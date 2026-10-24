Tovább robog a DAC, most a Rózsahegyet ütötték ki a csallóköziek

Amikor szeptember közepén a Nagyszombatot fogadta a DAC, még nyárias volt az időjárás. Az azóta eltelt öt hét alatt hűvösebbre fordult az idő, és megvalósult a MOL Aréna modernizációja is. A stadion új világítási és hangtechnikai rendszert kapott, emellett a reklámpanelek cseréje is megtörtént. Egy azonban nem változott: a DAC továbbra is remekül játszik, sorra aratja a győzelmeket, és egyre nagyobb az előnye a Niké Ligában.

Impozáns volt a találkozó kezdete, az új fény- és hangtechnika bevetésével még látványosabbá vált a csapatok bevonulása, illetve a Nélküled előadása.

Az elmúlt évek során a Rózsahegy ellen nem nagyon ment a játék a DAC-nak: a 25 találkozóból csupán kilencet nyert meg. Nos, szombat este a Dunaszerdahely semmit sem bízott a véletlenre. Már az első perctől nagy elánnal játszott, s ennek az 5. percben meglett a jutalma: George Gagua Matej Trusával kényszerítőzött, majd tizenhárom méterről nem hibázott. Egy perccel később Ammar Ramadan lábában volt a második hazai gól, de rövid időn belül két kísérlete is célt tévesztett.

A másik oldalon Julien Bationo hibája után Vojtech Hranos egyenlíthetett volna, azonban Filipe bravúrral hárította a megpattanó lövést. A vendégek ezzel minden puskaporukat ellőtték ebben a játékrészben, ellenben a hazaiak sorra vezették a szebbnél szebb támadásokat, és nagy hatékonysággal használták ki helyzeteiket. Előbb Zan Trontelj szögletét fejelte a kapuba Klemen Nemanic, majd nem sokkal később a szlovén védő távoli, erős lövését Ivan Krajcírik csak kiütni tudta, a berobbanó Matej Trusa pedig igazi gólvágóhoz méltóan ott volt, ahol lennie kellett. A Niké Liga góllövőlistáját vezető támadó ezzel megszerezte idénybeli kilencedik gólját.

A 23. percben két molinóval emlékeztek meg az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulójáról a hazai fanatikusok. Az egyiken a „Tisztelet a hősöknek”, a másikon pedig az „A szabadságért harcoltak, a hazáért haltak” felirat volt olvasható. Közben a „Hajrá, Magyarország!” rigmustól volt hangos a MOL Aréna.

A félidőig még egy dunaszerdahelyi gól is belefért. Gyors ellentámadás végén Matej Trusa Ammar Ramadanhoz passzolt, aki harmadik lehetőségét már gólra váltotta. Ha Prince Owusu pontosabban céloz, a DAC akár öt góllal is vezethetett volna a szünetben – így „csak” 4–0 állt az eredményjelzőn, ami klubtörténelmi teljesítmény.

A szünet után az első negyedóra inkább a vendégeké volt, azonban szépíteniük nem sikerült. A DAC rendezte a sorait, amit Simen Jukleröd bődületes kapufája is jelzett. A 70. percben a közönség a Dunaszerdahelyre visszatérő, az elmúlt években a Sepsiben is megforduló Pavol Safrankót éltette. Nem sokkal később éppen az ő átadása után Zan Trontelj vágta a labdát a jobb felső sarokba. Az 5–0-s hazai győzelem azt jelenti, hogy a DAC hét ponttal vezeti a bajnokságot a második helyezett Spartak, és nyolccal a harmadik helyen álló címvédő Slovan előtt.

SZLOVÁK NIKÉ LIGA

12. forduló

DAC–Ruzomberok (Rózsahegy) 5–0 (Gagua 5., Nemanic 15., Trusa 23., Ramadan 33., Trontelj 70.)

DAC: Tuboly Máté nem volt a keretben