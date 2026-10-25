Vasárnapi sportműsor: örökrangadó az NB I-ben, Barca–Real Madrid a La Ligában

OKTÓBER 25., VASÁRNAP

FUTBALLPROGRAM

NB I

11. FORDULÓ

13.15: Vasas FC–Paksi FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

15.30: Puskás Akadémia FC–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

18.00: Ferencvárosi TC–MTK Budapest (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

NB II

11. FORDULÓ

15.00: Aqvital FC Csákvár–Mezőkövesd Zsóry FC – élőben az NSO-n!

NB III

13. FORDULÓ

ÉSZAKKELETI CSOPORT

11.00: Kisvárda Master Good II–Debreceni VSC II

13.00: Hajdúnánás FK–Tiszafüredi VSE

ÉSZAKNYUGATI CSOPORT

11.00: ETO Akadémia–Haladás FC

11.00: Puskás Akadémia FC II–VSC 2015 Veszprém

13.00: Balatonalmádi SE–Komárom VSE

DÉLKELETI CSOPORT

13.00: ESMTK–Újpest FC II

13.00: BKV Előre–Szegedi VSE

ANGOL PREMIER LEAGUE

8. FORDULÓ

15.00: Crystal Palace–Newcastle United

15.00: Hull City–Brentford

15.00: Liverpool–Brighton & Hove Albion (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!

15.00: Manchester United–AFC Bournemouth (Tv: Match4)

17.30: Sunderland–Leeds United (Tv: Spíler1)

FRANCIA LIGUE 1

8. FORDULÓ

15.00: Monaco–Lille

17.15: Auxerre–Le Mans

17.15: Olympique Marseille–Le Havre

17.15: Angers–Lorient

17.15: Rennes–Strasbourg

17.15: Toulouse–Troyes

Paris Saint-Germain–Lyon – elhalasztva

NÉMET BUNDESLIGA

7. FORDULÓ

15.30: Hoffenheim–Bayer Leverkusen

17.30: Freiburg–Bayern München (Tv: Match4)

OLASZ SERIE A

8. FORDULÓ

12.30: Internazionale–Fiorentina (Tv: Match4)

15.00: Atalanta–Frosinone

15.00: Genoa–Venezia

18.00: Lecce–Juventus

20.45: Udinese–Milan (Tv: Max4)

PORTUGÁL BAJNOKSÁG

9. FORDULÓ

21.30: Sporting CP–Academico Viseu (Tv: Sport1)

SPANYOL LA LIGA

10. FORDULÓ

14.00: Athletic Bilbao–Getafe (Tv: Spíler2)

16.15: Celta Vigo–Real Betis (Tv: Spíler2)

18.30: Real Sociedad–Levante (Tv: Spíler2)

21.00: Barcelona–Real Madrid (Tv: Spíler2) – élőben az NSO-n!

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

ALPESI SÍ

VILÁGKUPA, SÖLDEN

10.00 és 13.00: férfi óriás-műlesiklás (Tv: Eurosport1)

AMERIKAI FUTBALL

NFL, ALAPSZAKASZ, 7. FORDULÓ

14.30: New Orleans Saints–Pittsburgh Steelers, Párizs (Tv: Arena4)

18.00: Tennessee Titans–Cleveland Browns

18.00: New York Jets–Miami Dolphins

18.00: Minnesota Vikings–Indianapolis Colts

18.00: Baltimore Ravens–Cincinnati Bengals

18.00: Houston Texans–New York Giants

18.00: Carolina Panthers–Tampa Bay Buccaneers

18.00: Atlanta Falcons–San Francisco 49ers (Tv: Arena4)

21.05: Arizona Cardinals–Denver Broncos

21.25: Las Vegas Raiders–Los Angeles Rams

21.25: Detroit Lions–Green Bay Packers (Tv: Arena4)

Hétfő, 1.20: Seattle Seahawks–Kansas City Chiefs (Tv: Arena4)

AUTÓSPORT

19.30: NASCAR Cup Series, Yellawood 500 (Tv: Match4)

ATLÉTIKA

Terepfutás

6.00: Golden Trail World Series, 2. nap, Muju (Tv: Eurosport1)

BIRKÓZÁS

VILÁGBAJNOKSÁG, ASZTANA

7.30: kötöttfogás 72 (Váncza István), 97 (Szőke Alex, 130 kg (Vitek Dárius) selejtezők, negyeddöntők (Tv: M4 Sport)

13.45: elődöntők (Tv: M4 Sport+)

7.30: kötöttfogás 55, 60, 77, 82 kg vigaszág (Tv: M4 Sport)

15.00: döntők, bronzmérkőzések

DARTS

13.00 és 19.00: European Championship, 4. nap, Dortmund (Tv: Sport2)

