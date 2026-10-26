Nemzeti Sportrádió

Visszaszerződhet hazájába az ETO dán irányítója – sajtóhír

K. Zs.K. Zs.
2026.10.26. 09:30
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Helena Elver (Fotó: Kovács Péter)
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női kézilabda Helena Elver Győri Audi ETO KC
A dán TV2 információja szerint elképzelhető, hogy Helena Elver, a Győri Audi ETO KC kézilabdázója jövő nyáron visszaszerződik hazája bajnokságába.

A dán portál úgy tudja, hogy Helena Elver előző klubjával, az Odensével tárgyal, de az Esbjerg is tanulmányozza szerződtetésének lehetőségét.

„Jó és tiszteletteljes párbeszédet folytatunk a Győrrel a jövőt illetően. Természetesen nagy az érdeklődés egy olyan játékos iránt, mint Elver” – idézi a honlap Michael Hansent, a kézilabdázó ügynökét, aki hozzátette: nemcsak dán, hanem külföldi klubokkal is tárgyalnak.

A dán TV2 által megszólaltatott szakértő, a korábbi válogatott Laerke Möller szerint Elver fejlődésének egyértelműen jót tesz a győri légióskodás, de egy dán csapatban bizonyosan több játékidőt tölthetne a pályán, mint az ETO-ban, amelyben rendkívül nagy a verseny a játékpercekért.

Az irányító 2025 nyarán igazolt Győrbe, két évre szóló szerződést kötött.

 

női kézilabda Helena Elver Győri Audi ETO KC
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