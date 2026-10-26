Nemzeti Sportrádió

Dibusz Dénes: Megmondtam Radnótinak, hogy az Európa-ligában könnyebb védeni, mint az NB II-ben

HESZ TAMÁSHESZ TAMÁS
2026.10.26. 10:01
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FTC Radnóti Dániel Dibusz Dénes
Ritka, amikor nem Dibusz Dénes nevével kezdődik az FTC összeállítása. Három meccsen a fiatalszabály átírta a papírformát, így Kisvárdán és a nemzetközi kupaporondon is háttérbe kellett vonulnia. Hogyan kezeli egy többszörös bajnok és válogatott ikon, ha a kényszerhelyzet miatt át kell adnia a helyét? Interjúnkban Dibusz Dénes beszél a Radnótinak nyújtott támogatásról, és arról a rögös útról, amit neki kellett bejárnia egy olyan érában, amelyben a fiatal kapusoknak még nem járt alanyi jogon a bizalom.

 

FTC Radnóti Dániel Dibusz Dénes
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