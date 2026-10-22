Markgráf Ákos gólpasszt adott; Komoly verésbe szaladt bele a Getafe a Kl-ben

A Getafe Iván Azón góljával már a második percben megszerezte a vezetést a Lugano ellen, de a svájciak összekapták magukat, s a duplázó Albian Ajeti vezérletével négy gólt rámoltak be Soria kapujába – 1.75-ös xG-ből. A spanyol csapat Borja Mayoral révén szépített, de a feltámadás helyett jött Kevin Behrens, és a ráadásban bebiztosította a nap egyik legnagyobb meglepetését. 2–5

A Köbenhavn Németh Hunorral a kezdőcsapatban vágott neki a belgrádi kiszállásának, s a félidő derekán egy öngóllal még a dánok vezettek, de a Zvezda még a szünet előtt fordítani tudott. Bo Svensson vezetőedző a szünetben többek között Markgráf Ákost is becserélte, a magyar védő pedig a 70. percben Maher Carrizóhoz passzolt, aki távolról lőtte ki a jobb alsót, pontot mentve a koppenhágaiaknak. 2–2

A játéknap másik meglepetését a Jablonec szállította, amely gól nélküli döntetlent játszott a Brightonnal. Mindeközben a Trabzonspor Mohamed Szalah góljával, ill. gólpasszával húzta be a Hearts elleni találkozót.

KONFERENCIALIGA

ALAPSZAKASZ, 2. FORDULÓ

Kajrat (kazah)–Panathinaikosz (görög) 1–5 (Bekbolat 79., ill. Taborda 6., Dessers 24., 47. – az elsőt 11-esből, Kangwa 57., Rasztoder 75.)

Iberia (grúz)–Mjällby (svéd) 1–1 (Dzsindzsolava 55. – 11-esből, ill. Pettersson 89.)

Nordsjaelland (dán)–CSZKA Szófia (bolgár) 2–2 (Adel 55., 67., ill. S. Godoy 8., 88.)

Kiállítva: Janssen (Nordsjaelland, 76.)

Crvena zvezda (szerb)–FC Köbenhavn (dán) 2–2 (Elsnik 34., Kosztov 41., ill. Gastarov 29. – öngól, Carrizo 70.)

Kiállítva: Gudelj (Zvezda, 90+3.)

Jablonec (cseh)–Brighton & Hove Albion (angol) 0–0

Kauno Zalgiris (litván)–Brann (norvég) 1–4 (R. Oliveira 12., ill. N. Castro 7. – 11-esből, Holm 25., 40., 85.)

Getafe (spanyol)–Lugano (svájci) 2–5 (Azón 2., Mayoral 74., ill. Al. Ajeti 3., 26., Cimignani 7., Bislimi 50., Behrens 90+2.)

Inter Club d'Escaldes (andorrai)–Universitatea Craiova (román) 1–3 (Arellano 77., ill. Al-Hamlavi 3., Baiaram 5., Elisor 86.)

Pafosz (ciprusi)–Riga FC (lett) 1–1 (Biel 76., ill. C. Ferreira 67.)

Trabzonspor (török)–Hearts (skót) 2–0 (Szalah 32. – 11-esből, Franculino 58.)

Kiállítva: Lopes Cabral (Trabzonspor, 90+5.)

Később

21.00: Ajax (holland)–Atalanta (olasz) (Tv: RTL+)

21.00: Aarhus (dán)–Egnatia (albán)

21.00: Monaco (francia)–Freiburg (német) (Tv: RTL+)

21.00: Midtjylland (dán)–Sint-Truiden (belga)

21.00: Thun (svájci)–Hajduk Split (horvát)

21.00: Borac Banja Luka (bosznia-hercegovinai)–KuPS (finn)

21.00: Lincoln Red Imps (gibraltári)–Twente (holland)

21.00: Braga (portugál)–Gent (belga)