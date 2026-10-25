Hatalmas védelmi hibák az MU-tól, a Bournemouth simán nyert az Old Traffordon

A Bournemouth – amelynek keretébe a magyar válogatott Tóth Alex combhajlítóizom-sérülés miatt nem került be – már az első félidőben kétgólos előnybe került az Old Traffordon: Rayan a 38. percben szerezte meg a vezetést, majd öt perccel később Marcus Tavernier is betalált. A vendégek a szünet után sem álltak le, a 71. percben Evanilson állította be a 3–0-s végeredményt, így a Manchester United a védelmi hibáinak „köszönhetően” sima vereséggel zárta a vasárnapi összecsapást.

A Newcastle United szintén idegenben gyűjtötte be a három pontot. A Crystal Palace elleni mérkőzésen William Osula a második félidő elején, az 47. percben juttatta előnyhöz a vendégeket, és Harvey Barnes az 58. percben biztosította be a „szarkák” győzelmét.

A Hull City és a Brentford nem bírt egymással. A hazaiak Oliver McBurnie tizenegyesével a 24. percben kerültek előnybe, de a vendégek a 63. percben Dango Ouattara góljával egyenlítettek, így mindkét csapat egy ponttal gazdagodott.

ANGOL PREMIER LEAGUE

8. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések

Crystal Palace–Newcastle United 0–2 (Osula 47., H. Barnes 58.)

Hull City–Brentford 1–1 (McBurnie 24. – 11-esből, ill. D. Ouattara 63.)

Manchester United–AFC Bournemouth 0–3 (Rayan 38., Tavernier 43., Evanilson 71.)

Liverpool–Brighton & Hove Albion 2–0 (P. Gross 17. – öngól, Isak 21.)

17.30: Sunderland–Leeds United (Tv: Spíler1)

Szombaton játszották

Aston Villa–Manchester City 2–1 (N. Jackson 6., 60., ill. Haaland 52.)

Coventry City–Fulham 0–1 (Bobb 80.)

Arsenal–Everton 2–0 (Konsa 7., Gabriel 68.)

Chelsea–Tottenham Hotspur 0–2 (Penders 77. – öngól, Tel 87.)

Pénteken játszották

Ipswich Town–Nottingham Forest 1–1 (Enciso 41., ill. Ne. Williams 13.)