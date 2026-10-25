Szabics Imre életre szóló leckét kapott, amit ma már a játékosainak ad tovább

Szabics Imre október elején csatlakozott a Genk szakmai stábjához, ahol ismét együtt dolgozhat Jess Thoruppal. A magyar szakembert a HBVL megkereste az új feladatkörével kapcsolatban, igaz, ő eleinte megpróbálta elkerülni az interjút.

„Egy másodedzőnek a háttérben kell dolgoznia, a reflektorfényen kívül” – mondta Szabics, aki felidézte, hogy Szegedről hozta el őt a Ferencváros, ahol első idényében 12 gólt szerzett, így elvitte a Sturm Graz.

„Négy csodálatos évet töltöttem ott, eljutottunk a Bajnokok Ligájába is, majd jött a Stuttgart. Fiatal csapatunk volt, amelyet nagyon szerettek a szurkolók. Felix Magathtól tanultam meg, hogy fizikálisan a csúcson kell lenni, hogy kihozhassam magamból a maximumot. Külön emlékezetes, hogy a Manchester Unitedet is legyőztük 2–1-re a BL-ben, pedig Cristiano Ronaldo, Ruud van Nistelrooy, Roy Keane és Ryan Giggs is az angolokat erősítette.”

Saját elmondása szerint a második stuttgarti idénye végén súlyos hibát követett el.

„Úgy írtam alá az FC Kölnhöz, hogy éppen szeméremcsontsérüléssel bajlódtam. Annyi pozítivuma volt, hogy életre szóló leckét kaptam, olyat, amit mindig továbbadok a fiatal labdarúgóknak: Soha ne igazolj át sérülten, mert csak egyszer van arra lehetőséged, hogy elsőre jó benyomást kelts!”

Szabics játszott még Mainzban és Augsburgban, majd visszatért Grazba, ahol az edzői karrierjét is elkezdte.

„A klub játékosmegfigyelői hálózatát kellett kiépítenem, ekkor a magyar válogatott másodedzője is voltam párhuzamosan. Összességében már hat különböző országban dolgoztam. Vezetőedzőként pedig a Fehérvárnál próbáltam ki magam, ahol a Genk volt kapusa, Brockhauser István volt a kapusedző. Amikor aláírtam a belgákhoz, azonnal üzent, és mondta, hogy egy fantasztikus klubhoz kerülök.”

És harmadszor dolgozhat együtt Jess Thoruppal.

„Amikor kinevezték az Augsburg edzőjének, felmerült, hogy csatlakozzam a stábjához. Hosszasan beszélgettünk, és kiderült, hogy szinte teljesen egyezik a futballfilozófiánk. Ezért követtem őt az egyiptomi Al-Ahlihoz is.”

Szabics hozzátette, hogy remekül fogadták, klublegendákkal dolgozhat együtt, és kellemes meglepetés volt számára, hogy minden tökéletesen van megszervezve.

„Európai mércével is csúcsszínvonalú az edzőközpontunk, de ez magas elvárásokat is támaszt. Egy ilyen edzőközpont önmagában nem szerez gólokat és nem nyer meccseket, erről nekünk, a stábnak és a játékosoknak kell gondoskodnunk. Optimális körülmények között dolgozhatunk, ami azt jelenti, hogy mindig és mindenhol a végsőkig kell hajtanunk.”