Kirúgták Szűcs Tamásék edzőjét – hivatalos

A nyáron Debrecenből Portugáliába igazolt Szűcs Tamásék nem kezdték jól az idényt: az első nyolc bajnokijukból csak egyet nyertek meg, míg a Portugál Kupában a legjobb 64 között a harmadosztályú Paredes jelentette a végállomást.

A Familicao a klub hivatalos oldalán jelentette be, hogy megválnak Carlos Carvalhal edzőtől. „A Famalicao és Carlos Carvalhal edző kölcsönös megegyezéssel felbontották a szerződésüket. A klub köszönetet mond az edzőnek és szakmai stábjának az intézmény szolgálata során tanúsított elkötelezettségükért és professzionalizmusukért, és további személyes és szakmai sikereket kíván nekik” – olvasható a klubhonlapon.

A 60 esztendős portugál szakember korábban hazájában a Rio Avét, a Sportingot és a Bragát is irányította. A nyáron kinevezett Carvalhalnál Szűcs Tamás hatszor lépett pályára, ebből négyszer kezdett.

