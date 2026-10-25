Vasárnapi sportműsor: örökrangadó az NB I-ben, Barca–Real Madrid a La Ligában
OKTÓBER 25., VASÁRNAP
FUTBALLPROGRAM
NB I
11. FORDULÓ
13.15: Vasas FC–Paksi FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
15.30: Puskás Akadémia FC–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
18.00: Ferencvárosi TC–MTK Budapest (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
NB II
11. FORDULÓ
15.00: Aqvital FC Csákvár–Mezőkövesd Zsóry FC – élőben az NSO-n!
NB III
13. FORDULÓ
ÉSZAKKELETI CSOPORT
11.00: Kisvárda Master Good II–Debreceni VSC II
13.00: Hajdúnánás FK–Tiszafüredi VSE
ÉSZAKNYUGATI CSOPORT
11.00: ETO Akadémia–Haladás FC
11.00: Puskás Akadémia FC II–VSC 2015 Veszprém
13.00: Balatonalmádi SE–Komárom VSE
DÉLKELETI CSOPORT
13.00: ESMTK–Újpest FC II
13.00: BKV Előre–Szegedi VSE
ANGOL PREMIER LEAGUE
8. FORDULÓ
15.00: Crystal Palace–Newcastle United
15.00: Hull City–Brentford
15.00: Liverpool–Brighton & Hove Albion (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!
15.00: Manchester United–AFC Bournemouth (Tv: Match4)
17.30: Sunderland–Leeds United (Tv: Spíler1)
FRANCIA LIGUE 1
8. FORDULÓ
15.00: Monaco–Lille
17.15: Auxerre–Le Mans
17.15: Olympique Marseille–Le Havre
17.15: Angers–Lorient
17.15: Rennes–Strasbourg
17.15: Toulouse–Troyes
Paris Saint-Germain–Lyon – elhalasztva
NÉMET BUNDESLIGA
7. FORDULÓ
15.30: Hoffenheim–Bayer Leverkusen
17.30: Freiburg–Bayern München (Tv: Match4)
OLASZ SERIE A
8. FORDULÓ
12.30: Internazionale–Fiorentina (Tv: Match4)
15.00: Atalanta–Frosinone
15.00: Genoa–Venezia
18.00: Lecce–Juventus
20.45: Udinese–Milan (Tv: Max4)
PORTUGÁL BAJNOKSÁG
9. FORDULÓ
21.30: Sporting CP–Academico Viseu (Tv: Sport1)
SPANYOL LA LIGA
10. FORDULÓ
14.00: Athletic Bilbao–Getafe (Tv: Spíler2)
16.15: Celta Vigo–Real Betis (Tv: Spíler2)
18.30: Real Sociedad–Levante (Tv: Spíler2)
21.00: Barcelona–Real Madrid (Tv: Spíler2) – élőben az NSO-n!
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
ALPESI SÍ
VILÁGKUPA, SÖLDEN
10.00 és 13.00: férfi óriás-műlesiklás (Tv: Eurosport1)
AMERIKAI FUTBALL
NFL, ALAPSZAKASZ, 7. FORDULÓ
14.30: New Orleans Saints–Pittsburgh Steelers, Párizs (Tv: Arena4)
18.00: Tennessee Titans–Cleveland Browns
18.00: New York Jets–Miami Dolphins
18.00: Minnesota Vikings–Indianapolis Colts
18.00: Baltimore Ravens–Cincinnati Bengals
18.00: Houston Texans–New York Giants
18.00: Carolina Panthers–Tampa Bay Buccaneers
18.00: Atlanta Falcons–San Francisco 49ers (Tv: Arena4)
21.05: Arizona Cardinals–Denver Broncos
21.25: Las Vegas Raiders–Los Angeles Rams
21.25: Detroit Lions–Green Bay Packers (Tv: Arena4)
Hétfő, 1.20: Seattle Seahawks–Kansas City Chiefs (Tv: Arena4)
AUTÓSPORT
19.30: NASCAR Cup Series, Yellawood 500 (Tv: Match4)
ATLÉTIKA
Terepfutás
6.00: Golden Trail World Series, 2. nap, Muju (Tv: Eurosport1)
BIRKÓZÁS
VILÁGBAJNOKSÁG, ASZTANA
7.30: kötöttfogás 72 (Váncza István), 97 (Szőke Alex, 130 kg (Vitek Dárius) selejtezők, negyeddöntők (Tv: M4 Sport)
13.45: elődöntők (Tv: M4 Sport+)
7.30: kötöttfogás 55, 60, 77, 82 kg vigaszág (Tv: M4 Sport)
15.00: döntők, bronzmérkőzések
DARTS
13.00 és 19.00: European Championship, 4. nap, Dortmund (Tv: Sport2)
FORMULA–1
AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK NAGYDÍJA, AUSTIN
21.00: futam (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
GOLF
18.00: PGA Tour, Bermuda Championship (Tv: Eurosport2)
JÉGKORONG
ERSTE LIGA
16.00: Gyergyói HK–Corona Brasov
17.00: Dunaújvárosi Acélbikák–Újpesti TE
17.30: Háromszéki Ágyúsok–SC Csíkszereda
18.00: Budapest Jégkorong Akadémia HC–DVTK Jegesmedvék
KAJAK-KENU
Maratoni világbajnokság, Gualeguaychú (Argentína)
KERÉKPÁR
Cyclo-cross, Superprestige
15.05: Férfiak, Overijse (Tv: Eurosport2)
KÉZILABDA
NŐI FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS
15.00: Franciaország–Magyarország, Strasbourg (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!
