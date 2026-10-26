Alonso kifakadt Austinban: A mezőny utolsó harmadában nagyon gyenge minőségű versenyzők vannak
Fernando Alonso az előkelő tizenkettedik rajtkockából várta az austini versenyt, de már az első körben megpecsételődött a sorsa, amikor Alexander Albon a 11-es kanyarban oldalról beleszállt az Aston Martinjába. A gép jelentős károkat szenvedett, és a spanyol versenyző végül a tizenhatodik helyen látta meg a kockás zászlót.
Alonso keserűen nyilatkozott az elvesztegetett lehetőség után, úgy érezte, akár önerőből is pontot szerezhet vasárnap. „Körönként legalább fél másodpercet veszítettünk emiatt. Az autó romokban van. Megnéztem a parc fermében, a padlólemez fele hiányzik. Nem is tudom, hogyan tudtam egyáltalán továbbmenni, és hogyan maradhattunk félig-medddig versenyképesek. Ha az gép egyben maradt volna, nagy valószínűség szerint sikerült volna a pontszerzés, hiszen fél kocsival is a tizenkettedik helyen haladtam.”
„A padlólemezből aztán még több darab leszakadt, és már kanyarodni sem tudtam, szóval kijöttem a bokszba. Már azon gondolkodtam, hogy feladom a versenyt, készen álltam arra, hogy teljesen leállítsam az autót. Aztán kaptam új első szárnyat, és visszatértem a pályára. Az utolsó tizenöt körben jobbra még egészen jól tudtam kanyarodni, de balra nem igazán. De szerettünk volna célba érni, hogy még több adatot tudjunk gyűjteni.”
Pontot szerezhettünk volna, és közelebb férkőzhettünk volna a Williamshez a konstruktőri bajnokságban, de gondoskodtak róla, hogy ne legyen semmi esélyünk. Albon egyszerűen elfelejtettet, hogy ott van a tizenegyes kanyar. Ha a mezőny végéről indulsz, mindig adott a kockázat. A rajtrács utolsó harmadában nagyon gyenge minőségű pilóták vannak, ahogyan azt Albon esetében is láthattuk. Szóval javítanunk kell az autón, hogy jobb pozícióból rajtolhassunk.
„Úgy vélem, messze ez volt a legjobb versenyünk az idén a versenyképesség tekintetében. A kocsi nagyon jó volt, és jól kezeltük a gumikat is. Még az első körben elszenvedett komoly sérülés után is versenyképesek voltunk, szóval önerőből talán a kilencedik-tizedik pozíciót is megszerezhettük volna. Ez lehetett volna tehát az idei legjobb és legerősebb versenyünk, de már az első körben tönkretették a tizenegyes kanyarban.”
Az incidens másik résztvevője, Albon méltatta a vetélytársát. „Mindig élvezetes Fernando ellen harcolni. Kemény, de mindig sportszerű. Talán úgy érezte, kicsit átléptem a határt. Ez hamarosan kiderül, de én nagyon élveztem a csatát. Belül voltam, összeértünk. Próbáltam kitérni az útjából, rámenni a kerékvetőre, de nem igazán sikerült. Gondolom, megsérült az autója. Az enyém is károkat szenvedett. Törött szárnnyal mentem végig a futamon.”
AMERIKAI NAGYDÍJ, A VERSENY VÉGEREDMÉNYE
|1.
|Kimi Antonelli
|Mercedes
|-
|2.
|Charles Leclerc
|Ferrari
|13.078 mp h.
|3.
|Max Verstappen
|Red Bull-Ford
|17.485 mp h.
|4.
|Lewis Hamilton
|Ferrari
|18.515 mp h.
|5.
|Lando Norris
|McLaren-Mercedes
|30.521 mp h.
|6.
|Isack Hadjar
|Red Bull-Ford
|34.373 mp h.
|7.
|Oscar Piastri
|McLaren-Mercedes
|52.674 mp h.
|8.
|George Russell
|Mercedes
|54.303 mp h.
|9.
|Liam Lawson
|Racing Bulls-Ford
|1:19.183 p h.
|10.
|Pierre Gasly
|Alpine-Mercedes
|1:27.516 p h.
|11.
|Nico Hülkenberg
|Audi
|1:34.945 p h.
|12.
|Arvid Lindblad
|Racing Bulls-Ford
|1 kör h.
|13.
|Gabriel Bortoleto
|Audi
|1 kör h.
|14.
|Esteban Ocon
|Haas-Ferrari
|1 kör h.
|15.
|Lance Stroll
|Aston Martin-Honda
|1 kör h.
|16.
|Fernando Alonso
|Aston Martin-Honda
|1 kör h.
|17.
|Alexander Albon
|Williams-Mercedes
|1 kör h.
|18.
|Carlos Sainz
|Williams-Mercedes
|1 kör h.
|19.
|Sergio Pérez
|Cadillac-Ferrari
|1 kör h.
|FELADTÁK
|megtett körök
|Valtteri Bottas
|Cadillac-Ferrari
|48
|Franco Colapinto
|Alpine-Mercedes
|35
|Oliver Bearman
|Haas-Ferrari
|24
A VILÁGBAJNOKSÁG ÁLLÁSA
|PILÓTÁK
|PONT
|1.
|Kimi Antonelli
|365
|2.
|George Russell
|242
|3.
|Lewis Hamilton
|241
|4.
|Max Verstappen
|236
|5.
|Charles Leclerc
|233
|6.
|Lando Norris
|211
|7.
|Oscar Piastri
|144
|8.
|Isack Hadjar
|105
|9.
|Liam Lawson
|77
|10.
|Pierre Gasly
|42
|11.
|Arvid Lindblad
|38
|12.
|Franco Colapinto
|27
|13.
|Oliver Bearman
|23
|14.
|Nico Hülkenberg
|13
|15.
|Gabriel Bortoleto
|10
|16.
|Esteban Ocon
|7
|17.
|Fernando Alonso
|7
|18.
|Carlos Sainz
|7
|19.
|Alexander Albon
|5
|20.
|Cunoda Juki
|1
|KONSTRUKTŐRÖK
|1.
|Mercedes
|607
|2.
|Ferrari
|474
|3.
|McLaren-Mercedes
|355
|4.
|Red Bull-Ford
|355
|5.
|Racing Bulls-Ford
|102
|6.
|Alpine-Mercedes
|69
|7.
|Haas-Ferrari
|30
|8.
|Audi
|23
|9.
|Williams-Mercedes
|12
|10.
|Aston Martin-Honda
|7
|11.
|Cadillac-Ferrari
|0
|47. AMERIKAI NAGYDÍJ
|OKTÓBER 23., PÉNTEK
|1. szabadedzés
|1. Leclerc 1:36.052
|2. szabadedzés
|1. Leclerc 1:35.291
|OKTÓBER 24., SZOMBAT
|3. szabadedzés
|1. Hamilton 1:34.893
|Időmérő
|1. Antonelli 1:34.015
|OKTÓBER 25., VASÁRNAP
|A verseny
|1. Antonelli, 2. Leclerc, 3. Verstappen
|KÖVETKEZŐ VERSENYEK
|Mexikóvárosi Nagydíj, Mexikóváros
|november 1., 21.00
|Sao Pauló-i Nagydíj, Sao Paulo
|november 8., 18.00
|Las Vegas-i Nagydíj, Las Vegas
|november 21., 5.00