Nemzeti Sportrádió

Kirúgták Szűcs Tamásék edzőjét – hivatalos

B. A. P.B. A. P.
2026.10.20. 08:22
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Carlos Carvalhal közös megegyezéssel távozik a Famalicao éléről (Fotó: Getty Images)
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A portugál labdarúgó-élvonalban szereplő Famalicao megvált edzőjétől, Carlos Carvalhaltól.

A nyáron Debrecenből Portugáliába igazolt Szűcs Tamásék nem kezdték jól az idényt: az első nyolc bajnokijukból csak egyet nyertek meg, míg a Portugál Kupában a legjobb 64 között a harmadosztályú Paredes jelentette a végállomást.

A Familicao a klub hivatalos oldalán jelentette be, hogy megválnak Carlos Carvalhal edzőtől. „A Famalicao  és Carlos Carvalhal edző kölcsönös megegyezéssel felbontották a szerződésüket. A klub köszönetet mond az edzőnek és szakmai stábjának az intézmény szolgálata során tanúsított elkötelezettségükért és professzionalizmusukért, és további személyes és szakmai sikereket kíván nekik”olvasható a klubhonlapon.

A 60 esztendős portugál szakember korábban hazájában a Rio Avét, a Sportingot és a Bragát is irányította. A nyáron kinevezett Carvalhalnál Szűcs Tamás hatszor lépett pályára, ebből négyszer kezdett.
 

 

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