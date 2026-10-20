Galló Vilmos gólja is kellett a KooKoo szétlövéses győzelméhez

Galló Vilmos góljának is köszönhetően a KooKoo szétlövés után 3–2-re nyert a vendég Tappara ellen a finn jégkorongbajnokság keddi játéknapján.
A válogatott támadó a 25. percben volt eredményes, ezzel lett 1–1. Gallónak ez volt idénybeli második gólja. A Horváth Bencével felálló, éllovas Jukurit 3–0-ra győzött a vaasai Sport otthonában, a csatárnak két kapura lövése volt.
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