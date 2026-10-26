Lévai Tamás két győzelem után kikapott, a vigaszágra vár a vb-n

Csillaghullással rajtolt a Barisz Arénában a kötöttfogású 87 kilogrammosok versenye, ráadásul az egyetlen hétfőn bemutatkozó sportolónk, Lévai Tamás ágán történt mindez. A 32 között a regnáló világbajnok, 2024-ben Eb-győztes szerb Alekszandr Komarov, a 2023-ban vb-győztes, kétszeres Eb-második török Ali Cengiz, a négyszeres Pánamerika-bajnok, U23-as vb-ezüstérmes kubai Daniel Gregorich is kikapott.

A 82 kilogrammban vb- és Eb-harmadik klasszisunk viszont állta a sarat. Nemhogy állta, gőzerővel haladt előre. A nyitó mérkőzésén 1:49 perc alatt technikai tussal intézte el az ausztrál Erion Ramljakot, majd a Gregorichot legyőző Afrika-bajnok Mohamed Deeahbot is simán verte meg. Utóbbinál már az első menetben 7:0-s előnyre tett szert, gyors reakcióidővel, erőteljes mozdulatokkal hárította, s fordította a maga javára Deeahb mindkét, elsőre veszélyesnek tűnő támadását. A második három percben már csak higgadtan kellett birkózni, és Lévai ezt meg is tette, nem hibázott.

Az elődöntőért jöhetett a kétszeres Ázsia-bajnoki bronzérmes üzbég Moukhammadkodir Rasulov, akit már csak azért sem lehetett leírni, mert speciel technikai tussal verte meg azt a kínai Si Li-kujt, aki legyőzte Komarovot.

Az első menetben Rasulov volt az aktívabb megkapta a passzivitási pontot, lentről nem tudott akciót végrehajtani. A második három percben megindult a magyar, többnyire ellenfele jobb kezére próbált dolgozni állásból, eredménytelenül. Ő is megkapta a passzivitási pontot, fejlefogásból nem jött össze a pörgetés. Állásból folytatódott a küzdelem, az 1:1 az üzbégnek kedvezett. Aktívabb volt a magyar, még egyszer leküldték Rasulovot (ezért már nem járt pont), most deréknál próbálkozott Lévai, ezúttal sem jött össze az akció. Fél perc maradt, ment előre, de nem jött össze a fordítás: Rasulov 1:1-gyel, előbb szerzett ponttal nyert, bejutott az elődöntőbe, amelyben az olimpiai bajnok bolgár Szemen Novikovval birkózik. Lévai Tamás a vigaszágban bízhat.

Láthatunk még magyarokat hétfőn a szőnyegen, nem is akárhol, a magyar idő szerint délutáni programban Váncza István (72 kg) és Vitek Dárius (130 kg) is a döntőben küzd az aranyéremért.

VILÁGBAJNOKSÁG, ASZTANA

Hétfő

Kötöttfogás

87 kg. A 16 közé jutásért: Lévai Tamás–Ramljak (ausztrál) 8:0. Nyolcaddöntő: Lévai–Deeahb (egyiptomi) 7:0. Negyeddöntő: Rasulov (üzbég)–Lévai 1:1 – előbb szerzett ponttal.