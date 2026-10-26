NB II: edzőváltás Csákváron, a Fradi volt válogatott kapusa az ideiglenes megbízott

„Berndt András vezetőedző vasárnap este jelezte távozási szándékát, melyet hétfő reggel elfogadtam – tudtuk meg a klub elnökétől, Nagy Sándortól. – Vele együtt távozik segítője, Takács Ákos asszisztensedző is. Eddig nem tárgyaltunk senkivel sem, így míg nem találjuk meg utódjukat, Szűcs Lajos kapusedző vezeti az edzéseket.”

Berndt András nehéz időszakban vette át az Aqvital FC irányítását a nyáron. Az előző idényben hatodik helyen végző együttestől tizenhét játékos távozott júniusban, azaz teljesen új együttest kellett építenie.

„Berndt András és Takács Ákos csak az első csapattól távozik, mindketten visszatérnek klubunk utánpótlásához, amelyben korábban is dolgoztak – tájékoztatta lapunkat Nagy Sándor. – A két fiatal szakembernek köszönjük eddigi munkájukat, további edzői pályafutásukhoz sok sikert kívánunk.”

Az Aqvital FC a következő fordulóban a BVSC vendége lesz a Szőnyi úton.