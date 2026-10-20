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Galló Vilmos gólja is kellett a KooKoo szétlövéses győzelméhez

2026.10.20. 22:06
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Galló idénybeli második gólját szerezte (Fotó: kookoo.fi)
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finn jégkorong-bajnokság jégkorong légiósok KooKoo Horváth Bence Galló Vilmos
Galló Vilmos góljának is köszönhetően a KooKoo szétlövés után 3–2-re nyert a vendég Tappara ellen a finn jégkorongbajnokság keddi játéknapján.

A válogatott támadó a 25. percben volt eredményes, ezzel lett 1–1. Gallónak ez volt idénybeli második gólja. A Horváth Bencével felálló, éllovas Jukurit 3–0-ra győzött a vaasai Sport otthonában, a csatárnak két kapura lövése volt.

 

finn jégkorong-bajnokság jégkorong légiósok KooKoo Horváth Bence Galló Vilmos
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