FÉRFI EURÓPA-KUPA
2. FORDULÓ, VISSZAVÁGÓ
14.00: Islington HC (angol)–PLER-Budapest, BUD Aréna – élőben a Nemzeti Sportrádióban!
FÉRFI NB I, 7. FORDULÓ
18.00: Szeged–Dabas
KOSÁRLABDA
FÉRFI NB I
18.00: NHSZ-Szolnoki Olajbányász–Endo Plus Service-Honvéd
NŐI NB I
17.00: NKA Universitas Pécs–BKG-Prima Szigetszentmiklós
17.00: DVTK Hun-Therm–ETO Basket
NBA, ALAPSZAKASZ
0.30: Philadelphia 76ers–Pistons (Tv: Sport2)
MOTORSPORT
GYORSASÁGIMOTOROS-VB, AUSZTRÁL NAGYDÍJ, PHILLIP ISLAND
2.00: Moto3 (Tv: Arena4)
3.15: Moto2 (Tv: Arena4)
4.00: MotoGP (Tv: Arena4)
MŰKORCSOLYA
11.35 és 19.30: Grand Prix, páros, szabadprogram, Angers (Tv: M4 Sport)
RÖPLABDA
NŐI EXTRALIGA, ALAPSZAKASZ
16.00: VESC–Szent Benedek RA
SPORTMÁSZÁS
World Series, férfiak és nők
22.00: Nehézségi mászás, döntő, Santiago de Chile (Tv: Eurosport2)
SZNÚKER
14.00 és 20.00: Északír Open, döntő (Tv: Eurosport1)
TORNA
VILÁGBAJNOKSÁG, ROTTERDAM
14.00: szerenkénti döntők (férfiak: korlát, nyújtó, ugrás, nők: gerenda, talaj) (Tv: M4 Sport+)
VÍZILABDA
FÉRFI KONFERENCIAKUPA, SELEJTEZŐTORNA (SZEGED)
12.45: Szegedi VE–VasasPlaket
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
Sportreggel
Műsorvezető: Szabó Szilvia, Szőke Viktória, Gyurta Gergely, Erdei Márk
Szerkesztő: Erdei Márk
6.00: Átalakul az állami sportfinanszírozás itthon? – Dénes Ferenc sportközgazdász válaszol
7.00: Távol-keleti kihívás, magyar szakértelem – Zsadányi Sándor, a kínai női kézilabda-válogatott szövetségi kapitánya volt a vendégünk
8.00: Magyar forradalom, holland bojkott – olimpiai sorsok 1956-ban
8.40: Zajlik a labdarúgó NB I 11. fordulója, este el Clásico Barcelonában – Bene Ferencet hívjuk
9.00: 672 lépcsőfok a győzelemig – Vártok Tamara, az Esztergom jobbszélsője a vendégünk
10.00: Sportdélelőtt
12.00: Sporthely Bera Emesével
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: Sportolók slágerlistája Gergely Istvánnal
Körkapcsolás
Műsorvezető: Tóth Béla
Szerkesztő: Kreisz Bálint
13.15: Közvetítés a Vasas–Paks NB I-es labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Regős László Pál. Szakértő: Bene Ferenc
14.00: Közvetítés a PLER–Islington férfi kézilabda Európa-kupa-mérkőzésről. Kommentátor: Olasz Gergő
15.30: Közvetítés a Puskás Akadémia–Nyíregyháza NB I-es labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Balogh Balázs. Szakértő: Bene Ferenc
18.00: Közvetítés a Ferencváros– MTK NB I-es labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Jó András, Katona László. Szakértő: Bene Ferenc
20.00: Ez történt a birkózó-világbajnokságon
20.30: A hét értékteremtő anyagai
22.15: Sportvilág Nyáguly Gergellyel