dakari ifjúsági olimpiára összpontosul, amelyen egyedüli dzsúdósként Mildner Nimród (66 kg) képviseli a magyar színeket. Majd az Európa-kupa-sorozat két hét múlva Magyarországon, Győrben folytatódik.

A maribori Ek-állomás teljes eredménysora ITT böngészhető.

Az ifik sűrű menetrendje közben egyébként október utolsó hetében (e hét pénteki kezdéssel) Nápolyban U23-as Európa-bajnokságot rendeznek, amelyre szintén erős magyar válogatott nevezett.

(Kiemelt kép forrása: judoinfo.hu/EJU)