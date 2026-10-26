Visszaszerződhet hazájába az ETO dán irányítója – sajtóhír

A dán portál úgy tudja, hogy Helena Elver előző klubjával, az Odensével tárgyal, de az Esbjerg is tanulmányozza szerződtetésének lehetőségét.

„Jó és tiszteletteljes párbeszédet folytatunk a Győrrel a jövőt illetően. Természetesen nagy az érdeklődés egy olyan játékos iránt, mint Elver” – idézi a honlap Michael Hansent, a kézilabdázó ügynökét, aki hozzátette: nemcsak dán, hanem külföldi klubokkal is tárgyalnak.

A dán TV2 által megszólaltatott szakértő, a korábbi válogatott Laerke Möller szerint Elver fejlődésének egyértelműen jót tesz a győri légióskodás, de egy dán csapatban bizonyosan több játékidőt tölthetne a pályán, mint az ETO-ban, amelyben rendkívül nagy a verseny a játékpercekért.

Az irányító 2025 nyarán igazolt Győrbe, két évre szóló szerződést kötött.