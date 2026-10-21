Nemzeti Sportrádió

Bernardo Silva a szünet előtt vezetést szerzett: Real Madrid–RB Leipzig 1–0

2026.10.21. 21:51
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Bernardo Silva góljával vezet a Real Madrid (Fotó: Getty Images)
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Bajnokok Ligája Real Madrid BL-alapszakasz RB Leipzig élő közvetítés
A Bajnokok Ligája-alapszakasz 3. fordulójában a Real Madrid az RB Leipziget fogadja. Kövesse a mérkőzést élő, folyamatosan frissülő cikkünk segítségével.

 

BAJNOKOK LIGÁJA
ALAPSZAKASZ, 3. FORDULÓ
Real Madrid (spanyol)–RB Leipzig (német) 1–0 (1–0) – élőben az NSO-n!
Madrid, Santiago Bernabéu, 21 óra (Tv: RTL+, Sport2). Vezeti: Kovács István (romániai)
REAL MADRID: Courtois – Valverde, Huijsen, Rüdiger, Carreras – Camavinga, Bernardo Silva – Güler, Jude Bellingham, Vinícius Júnior – K. Mbappé. Vezetőedző: José Mourinho
A kispadon: Lunyin (kapus), Tchouameni, Alexander-Arnold, Cucurella, Brahim Díaz, Y. Diomandé, Dumfries, Eder Militao, Endrick, Carlos Espí, Konaté, Pitarch
RB LEIPZIG: Vandervoort – R. Baku, Orbán, Lukeba, Raum – El-Ajnaui, Seiwald – Gruda, Nkunku, Nusa – Romulo. Vezetőedző: Martín Demichelis
A kispadon: Nyland (kapus), Bakayoko, Banzuzi, Baumgartner, Esteve, Finkgräfe, Gomis, Henrichs, Klostermann, Koné, Makszimovics, Reitz
Gólszerző: Bernardo Silva (44.)

 

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Bajnokok Ligája Real Madrid BL-alapszakasz RB Leipzig élő közvetítés
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