Sallai gólpassza is kellett a Galata első győzelméhez

Megvan a törökök első győzelme

LILLE–GALATASARAY 2–4. Nyeretlen csapatok találkoztak egymással, a Lille a Galatasarayt fogadta – a franciák a Betistől (2–3) és az Arsenaltól (0–3), a törökök a Sportingtól (1–3) és a Barcelonától (1–4) szenvedtek vereséget korábban. Számunkra rendkívül jó hírnek bizonyult, hogy a vendégek combsérüléséből felépülő játékosa, a 67-szeres válogatott Sallai Roland a hétvégi, Genclerbirligi elleni bajnokihoz (1–0) hasonlóan ismét kezdett, már-már szokásos pozíciójában, jobb oldali védőként.

S bár még alig kezdődött el a mérkőzés, ő is szaladhatott ünnepelni a társakkal: már a 2. percben megszerezte a vezetést a Galata! Baris Yilmaz szépen futott el a bal oldalon, beadása után Alexsandro gyengén szabadított fel, így Yunus Akgünnek nem volt nehéz feladata a gólszerzéssel. Alexsandro gyorsan korrigálta is hibáját, remek passza után a 19 éves francia csatár, Soriba Diaoune egyenlített. A gólszerző épp a 21. BL-mérkőzését játsszó Sallai mellett viharzott el, a magyar a földre került, de nem történt szabálytalanság.

Nem sokáig maradt az iksz, Diaoune megállíthatatlannak bizonyult, duplázott. Viszont Sallai tett azért, hogy róla is szóljanak a hírek: előbb gyönyörű csellel játszotta magát tisztára, majd parádés beadására Alekszej Batrakov érkezett, és szép gólt fejelt.

A fordulás után a török csapat szöglet után jutott újra előnyhöz, igaz, ehhez az is kellett, hogy a Lille kapusa ügyetlen mozdulattal érjen hozzá a labdához – ezután még Victor Osimhen is betalált, lezárva a mérkőzést. A Galata első sikerét szerezte az alapszakaszban, és legközelebb november 3-án a Stuttgartot fogadja.

Nagyot javult a comói BL-mérleg

COMO–MANCHESTER UNITED 4–1. Szakadó esőben fogadta a Como a Manchester Unitedet a Bajnokok Ligája alapszakaszának harmadik fordulójában – és ez a mondat a szakadó esőt leszámítva még akár hat évvel ezelőtt is teljes képtelenségnek tűnhetett volna, hiszen az olaszok a harmadosztályban szenvedtek, a United meg a 2020–2021-es idény végén az El-döntőben lépett pályára. Mostanra azonban mindez mára valósággá vált, sőt a hússzoros angol bajnok a legkevésbé sem volt esélyesnek tekinthető az észak-olasz csapat otthonában – főleg, hogy az elmúlt 40 év legpocsékabb idénykezdését produkálják Bruno Fernandesék... Ez alapján az sem igazán meglepő, hogy pontosan 120 másodperc elteltével Nico Paz parádés tekeréssel megadta az alaphangot, vezetéshez juttatva a házigazdákat. Sok egyéb a szünetig nem igazán történt: az eső rendületlenül szakadt, a Como biztosan őrizte előnyét, amit nagyban segített, hogy a United nem jutott el kaput eltaláló lövésig.

A második félidőben aztán csak harminc másodperccel kellett többet várni a hazai gólra, mint az elsőben: Nico Paz kiugratása után Anasztasziosz Duvikasz csavart a bal felsőbe. Az argentin válogatott támadó szűk tíz perccel később második gólját is megszerezte, a 76. percben pedig az első BL-gólját elérő 21 éves spanyol védő, Jacobo Ramón már a negyedik hazai találatot jegyezte. A végén a csereként beálló Joshua Zirkzee állította be a 4–1-es végeredményt, de ezzel csak annyit ért el, hogy a tabellán a Como visszacsúszott a Barcelona mögé. Kiütéses győzelmével az olasz csapat fennállása eddigi három BL-meccséből a másodikat nyerte meg, ezzel pedig a klub BL-örökmérlegét ötvenről hatvanhat százalékosra javította.

BAJNOKOK LIGÁJA

ALAPSZAKASZ, 3. FORDULÓ

Lille (francia)–Galatasaray (török) 2–4 (Diaouné 7., 39., ill. Akgün 2., Batrakov 44., Torreira 52., Osimhen 64.)

Como (olasz)–Manchester United (angol) 4–1 (N. Paz 3., 57., Duvikasz 49., Ramón 76., ill. Zirkzee 90+1.)

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