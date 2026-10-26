Vívás: ezüstérmes a junior női tőrcsapat Tunéziában

A tunéziai Hammametben szerepelt világkupaversenyen a junior női tőrválogatott, amely elsősorban azért indult el a megméretésen, hogy javítsa pozícióját a világranglistán.

A Haroni Agapi, Kollár Anna, Simon Borbála, Zhou Xinyao összetételű négyes elérte a célját, hiszen ezüstérmesként végzett.

A Kiss Tibor vezette válogatott a spanyolok és a franciák legyőzése után az oroszoktól kapott ki a döntőben.

Junior női tőrcsapat világkupaverseny, Hammamet, 11 induló. Negyeddöntő: Magyarország-Spanyolország 45:26 (Kollár +11, Zhou +6, Simon +1, Haroni +1).

Elődöntő: Magyarország-Franciaország 45:43 (Kollár +5, Zhou 0, Simon -3).

Döntő: Magyarország-Oroszország 27:32 (Zhou +1, Simon -1, Kollár -5).

Végeredmény: 1. Oroszország, 2. Magyarország (Haroni Agapi, Kollár Anna, Simon Borbála, Zhou Xinyao, válogatott edző: Kiss Tibor, edzők: Szalai Szonja, Beliczay Sándor, Fekete Gábor, Mátyás Bálint, Szirmai Benedek), 3. Olaszország.

(Kiemelt kép forrása: MSSZ)