Mourinho beszólt az őt megzavaró Barca-drukkereknek
Kylian Mbappé kései góljával elhozta a három pontot a Camp Nouból a Real Madrid, és két év után ismét el Clásicót nyert a Barcelona otthonában. A találkozót követően a vendégek vezetőedzője, José Mourinho nagyszerű, magas színvonalú mérkőzésként jellemezte az összecsapást. A VAR kritizálása után a portugál kitért több játékosára is, külön kiemelve Andrij Lunyin teljesítményét.
„Már két kérdést is kaptam, és egyik sem szólt Lunyinról. Ha az ő hibái miatt veszítettünk volna, biztos vagyok benne, hogy az első vagy a második kérdés már róla szólt volna. Az egyetlen dolog, amit a mérkőzés előtt mondtam neki, az ez volt: »Azért edzel, hogy játssz, nem azért, hogy a kispadon ülj. Menj, és játssz!« Kiegyensúlyozottan és higgadtan futballozott. Miénk a világ legjobb kapusa, de ma senki sem aggódott a meccs előtt amiatt, hogy nem Thibaut (Courtois – a szerk.) véd.”
A találkozón több mint negyven percig sérülten játszó Federico Valverdét Eduardo Camavinga váltotta, és a franciának hatalmas szerepe volt a győztes gólban. Mourinho kiemelte, a hajrában frissességre volt szükségük, Aurélien Tchouaméni adottságai és sárga lapja miatt pedig úgy döntött, Camavinga lesz az, akinek a barcelonai védelem mögötti területeteket kell majd támadnia.
„A Barcelona ellen a támadóknak gyakran nehéz kihasználni a szabad területeket, mivel ha mélységbe indulnak, sokszor vagy lesen találják magukat, vagy a kapus úgy helyezkedik, hogy lefedje az adott területet. Ha viszont a mélységi beindulás a második vonalból érkezik – ahogyan Camavinga tette a gólnál, vagy ahogy Bellingham abban a kettő egy elleni szituációban –, azzal sokkal nehezebb dolga van az ellenfélnek.”
Mourinho a Real Madrid TV-nek adott nyilatkozatában szót ejtett a meccs előtti félkészülésről is, és megemlítette, korábban nem hagyták pihenni a hotelben: „Ölelést küldök azoknak a Barcelona-szurkolóknak, akik megzavarták a délutáni sziesztámat, ezt a győzelmet nekik ajánlom”.
SPANYOL LA LIGA
10. FORDULÓ
Barcelona–Real Madrid 1–2 (0–1)
Barcelona, Camp Nou, 62 055 néző. Vezette: J. Martínez
Barcelona: J. García – Espart (Balde, 30.), Cubarsí, G. Martín, J. Cancelo – Pedri, Rodri, Fermín López (F. de Jong, 74.) – Yamal, Raphinha (Gabriel Jesus, 86.), Gordon (Adeyemi, 85.). Vezetőedző: Hansi Flick
Real Madrid: Lunyin – Valverde (Dumfries, 62.), I. Konaté, Huijsen, Cucurella – Güler (Alexander-Arnold, 90+4.), Tchouaméni, Bernardo Silva (Camavinga, 81.), Jude Bellingham, Y. Diomandé (Espí, 90+4.) – K. Mbappé. Vezetőedző: José Mourinho
Gólszerző: Raphinha (61.), ill. K. Mbappé (41., 87.)