Kovács Bendegúz ismét kezdett az El-ben, fordulatos meccsen ikszelt a Juventus és a Rennes

Miután a hétvégén a második félidő közepén csereként lépett pályára, ezúttal a kezdőcsapatban kapott helyet az AZ Alkmaarban Kovács Bendegúz. A magyar válogatott csatár 65 percet kapott, ezalatt két helyzetet alakított ki, egy szögletet követően pedig közelről tudott a kapura bólintani – próbálkozását az Ararat kapusa hárította. Csapata a két rúgott góllal már az első félidőben gyakorlatilag eldöntötte a három pont sorsát, majd a második játékrészben ezt sikerült megdupláznia, beállítva a 0–4-es végeredményt.

Már a hatodik percben vezetést szerzett a Juventus a francia Rennes ellen, a visszalépő Nick Woltemade remekül találta meg a védők között kilépő Zeki Celiket, a felfutó szárnyvédő pedig nem hibázott Brice Samba ellen. Franck Haise fiai a kapott gól ellenére Musza al-Tamari révén egészen hamar egyenlíteni tudtak, majd Boulaye Dia büntetőjével még a szünet előtt előnybe kerültek. A fordulás után a hazaiak is büntetőhöz jutottak, Woltemade ezúttal pedig végrehajtóként is jeleskedett. Ugyan nem küldött akkora rakétát a kapuba, mint ahogy azt tette egy éve, még a Newcastle játékosaként a Nottingham Forest ellen, de ez a találat pontot ért a Juventusnak. Végül csak egyet, mivel a találkozó legnagyobb fordulata a hajrában érkezett, a 88. percben Jhon Lucumí bevette a franciák kapuját, de a gólját les miatt érvénytelenítette a játékvezető.

A topligás gárdák közül a Sunderland is gyorsan előnybe került, a felforgatott kezdővel felálló angolok egy Angulo–Tutyerov összejátékot követően már a második percben vezettek. A Lech Poznan a cseréi után egyenlíteni tudott, Leo Bengtssonnak mindössze nyolc perc kellett pályára lépése után, hogy a kapuba találjon. A döntetlent végül meg tudta tartani a házigazda lengyel együttes, amely így az első pontját szerezte a 2026–2027-es kiírásban.

A Ferencvárosból jelenleg Krétán kölcsönben szereplő Kenan Kodro csapata, az OFI az eddig hibátlan Leverkusent fogadta. A németek nyerőembere a 34 éves Jonas Hofmann volt, aki három percen belül duplázni tudott az első félidőben, a második találata ráadásul igencsak szépre sikerült. Egy balról érkező labdát a tizenhatos előterében átvétel nélkül, kapásból, laposan küldött a görögök kapujának jobb alsó sarkába. Ezzel a győzelemmel a „gyógyszergyáriak" az Európa-liga tabellájának élére ugrottak és három meccs után kapott gól nélkül állnak.

3. FORDULÓ

OKTÓBER 22.

FERENCVÁROS–Torreense (portugál) 4–1 (Yusuf 20., Gómez 58., Diadié 80. – öngól, Lisztes 89., ill. Pozo 22.)

Ararat-Armenia (örmény)–AZ (holland) 0–4 (Byskov 21., Patati 27., 76., Meerdink 79.)

Dinamo Zagreb (horvát)–NEC (holland) 2–4 (Beljo 33., 37., ill. Bischoff 25., Linssen 45., 54., Chery 80.)

Juventus (olasz)–Rennes (francia) 2–2 (Celik 5., Woltemade 67. – 11-esből ill. al-Tamari 15., Dia 43. – 11-esből)

Lech Poznan (lengyel)–Sunderland (angol) 1–1 (Bengtsson 70., ill. Tuterov 2.)

OFI (görög)–Bayer Leverkusen (német) 0–2 (Hofmann 35., 37.)

Union Saint-Gilloise (belga)–Hapoel Beer Seva (izraeli) 4–0 (Florucz 45+1. – 11-esből, Guilherme Smith 60., 81., Aquino 77.)

Sturm Graz (osztrák)–Marseille (francia) 1–0 (Diakité 13.)