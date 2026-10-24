Varga Barnabás góllal tért vissza a görög bajnokságba – videó

Varga Barnabást szeptember 17-én a Panszerraikosz elleni kupameccsen le kellett cserélni, a magyar támadó a válogatott Nemzetek Ligája-mérkőzéseit is kénytelen volt kihagyni.

A 32. születésnapjához közelítő támadó a Manchester City elleni hétközi BL-meccsen már kapott egy félidőnyi játéklehetőséget, a Panetolikosz elleni bajnokin pedig ismét a kezdőben kapott lehetőséget, ahogy Vitális Milán is.

Az AEK egy szöglet után jutott előnyhöz, majd a 23. percben növelte előnyét: Vitális remek indítása után Aboubakary Koita szépen fejezte be az akciót.

VITÁLIS GÓLPASSZA

A szünetre 3–0-s hazai előnnyel vonultak a csapatok, Zini is eredményes volt, majd az 56. percben Varga Barnabás tizenegyesből szerezte a negyediket.

Vargát a 63. percben cserélte le Marko Nikolics. A végén Olekszandr Zubkov állította be az 5–0-s végeredményt.

GÖRÖGORSZÁG

Szuperliga

AEK Athén–Panetolikosz 5–0

AEK Athén: Varga Barnabás kezdett, az 56. percben tizenegyesből gólt szerzett, a 63. percben lecserélték, Vitális Milán végigjátszotta a mérkőzést, a 23. percben gólpasszt adott.