Vívás: ezüstérmes a junior női tőrcsapat Tunéziában
A junior női tőrválogatott a második helyen végzett a hammameti világkupaversenyen.
A tunéziai Hammametben szerepelt világkupaversenyen a junior női tőrválogatott, amely elsősorban azért indult el a megméretésen, hogy javítsa pozícióját a világranglistán.
A Haroni Agapi, Kollár Anna, Simon Borbála, Zhou Xinyao összetételű négyes elérte a célját, hiszen ezüstérmesként végzett.
A Kiss Tibor vezette válogatott a spanyolok és a franciák legyőzése után az oroszoktól kapott ki a döntőben.
Junior női tőrcsapat világkupaverseny, Hammamet, 11 induló. Negyeddöntő: Magyarország-Spanyolország 45:26 (Kollár +11, Zhou +6, Simon +1, Haroni +1).
Elődöntő: Magyarország-Franciaország 45:43 (Kollár +5, Zhou 0, Simon -3).
Döntő: Magyarország-Oroszország 27:32 (Zhou +1, Simon -1, Kollár -5).
Végeredmény: 1. Oroszország, 2. Magyarország (Haroni Agapi, Kollár Anna, Simon Borbála, Zhou Xinyao, válogatott edző: Kiss Tibor, edzők: Szalai Szonja, Beliczay Sándor, Fekete Gábor, Mátyás Bálint, Szirmai Benedek), 3. Olaszország.
Elődöntő: Magyarország-Franciaország 45:43 (Kollár +5, Zhou 0, Simon -3).
Döntő: Magyarország-Oroszország 27:32 (Zhou +1, Simon -1, Kollár -5).
Végeredmény: 1. Oroszország, 2. Magyarország (Haroni Agapi, Kollár Anna, Simon Borbála, Zhou Xinyao, válogatott edző: Kiss Tibor, edzők: Szalai Szonja, Beliczay Sándor, Fekete Gábor, Mátyás Bálint, Szirmai Benedek), 3. Olaszország.
(Kiemelt kép forrása: MSSZ)
Legfrissebb hírek