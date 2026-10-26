Nemzeti Sportrádió

Alonso kifakadt Austinban: A mezőny utolsó harmadában nagyon gyenge minőségű versenyzők vannak

Horváth LiliánaHorváth Liliána
2026.10.26. 12:15
Alonso éles kritikát fogalmazott meg (Fotó: AFP)
Címkék
F1 Aston Martin Williams Alexander Albon Fernando Alonso Amerikai Nagydíj Formula–1
Az Aston Martin kétszeres világbajnoka, Fernando Alonso éles kritikát fogalmazott meg a versenyzőtársaival szemben a Formula–1-es Amerikai Nagydíj után.

Fernando Alonso az előkelő tizenkettedik rajtkockából várta az austini versenyt, de már az első körben megpecsételődött a sorsa, amikor Alexander Albon a 11-es kanyarban oldalról beleszállt az Aston Martinjába. A gép jelentős károkat szenvedett, és a spanyol versenyző végül a tizenhatodik helyen látta meg a kockás zászlót. 

Alonso keserűen nyilatkozott az elvesztegetett lehetőség után, úgy érezte, akár önerőből is pontot szerezhet vasárnap. „Körönként legalább fél másodpercet veszítettünk emiatt. Az autó romokban van. Megnéztem a parc fermében, a padlólemez fele hiányzik. Nem is tudom, hogyan tudtam egyáltalán továbbmenni, és hogyan maradhattunk félig-medddig versenyképesek. Ha az gép egyben maradt volna, nagy valószínűség szerint sikerült volna a pontszerzés, hiszen fél kocsival is a tizenkettedik helyen haladtam.”

„A padlólemezből aztán még több darab leszakadt, és már kanyarodni sem tudtam, szóval kijöttem a bokszba. Már azon gondolkodtam, hogy feladom a versenyt, készen álltam arra, hogy teljesen leállítsam az autót. Aztán kaptam új első szárnyat, és visszatértem a pályára. Az utolsó tizenöt körben jobbra még egészen jól tudtam kanyarodni, de balra nem igazán. De szerettünk volna célba érni, hogy még több adatot tudjunk gyűjteni.”

Pontot szerezhettünk volna, és közelebb férkőzhettünk volna a Williamshez a konstruktőri bajnokságban, de gondoskodtak róla, hogy ne legyen semmi esélyünk. Albon egyszerűen elfelejtettet, hogy ott van a tizenegyes kanyar. Ha a mezőny végéről indulsz, mindig adott a kockázat. A rajtrács utolsó harmadában nagyon gyenge minőségű pilóták vannak, ahogyan azt Albon esetében is láthattuk. Szóval javítanunk kell az autón, hogy jobb pozícióból rajtolhassunk.

„Úgy vélem, messze ez volt a legjobb versenyünk az idén a versenyképesség tekintetében. A kocsi nagyon jó volt, és jól kezeltük a gumikat is. Még az első körben elszenvedett komoly sérülés után is versenyképesek voltunk, szóval önerőből talán a kilencedik-tizedik pozíciót is megszerezhettük volna. Ez lehetett volna tehát az idei legjobb és legerősebb versenyünk, de már az első körben tönkretették a tizenegyes kanyarban.”

Az incidens másik résztvevője, Albon méltatta a vetélytársát. „Mindig élvezetes Fernando ellen harcolni. Kemény, de mindig sportszerű. Talán úgy érezte, kicsit átléptem a határt. Ez hamarosan kiderül, de én nagyon élveztem a csatát. Belül voltam, összeértünk. Próbáltam kitérni az útjából, rámenni a kerékvetőre, de nem igazán sikerült. Gondolom, megsérült az autója. Az enyém is károkat szenvedett. Törött szárnnyal mentem végig a futamon.”

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AMERIKAI NAGYDÍJ, A VERSENY VÉGEREDMÉNYE

1.Kimi AntonelliMercedes-
2.Charles LeclercFerrari13.078 mp h.
3.Max VerstappenRed Bull-Ford17.485 mp h.
4.Lewis HamiltonFerrari18.515 mp h.
5.Lando NorrisMcLaren-Mercedes30.521 mp h.
6.Isack HadjarRed Bull-Ford34.373 mp h.
7.Oscar PiastriMcLaren-Mercedes52.674 mp h.
8.George RussellMercedes54.303 mp h.
9.Liam LawsonRacing Bulls-Ford1:19.183 p h.
10.Pierre GaslyAlpine-Mercedes1:27.516 p h.
11.Nico HülkenbergAudi1:34.945 p h.
12.Arvid LindbladRacing Bulls-Ford1 kör h.
13.Gabriel BortoletoAudi1 kör h.
14.Esteban OconHaas-Ferrari1 kör h.
15.Lance StrollAston Martin-Honda1 kör h.
16.Fernando AlonsoAston Martin-Honda1 kör h.
17.Alexander AlbonWilliams-Mercedes1 kör h.
18.Carlos SainzWilliams-Mercedes1 kör h.
19.Sergio PérezCadillac-Ferrari1 kör h.
 FELADTÁK megtett körök
 Valtteri BottasCadillac-Ferrari48
 Franco ColapintoAlpine-Mercedes35
 Oliver BearmanHaas-Ferrari24

A VILÁGBAJNOKSÁG ÁLLÁSA

PILÓTÁKPONT
1. Kimi Antonelli365
2. George Russell242
3. Lewis Hamilton241
4. Max Verstappen236
5. Charles Leclerc233
6. Lando Norris211
7. Oscar Piastri144
8. Isack Hadjar105
9. Liam Lawson77
10. Pierre Gasly42
11. Arvid Lindblad38
12. Franco Colapinto27
13. Oliver Bearman23
14. Nico Hülkenberg13
15. Gabriel Bortoleto10
16. Esteban Ocon7
17. Fernando Alonso7
18. Carlos Sainz7
19. Alexander Albon5
20. Cunoda Juki1
KONSTRUKTŐRÖK 
1. Mercedes607
2. Ferrari474
3. McLaren-Mercedes355
4. Red Bull-Ford355
5. Racing Bulls-Ford102
6. Alpine-Mercedes69
7. Haas-Ferrari30
8. Audi23
9. Williams-Mercedes12
10. Aston Martin-Honda7
11. Cadillac-Ferrari0


 

47. AMERIKAI NAGYDÍJ
OKTÓBER 23., PÉNTEK
1. szabadedzés1. Leclerc 1:36.052
2. szabadedzés1. Leclerc 1:35.291
OKTÓBER 24., SZOMBAT
3. szabadedzés1. Hamilton 1:34.893
Időmérő1. Antonelli 1:34.015
OKTÓBER 25., VASÁRNAP
A verseny 1. Antonelli, 2. Leclerc, 3. Verstappen
KÖVETKEZŐ VERSENYEK
Mexikóvárosi Nagydíj, Mexikóvárosnovember 1., 21.00
Sao Pauló-i Nagydíj, Sao Paulonovember 8., 18.00
Las Vegas-i Nagydíj, Las Vegasnovember 21., 5.00

 

 

F1 Aston Martin Williams Alexander Albon Fernando Alonso Amerikai Nagydíj Formula–1
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