Mourinho beszólt az őt megzavaró Barca-drukkereknek

„Már két kérdést is kaptam, és egyik sem szólt Lunyinról. Ha az ő hibái miatt veszítettünk volna, biztos vagyok benne, hogy az első vagy a második kérdés már róla szólt volna. Az egyetlen dolog, amit a mérkőzés előtt mondtam neki, az ez volt: »Azért edzel, hogy játssz, nem azért, hogy a kispadon ülj. Menj, és játssz!« Kiegyensúlyozottan és higgadtan futballozott. Miénk a világ legjobb kapusa, de ma senki sem aggódott a meccs előtt amiatt, hogy nem Thibaut (Courtois – a szerk.) véd.”

A találkozón több mint negyven percig sérülten játszó Federico Valverdét Eduardo Camavinga váltotta, és a franciának hatalmas szerepe volt a győztes gólban. Mourinho kiemelte, a hajrában frissességre volt szükségük, Aurélien Tchouaméni adottságai és sárga lapja miatt pedig úgy döntött, Camavinga lesz az, akinek a barcelonai védelem mögötti területeteket kell majd támadnia.

„A Barcelona ellen a támadóknak gyakran nehéz kihasználni a szabad területeket, mivel ha mélységbe indulnak, sokszor vagy lesen találják magukat, vagy a kapus úgy helyezkedik, hogy lefedje az adott területet. Ha viszont a mélységi beindulás a második vonalból érkezik – ahogyan Camavinga tette a gólnál, vagy ahogy Bellingham abban a kettő egy elleni szituációban –, azzal sokkal nehezebb dolga van az ellenfélnek.”

Mourinho a Real Madrid TV-nek adott nyilatkozatában szót ejtett a meccs előtti félkészülésről is, és megemlítette, korábban nem hagyták pihenni a hotelben: „Ölelést küldök azoknak a Barcelona-szurkolóknak, akik megzavarták a délutáni sziesztámat, ezt a győzelmet nekik ajánlom”.