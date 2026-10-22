Redzic két gólpasszal segítette döntetlenhez a Salzburgot, Tóth Alex megsérült a Milan ellen

Egészen korán, már a hatodik percben megszerezte a vezetést a Crystal Palace a Besiktas otthonában, azonban Jean-Philippe Mateta gólját les miatt érvénytelenítették. Érvényes gólt ezt követően a törökök tudtak szerezni, Wilfred Ndidi az első játékrész hosszabbításában megszerezte a vezetést. A második félidőre már egy magasabb fokozaton pörgő Palace futott ki, és mindössze tíz perc alatt nemcsak ledolgozta a hátrányát, hanem a vezetést is megszerezte. Győzelmet azonban nem ünnepelhetett, Junior Olaitan kiegyenlített és egy pontot otthon tartott a törököknek.

Három pontrúgás itt, egy piros lap ott. Alapvetően sem került könnyű helyzetbe a Milan a Vitality Stadionban, hiszen Justin Kluivert már a hetedik percben büntetőből bevette Rúben Amorim csapatának kapuját, de a Mike Maignan tett róla, hogy jelentősen csökkentse csapata esélyeit. A francia kapus egy szögletnél nemes egyszerűséggel arcon ütötte Tyler Adamst, a játékvezető pedig fel is mutatta neki a piros lapot. Nem volt hálás feladat, amit Lorenzo Torriani a nyakába kapott, a második büntetőt ő sem tudta hárítani. Ezúttal Marcus Tavernier volt a végrehajtó, aki elküldte a fiatal olasz kapust balra, a labdát pedig jobbra. Amorim kettőt is cserélt a szünetben, azonban a hazaiak védelmét így sem sikerült feltörnie az olaszoknak. A 62. percben Tóth Alexet is pályára küldte Marco Rose, azonban a magyar válogatott játékosának mindössze 15 perc jutott, a combhajlítójához kapott és sérülés miatt le kellett cserélni. A helyére érkező Amin Adli állította be a 3–0-s végeredményt, aki egy remek szabadrúgásgólt szerzett a 84. percben.

Oroszlánrészt vállalt a Salzburg szlovén pontszerzéséből Redzic Damir. A magyar válogatott szélsője két gólpasszt is kiosztott a Celje otthonában, előbb a kilencedik percben Kitano Szotát, majd a második félidő elején Jesper Lindströmöt szolgálta ki. Sokáig úgy tűnt, hogy ez egy győzelemhez is elég lesz, azonban a 90. percben Armandas Kucys kiegyenlített és egy pontot mentett a Celjének. Redzicnek a gólpasszokon felül is remek meccse volt, a FotMobnál a meccs legjobbja lett, kialakított hat helyzetet és bemutatott három sikeres cselt is.

Hiába került hátrányba Skóciában a Celta Vigo, Javi Rodríguez góljaival fordítani tudott, és megszerezte az első győzelmét ebben az idényben. Ezzel tovább folytatódott a Celtic rossz sorozata, jelenleg pont nélkül állnak Martin O'Neilék.

A francia bajnokságban eddig remeklő, és a tabellát vezető Lyon a Hoffenheim otthonában szerette volna megőrizni az eddigi hibátlan európai mérlegét. A Ferencvárossal a nyolcadik fordulóban játszó német csapat azonban nemhogy megnehezítette Paulo Fonsecaék dolgát, hanem könnyedén aratott 3–0-s győzelmet. A vezetést az első félidő hosszabbításában Andrej Kramaric szerezte meg, a horvát a második játékrész elején pedig Adam Daghumnak is adott egy gólpasszt. A végeredményt Adam Hlozek állította be, Kramaric pedig ismét az előkészítői szerepben jeleskedett.

Gálázott Norvégiában a Real Sociedad. A baszk csapat az első félidőben mindössze nyolc perc alatt berámolt hármat a Lilleström kapujába. Míg Sergio Gómez kettőt vállalt két percen belül, addig Mikel Oyarzabal volt mindhárom találatnál az előkészítő. Itt azonban nem álltak meg a vendégek, a második félidőben rúgtak még hármat, beállítva a 6–0-s végeredményt.

Loic Nego öngóljával szerzett vezetést Cipruson a Benfica. A magyar válogatott játékosára egy fejest követően pattant a labda, mielőtt utat talált volna az Omonia kapujába. A ciprusiak ugyan egyenlíteni még tudtak, de a második félidőben magasabb fokozatra kapcsolt a portugál csapat, és háromszor is bevette a hazaiak kapuját. Ezzel a győzelemmel a Benfica átvette a vezetést az Európa-liga tabelláján.