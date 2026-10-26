Megyei foci: a hévízi csatár, Bontó Marcell átlépte a százgólos határt

Amikor 1949 nyarán lényegében labdarúgásra alapítva létrehozta a Hévíz Sport Kört Káldosi István, Solymosi Lajos és Varga Géza, akkor álmukban sem remélhették, hogy a XXI. század elején a magyar labdarúgás második vonalában a legjobbak közt emlegetik a kisváros csapatát éveken át, és olyan NB I-et megjárt játékosok is pályán lesznek, mint Molnár Máté, Tóth Béla, Bita László, Lázár Szilveszter, Buza Barnabás, Kiss Tamás, Koplárovics Béla és Varsányi Sándor.

Negyedszázaddal ezelőtt elsősorban Purt Tibor vállalta magára az állandó gólfelelős szerepét, majd 15 éve érkezett Mladen Csovics, aki többször is gólkirály lett (neki akadt olyan idénye az NB III-ban, hogy 42 gólt szerzett és olyan mérkőzése, ahol hatszor volt eredményes). Az utóbbi években azonban őket is felülmúlta eredményességben egy olyan középcsatár, aki 2026. október 10-én a 100. mérkőzéséhez érkezett zöld-fehér színekben és a Tarr Andráshida SC ellen 7–0-ra megnyert találkozón megszerezte 100. (majd 101. és 102.) bajnoki találatát.

A 27 esztendős Bontó Marcellről van szó, akinek pályafutása Reziből indult, de már kilencévesen Hévízre igazolt. Később szerepelt a Szombathelyi Haladásban, Andráshidán, Teskándon, majd 2023 nyarán visszatért Hévízre és ott folytatta a gólgyártást. Első idényében 33 találattal lett gólkirály, majd a 2025–26-os kiírásban ismét a góllövőlista élen végzett, mégpedig 24 góllal.

„Amikor ő a pályán van, szinte biztos, hogy lesz hévízi találat, így már csak arra kell koncentrálni, hogy ne kapjunk gólt és mehetünk a végén ünnepelni – mondta róla csapattársa, a középpályás Szi-Péter Zsolt, aki egyben a csapat gyógytornásza is. – Elképesztő, ahogy beindul, remek az ütemérzéke és minden bemegy róla. Klasszis csatár, remélem még jó néhány évig játszhatok mellette.”

Az október 24-i, Becsehely ellen 9–0-ra megnyert bajnokin Bontó sérülés miatt nem léphetett pályára, de a mérkőzés előtt Buza Barnabás klubelnök – egykori játékostársa – és Purt Tibor, az egykori gólkirály köszöntötte és ajándékozta meg a csatárt, aki a hévíziek történetének legeredményesebb játékosa.

