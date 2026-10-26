Nemzeti Sportrádió

Két NB I-ből távozó légiós is csapatot talált hosszú idő után

P. GY. B. P. GY. B.
2026.10.26. 09:29
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Aleksandar Jovicic nyáron távozott Kisvárdáról (Fotó: Czinege Melinda)
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Kacper Radkowski Aleksandar Jovicic Partizani Tirana
A Kisvárda labdarúgócsapatától távozó Aleksandar Jovicic Albániában, míg a Kazincbarcikával kieső Kacper Radkowski Lengyelországban folytatja pályafutását.

Aleksandar Jovicic három és fél évet futballozott Kisvárdán, ezalatt 62 NB I-es és 21 NB II-es meccsen kapott lehetőséget. A bosnyák védő szerződése viszont lejárt a szabolcsiaknál, így nyár óta nem volt csapata. 

A hétvégén viszont a Partizani Tirana bejelentette Jovicic érkezését: a fővárosi csapatnak szüksége van az erősítésre, hiszen az előző idényben ötödik helyen végző csapat jelenleg az utolsó helyen áll az albán bajnokságban. A Partizani 1+1 éves szerződést kötött a bosnyák labdarúgóval.

Kacper Radkowski az előző idényben 12 mérkőzésen egyszer volt eredményes az idény végén búcsúzó Kazincbarcikában, majd a csapat elköszönt a légiósaitól. A 25 éves középső védő azóta szabadon igazolható volt, a hétvégén a lengyel másodosztályú Górnik Leczna jelentette be az érkezését.

 

Kacper Radkowski Aleksandar Jovicic Partizani Tirana
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