Megállta a helyét a pro szintű csapatok között az MBH

Győzelemmel ért véget az MBH Bank CSB Telecom Fort idénye, a magyar bejegyzésű, pro szintű (ami a sportág második vonalát jelenti) csapat kiválóan szerepelt a Szerb körversenyen, Samuele Zoccarato megnyerte az összetettet, míg Dina Márton 8. lett, a magyar bajnok Takács Zsombor pedig a prológon végzett negyedikként.

„Jól mentünk, nyomás nélkül tekerhettünk. Dina és Marcin Budzinski is megnyerhette volna az utolsó szakaszt, de a verseny más fordulatot vett, ezért az összetettre koncentráltunk inkább. Megfelelően játszottuk ki a lapjainkat, amikor nyerünk, minden csodálatosnak tűnik” – értékelt Gianluca Valoti sportigazgató.

DEBÜTÁLÁS TOSCANÁBAN

Azzal, hogy az MBH 2026-ban szintet lépett, kontinentális besorolásról pro szintűvé vált, megnyílt a lehetősége arra, hogy az országúti kerékpársport legrangosabb kategóriáját jelentő úgynevezett WorldTour-szintű versenyein indulhasson. Az első mérföldkövet a Strade Bianche jelentette, a fehér murvás útjairól nevezetes márciusi toscanai egynaposon a csapat magyarjai közül Dina Márton is rajthoz állt, s a 88. helyen ért be. A tavasz során a legjobb eredményt Christian Bagatin érte el, aki a Török körverseny 6. szakaszán diadalmaskodott.

MAGYAR SIKEREK

Az MBH kiemelten készült a Tour de Hongrie-ra, azonban Makrai Bálint pozitív doppingtesztje miatt egy hónappal a rajt előtt kizárták a csapatot, ám később a szervezők megváltoztatták döntésüket. Az összetettben Alessandro Fancellu szerepelt a legjobban (5. hely), a csapatok versenyében második lett az istálló, mindössze 10 másodperccel maradt el a győztes Poltitól.

A hazai bajnokságokon remekeltek az MBH kerékpárosai, a bocskaikerti időfutamot Peák Barnabás nyerte meg, míg a pannonhalmai mezőnyversenyen lehengerlő teljesítménnyel győzött Takács Zsombor. A húszéves versenyző ötven kilométeres szólóval diadalmaskodott, a célba már egy keréken érkezett meg. Takács néhány nappal korábban az U23-as kategóriában vitt mindent, ő győzött az időfutamon és a mezőnyversenyen is – Bebtó Zoltán, az MBH szakmai igazgatója szerint Takács világsztár lehet.

„A szakvezetőség jelentős része olasz, de átérzik a magyar identitást, tudják, kinek mi a szerepe. A srácok úgy érezhetik magukat, mintha otthon lennének, ez óriási előnyt jelenthet. A vezetőség még a régi iskolát követi, foglalkoznak a srácokkal, nem az van, hogy kapsz egy hosszú listát a versenyprogramról és majd találkozunk a reptéren és a versenyen, aztán meglátjuk, mit tudsz” – fogalmazott még a nyáron Bebtó a Nemzeti Sportnak, rávilágítva, minek köszönhető a jó szereplés.

Júliusban a visegrádi országok közös körversenyén Luca Cretti a magyarországi szakaszt, Alessandro Verre a szlovákiait nyerte meg.

JÖVŐRE GIRO?

Ősszel a bergamói székhelyű csapat meghívást kapott a Lombardiára, amely a világ egyik legrangosabb egynapos viadala, az öt Monumentum egyike. A hulló falevelek versenyeként emlegetett erőpróbán Fausto Masnada bekerült a szökésbe, végül a 65. helyen ért célba.

A csapat összesen 18 győzelmet szerzett első profi évében, eredményeinek köszönhetően a UCI ranglistájának 29. helyén zárt – megelőzve például a WorldTeam besorolású Picnic PostNL-t. Az MBH elsődleges célja az volt, hogy a legjobb harmincban zárjon, hiszen csak akkor kaphat szabadkártyát a háromhetes körversenyekre. Ezzel kézzelfoghatóvá vált az istálló egyik álma, az indulás a jövő évi Giro d’Italián, amelyen magyar bejegyzésű csapat még sosem szerepelt.

ORSZÁGÚTI KERÉKPÁRCSAPATOK RANGLISTÁJA, 2026

Férfiak. 1. UAE 30 982 pont, 2. Red Bull-Bora-Hansgrohe 25 464, 3. Visma 23 129, …29. MBH Bank CSB Telecom Fort 2879