FORMULA–1

AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK NAGYDÍJA, AUSTIN

21.00: futam (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

GOLF

18.00: PGA Tour, Bermuda Championship (Tv: Eurosport2)

JÉGKORONG

ERSTE LIGA

16.00: Gyergyói HK–Corona Brasov

17.00: Dunaújvárosi Acélbikák–Újpesti TE

17.30: Háromszéki Ágyúsok–SC Csíkszereda

18.00: Budapest Jégkorong Akadémia HC–DVTK Jegesmedvék

KAJAK-KENU

Maratoni világbajnokság, Gualeguaychú (Argentína)

KERÉKPÁR

Cyclo-cross, Superprestige

15.05: Férfiak, Overijse (Tv: Eurosport2)

KÉZILABDA

NŐI FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

15.00: Franciaország–Magyarország, Strasbourg (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

FÉRFI EURÓPA-KUPA

2. FORDULÓ, VISSZAVÁGÓ

14.00: Islington HC (angol)–PLER-Budapest, BUD Aréna – élőben a Nemzeti Sportrádióban!

FÉRFI NB I, 7. FORDULÓ

18.00: Szeged–Dabas

KOSÁRLABDA

FÉRFI NB I

18.00: NHSZ-Szolnoki Olajbányász–Endo Plus Service-Honvéd

NŐI NB I

17.00: NKA Universitas Pécs–BKG-Prima Szigetszentmiklós

17.00: DVTK Hun-Therm–ETO Basket

NBA, ALAPSZAKASZ

0.30: Philadelphia 76ers–Pistons (Tv: Sport2)

MOTORSPORT

GYORSASÁGIMOTOROS-VB, AUSZTRÁL NAGYDÍJ, PHILLIP ISLAND

2.00: Moto3 (Tv: Arena4)

3.15: Moto2 (Tv: Arena4)

4.00: MotoGP (Tv: Arena4)

MŰKORCSOLYA

11.35 és 19.30: Grand Prix, páros, szabadprogram, Angers (Tv: M4 Sport)

RÖPLABDA

NŐI EXTRALIGA, ALAPSZAKASZ

16.00: VESC–Szent Benedek RA

SPORTMÁSZÁS

World Series, férfiak és nők

22.00: Nehézségi mászás, döntő, Santiago de Chile (Tv: Eurosport2)

SZNÚKER

14.00 és 20.00: Északír Open, döntő (Tv: Eurosport1)

TORNA

VILÁGBAJNOKSÁG, ROTTERDAM

14.00: szerenkénti döntők (férfiak: korlát, nyújtó, ugrás, nők: gerenda, talaj) (Tv: M4 Sport+)

VÍZILABDA

FÉRFI KONFERENCIAKUPA, SELEJTEZŐTORNA (SZEGED)

12.45: Szegedi VE–VasasPlaket

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel

Műsorvezető: Szabó Szilvia, Szőke Viktória, Gyurta Gergely, Erdei Márk

Szerkesztő: Erdei Márk

6.00: Átalakul az állami sportfinanszírozás itthon? – Dénes Ferenc sportközgazdász válaszol

7.00: Távol-keleti kihívás, magyar szakértelem – Zsadányi Sándor, a kínai női kézilabda-válogatott szövetségi kapitánya volt a vendégünk

8.00: Magyar forradalom, holland bojkott – olimpiai sorsok 1956-ban

8.40: Zajlik a labdarúgó NB I 11. fordulója, este el Clásico Barcelonában – Bene Ferencet hívjuk

9.00: 672 lépcsőfok a győzelemig – Vártok Tamara, az Esztergom jobbszélsője a vendégünk

10.00: Sportdélelőtt

12.00: Sporthely Bera Emesével

12.40: Nemzeti sportkrónika

13.00: Sportolók slágerlistája Gergely Istvánnal

Körkapcsolás

Műsorvezető: Tóth Béla

Szerkesztő: Kreisz Bálint

13.15: Közvetítés a Vasas–Paks NB I-es labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Regős László Pál. Szakértő: Bene Ferenc

14.00: Közvetítés a PLER–Islington férfi kézilabda Európa-kupa-mérkőzésről. Kommentátor: Olasz Gergő

15.30: Közvetítés a Puskás Akadémia–Nyíregyháza NB I-es labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Balogh Balázs. Szakértő: Bene Ferenc

18.00: Közvetítés a Ferencváros– MTK NB I-es labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Jó András, Katona László. Szakértő: Bene Ferenc

20.00: Ez történt a birkózó-világbajnokságon

20.30: A hét értékteremtő anyagai

22.15: Sportvilág Nyáguly Gergellyel