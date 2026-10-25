A Real Madrid a kétgólos Mbappé vezérletével megverte a Barcelonát

SPANYOL LA LIGA

10. FORDULÓ

Barcelona–Real Madrid 1–2 (0–1)

Barcelona, Camp Nou, 62 055 néző. Vezette: J. Martínez

Barcelona: J. García – Espart (Balde, 30.), Cubarsí, G. Martín, J. Cancelo – Pedri, Rodri, Fermín López (F. de Jong, 74.) – Yamal, Raphinha (Gabriel Jesus, 86.), Gordon (Adeyemi, 85.). Vezetőedző: Hansi Flick

Real Madrid: Lunyin – Valverde (Dumfries, 62.), I. Konaté, Huijsen, Cucurella – Güler (Alexander-Arnold, 90+4.), Tchouaméni, Bernardo Silva (Camavinga, 81.), Jude Bellingham, Y. Diomandé (Espí, 90+4.) – K. Mbappé. Vezetőedző: José Mourinho

Gólszerző: Raphinha (61.), ill. K. Mbappé (41., 87.)

ÖSSZEFOGLALÓ

Az egyik oldalon Lamine Yamal, Rodri, a másikon Kylian Mbappé. A hétfő este kilenckor kezdődő Aranylabda-gála előtt 24 órával, vasárnap este csaptak össze egymással azok a világsztárok a barcelonai Camp Nou gyepszőnyegén, akik hétfőn az angol fővárosban, a London Palladium vörös szőnyegén találkozhatnak újra egymással, mez és stoplis helyett szmokingban és lakkcipőben. Mindhármuknak esélyük van elvinni a futballvilág legrangosabb egyéni elismerését.

Ám ebben a két órában ez még nem járhatott a fejükben, még a legrangosabb spanyol rangadóra kellett fókuszálniuk. Jobban kezdett a hajhúzás miatt eltiltott Vinícius Júniort nélkülöző Real Madrid, különösen Arda Güler volt elemében. A török támadó az ötödik percben szép cselek után lőtt jobbal a bal felső sarok mellé, majd a 18. percben ballábas lövését kellett védenie Joan Garcíának.

A 30. percben cserére kényszerültek a katalánok, a jobbhátvéd, Xavi Espart megsérült, a helyére Alejandro Balde állt be. Nincs ok-okozati összefüggés, de ezután kezdtek jönni a Barca-helyzetek, előbb Raphinha durrantott ballal a bal kapufa mellé, majd Anthony Gordon ballábas lövését kellett védenie a Thibaut Courtois-t helyettesítő Andrij Lunyinnak. De a túloldalon is megint megvillant Arda Güler, bal külsővel centerezett szenzációsan Mbappénak, aki kapásból fölé lőtt.

A 41. percben azonban már a kapuba talált a francia klasszis, igaz, elsőre maga sem értette, hogyan. Nagy védőhiba kellett hozzá: Yan Diomandé tört be a tizenhatoson belülre a bal oldalon, középre tett labdája pontatlan volt, ám Gerard Martín balszerencsésen szabadított fel, Mbappé lábát lőtte telibe, róla pedig a kapuba vágódott a labda. Lamine Yamal a 44. percben egyenlíthetett volna, de a jobb lábára jött ki a lövés, nem vállalta el, inkább ballal lőtt – mellé.

A második félidő első tíz percében mindkét csapat betalálhatott volna, ha önzetlenebbek a sztárjátékosai, ám ahogyan Jude Bellinghamnek sem volt szíve középre passzolni az üres területbe befutó Kylian Mbappénak, a másik oldalon Raphinha sem játszotta meg a szükséges pillanatban Lamine Yamalt.

A 61. percben azonban így is egyenlített a Barcelona: jobb oldali szöglet után Pedri passzolt Raphinhának, aki az öt és feles jobb sarka közeléből ellőtte a labdát Bellingham lába között, egyenesen a jobb alsó sarokba! Öt perccel később pedig már vezethetett is volna a katalán együttes, a Mbappét gólhoz segítő Gerard Martín fejelt kapura, Andrij Lunyin elképesztő bravúrral védte a közeli próbálkozást.

Rengeteg helyzet volt a mérkőzésen, sorjáztak a támadások itt is, ott is, Anthony Gordon minden megindulása életveszély volt a bal oldalon, és végül is megszületett a győztes gól: a csereként pályára lépő Eduardo Camavinga pontos centerezéséből Mbappé betalált. Megnyerte az el Clásicót a Real Madrid, míg a BL-ben a PSG-től 4–2-re kikapó Barca két vereséggel zárta a hetet. 1–2