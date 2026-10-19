A történet nem új keletű, olvasóink emlékezhetnek, hogy a skót Celtic a nyáron komoly szándékot mutatott Tóth megszerzésére, ám a 29 éves kapus végül is maradt a Blackburnnél. Igaz, továbbra sem hosszabbította meg a Roversnél jövő nyáron lejáró szerződését, mert szeretné mérlegelni a lehetőségeit.

Tóth az első három szeptemberi bajnokit kihagyta, ezeken a meccseken a csapat csupán egy pontot gyűjtött, így a magyar kapus visszakerült a kapuba – vele a Rovers az utóbbi három mérkőzésen már hat pontot szerzett.

A skót Herald szerint ugyanakkor a 29 éves, 11-szeres válogatott játékos iránt a nyáron élénken érdeklődő skót bajnokcsapat már a télen újabb ajánlattal jelentkezhet a Blackburnnél, s ezúttal valószínűleg egy „javított” változattal rukkolnak elő – feltéve, hogy addig Tóth Balázs egyébként nem gondolja meg magát, hosszabbítást írva alá a Roversszel. Persze a Celtic akár azt is megtehetné, hogy kivár jövő nyárig, amikor elvileg ingyen megkaparinthatná a magyar kapust, de egyrészt akkor minden más Tóth iránt érdeklődő klub is megtehetné ugyanezt, másrészt pedig a skótoknál nem túl rózsás a kapushelyzet jelenleg. A nyáron Tóth szerződtetésének meghiúsulását követően a Wolverhamptontól kölcsönvett 33 éves, négyszeres angol válogatott Sam Johnstone nem igazán váltotta be a hozzá fűzött reményeket, Ross Doohan 28 éves kora és egyszeres skót felnőttválogatottsága ellenére is mindössze 23 élvonalbeli bajnokin védett, így jelenleg a 25 éves, nyolcszoros finn válogatott Viljami Sinisalo az első számú kapus – ő viszont kissé fiatal.

A The72 – az angol másod-, harmad- és negyedosztály 72 klubjának híreivel foglalkozó – szakportál eközben arról számolt be, hogy ugyan a Blackburn nagy erőkkel dolgozik Tóth Balázs megtartásán, de ő egyelőre ellenáll a csapat ajánlatainak, és nem akarja még elkötelezni magát hosszú távra. A lap azt is tudni véli, hogy a Rovers nyári ajánlatán továbbra sem változtatott, így igen valószínű, hogy a magyar kapus jövőre távozik a Premier League 1994–1995-ös kiírását megnyerő klubtól, csupán csak az a kérdés, hogy már a télen némi pénzért, vagy a nyáron – ingyen.

Tóth a 2024-es nyári átigazolási időszak végén érkezett a Videotontól a Blackburnhöz, ahol azóta 52 tétmérkőzésen védett, 13 meccset teljesített hibátlanul, és összesen 63 gólt kapott.