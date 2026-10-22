Redzic két gólpasszal segítette döntetlenhez a Salzburgot, Tóth Alex megsérült a Milan ellen
Egészen korán, már a hatodik percben megszerezte a vezetést a Crystal Palace a Besiktas otthonában, azonban Jean-Philippe Mateta gólját les miatt érvénytelenítették. Érvényes gólt ezt követően a törökök tudtak szerezni, Wilfred Ndidi az első játékrész hosszabbításában megszerezte a vezetést. A második félidőre már egy magasabb fokozaton pörgő Palace futott ki, és mindössze tíz perc alatt nemcsak ledolgozta a hátrányát, hanem a vezetést is megszerezte. Győzelmet azonban nem ünnepelhetett, Junior Olaitan kiegyenlített és egy pontot otthon tartott a törököknek.
Három pontrúgás itt, egy piros lap ott. Alapvetően sem került könnyű helyzetbe a Milan a Vitality Stadionban, hiszen Justin Kluivert már a hetedik percben büntetőből bevette Rúben Amorim csapatának kapuját, de a Mike Maignan tett róla, hogy jelentősen csökkentse csapata esélyeit. A francia kapus egy szögletnél nemes egyszerűséggel arcon ütötte Tyler Adamst, a játékvezető pedig fel is mutatta neki a piros lapot. Nem volt hálás feladat, amit Lorenzo Torriani a nyakába kapott, a második büntetőt ő sem tudta hárítani. Ezúttal Marcus Tavernier volt a végrehajtó, aki elküldte a fiatal olasz kapust balra, a labdát pedig jobbra. Amorim kettőt is cserélt a szünetben, azonban a hazaiak védelmét így sem sikerült feltörnie az olaszoknak. A 62. percben Tóth Alexet is pályára küldte Marco Rose, azonban a magyar válogatott játékosának mindössze 15 perc jutott, a combhajlítójához kapott és sérülés miatt le kellett cserélni. A helyére érkező Amin Adli állította be a 3–0-s végeredményt, aki egy remek szabadrúgásgólt szerzett a 84. percben.
Oroszlánrészt vállalt a Salzburg szlovén pontszerzéséből Redzic Damir. A magyar válogatott szélsője két gólpasszt is kiosztott a Celje otthonában, előbb a kilencedik percben Kitano Szotát, majd a második félidő elején Jesper Lindströmöt szolgálta ki. Sokáig úgy tűnt, hogy ez egy győzelemhez is elég lesz, azonban a 90. percben Armandas Kucys kiegyenlített és egy pontot mentett a Celjének. Redzicnek a gólpasszokon felül is remek meccse volt, a FotMobnál a meccs legjobbja lett, kialakított hat helyzetet és bemutatott három sikeres cselt is.
Hiába került hátrányba Skóciában a Celta Vigo, Javi Rodríguez góljaival fordítani tudott, és megszerezte az első győzelmét ebben az idényben. Ezzel tovább folytatódott a Celtic rossz sorozata, jelenleg pont nélkül állnak Martin O'Neilék.
A francia bajnokságban eddig remeklő, és a tabellát vezető Lyon a Hoffenheim otthonában szerette volna megőrizni az eddigi hibátlan európai mérlegét. A Ferencvárossal a nyolcadik fordulóban játszó német csapat azonban nemhogy megnehezítette Paulo Fonsecaék dolgát, hanem könnyedén aratott 3–0-s győzelmet. A vezetést az első félidő hosszabbításában Andrej Kramaric szerezte meg, a horvát a második játékrész elején pedig Adam Daghumnak is adott egy gólpasszt. A végeredményt Adam Hlozek állította be, Kramaric pedig ismét az előkészítői szerepben jeleskedett.
Gálázott Norvégiában a Real Sociedad. A baszk csapat az első félidőben mindössze nyolc perc alatt berámolt hármat a Lilleström kapujába. Míg Sergio Gómez kettőt vállalt két percen belül, addig Mikel Oyarzabal volt mindhárom találatnál az előkészítő. Itt azonban nem álltak meg a vendégek, a második félidőben rúgtak még hármat, beállítva a 6–0-s végeredményt.
Loic Nego öngóljával szerzett vezetést Cipruson a Benfica. A magyar válogatott játékosára egy fejest követően pattant a labda, mielőtt utat talált volna az Omonia kapujába. A ciprusiak ugyan egyenlíteni még tudtak, de a második félidőben magasabb fokozatra kapcsolt a portugál csapat, és háromszor is bevette a hazaiak kapuját. Ezzel a győzelemmel a Benfica átvette a vezetést az Európa-liga tabelláján.
EURÓPA-LIGA
ALAPSZAKASZ, 3. FORDULÓ
Bournemouth (angol)–Milan (olasz) 3–0 (Kluivert 7. – 11-esből, M. Tavernier 32. – 11-esből, A. Adli 84.)
Kiállítva: Maignan (28., Milan)
Besiktas (török)–Crystal Palace (angol) 2–2 (Ndidi 45+2., Olaitan 73., ill. Pino 51., Mateta 55.)
Kiállítva: Akdag (77., Besiktas)
Celtic (skót)–Celta Vigo (spanyol) 1–2 (Baur 47., ill. J. Rodríguez 68., 71.)
Viktoria Plzen (cseh)–Levszki Szófia (bolgár) 1–2 (Kabongo 62., ill. Everton Bala 44., Reinaldo 66.)
Jagiellonia Bialystok (lengyel)–Anderlecht (belga) 0–3 (Cvetkovics 21., Winkler 72., Onia Seke 80.)
Lilleström (norvég)–Real Sociedad (spanyol) 0–6 (S. Gómez 25., 27., L. Sucic 33., 72., Óskarsson 64., Zaharjan 80.)
Celje (szlovén)–Salzburg (osztrák) 2–2 (Kramer 50., Kucys 90. ill. Kitano 9., Lindström 46.)
Olympiakosz Pireusz (görög)–Sparta Praha (cseh) 1–0 (González 78.)
Omonia (ciprusi)–Benfica (portugál) 1–4 (Kakullisz 42., ill. Nego 14. – öngól, Pavlidisz 49., Aursnes 76., Prestianni 85.)
Hoffenheim (német)–Lyon (francia) 3–0 (Kramaric 45+4., Daghim 49., Hlozek 83.)
FERENCVÁROS–Torreense (portugál) 4–1 (Yusuf 20., M. Gómez 58., Diadié 80. – öngól, Lisztes 89., ill. Pozo 22.)
Ararat-Armenia (örmény)–AZ (holland) 0–4 (Byskov 21., Patati 27., 76., Meerdink 79.)
Dinamo Zagreb (horvát)–NEC (holland) 2–4 (Beljo 33., 37., ill. Bischoff 25., Linssen 45., 54., Chery 80.)
Juventus (olasz)–Rennes (francia) 2–2 (Celik 5., Woltemade 67. – 11-esből, ill. al-Tamari 15., B. Dia 43. – 11-esből)
Lech Poznan (lengyel)–Sunderland (angol) 1–1 (Bengtsson 70., ill. Tutyerov 2.)
OFI (görög)–Bayer Leverkusen (német) 0–2 (J. Hofmann 35., 37.)
Union Saint-Gilloise (belga)–Hapoel Beer Seva (izraeli) 4–0 (Florucz 45+1. – 11-esből, Guilherme Smith 60., 81., Aquino 77.)
Sturm Graz (osztrák)–Marseille (francia) 1–0 (O. Diakité 13.)