Alonso kifakadt Austinban: A mezőny utolsó harmadában nagyon gyenge minőségű versenyzők vannak

Fernando Alonso az előkelő tizenkettedik rajtkockából várta az austini versenyt, de már az első körben megpecsételődött a sorsa, amikor Alexander Albon a 11-es kanyarban oldalról beleszállt az Aston Martinjába. A gép jelentős károkat szenvedett, és a spanyol versenyző végül a tizenhatodik helyen látta meg a kockás zászlót.

Alonso keserűen nyilatkozott az elvesztegetett lehetőség után, úgy érezte, akár önerőből is pontot szerezhet vasárnap. „Körönként legalább fél másodpercet veszítettünk emiatt. Az autó romokban van. Megnéztem a parc fermében, a padlólemez fele hiányzik. Nem is tudom, hogyan tudtam egyáltalán továbbmenni, és hogyan maradhattunk félig-medddig versenyképesek. Ha az gép egyben maradt volna, nagy valószínűség szerint sikerült volna a pontszerzés, hiszen fél kocsival is a tizenkettedik helyen haladtam.”

„A padlólemezből aztán még több darab leszakadt, és már kanyarodni sem tudtam, szóval kijöttem a bokszba. Már azon gondolkodtam, hogy feladom a versenyt, készen álltam arra, hogy teljesen leállítsam az autót. Aztán kaptam új első szárnyat, és visszatértem a pályára. Az utolsó tizenöt körben jobbra még egészen jól tudtam kanyarodni, de balra nem igazán. De szerettünk volna célba érni, hogy még több adatot tudjunk gyűjteni.”

Pontot szerezhettünk volna, és közelebb férkőzhettünk volna a Williamshez a konstruktőri bajnokságban, de gondoskodtak róla, hogy ne legyen semmi esélyünk. Albon egyszerűen elfelejtettet, hogy ott van a tizenegyes kanyar. Ha a mezőny végéről indulsz, mindig adott a kockázat. A rajtrács utolsó harmadában nagyon gyenge minőségű pilóták vannak, ahogyan azt Albon esetében is láthattuk. Szóval javítanunk kell az autón, hogy jobb pozícióból rajtolhassunk.

„Úgy vélem, messze ez volt a legjobb versenyünk az idén a versenyképesség tekintetében. A kocsi nagyon jó volt, és jól kezeltük a gumikat is. Még az első körben elszenvedett komoly sérülés után is versenyképesek voltunk, szóval önerőből talán a kilencedik-tizedik pozíciót is megszerezhettük volna. Ez lehetett volna tehát az idei legjobb és legerősebb versenyünk, de már az első körben tönkretették a tizenegyes kanyarban.”

Az incidens másik résztvevője, Albon méltatta a vetélytársát. „Mindig élvezetes Fernando ellen harcolni. Kemény, de mindig sportszerű. Talán úgy érezte, kicsit átléptem a határt. Ez hamarosan kiderül, de én nagyon élveztem a csatát. Belül voltam, összeértünk. Próbáltam kitérni az útjából, rámenni a kerékvetőre, de nem igazán sikerült. Gondolom, megsérült az autója. Az enyém is károkat szenvedett. Törött szárnnyal mentem végig a futamon.”