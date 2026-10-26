Nemzeti Sportrádió

NB II: edzőváltás Csákváron, a Fradi volt válogatott kapusa az ideiglenes megbízott

G. J.G. J.
2026.10.26. 09:46
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Már nem Berndt András (a bal szélen) irányítja az Aqvital FC Csákvárt (Fotó: Facebook/Aqvital FC Csákvár)
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Csákvár Berndt András labdarúgó NB II Szűcs Lajos
Egy nappal azt követően, hogy az NB II 14. helyére visszacsúszó Nagykanizsa bejelentette Jeney Gyula vezetőedző távozását, Csákváron is váltás történt a kispadon. A vasárnapi 4–0-s, Mezőkövesdtől elszenvedett hazai vereség után felajánlotta lemondását Berndt András vezetőedző, a csapat irányítását ideiglenesen az FTC korábbi kapusa, Szűcs Lajos veszi át.

„Berndt András vezetőedző vasárnap este jelezte távozási szándékát, melyet hétfő reggel elfogadtam tudtuk meg a klub elnökétől, Nagy Sándortól. – Vele együtt távozik segítője, Takács Ákos asszisztensedző is. Eddig nem tárgyaltunk senkivel sem, így míg nem találjuk meg utódjukat, Szűcs Lajos kapusedző vezeti az edzéseket.”

Berndt András nehéz időszakban vette át az Aqvital FC irányítását a nyáron. Az előző idényben hatodik helyen végző együttestől tizenhét játékos távozott júniusban, azaz teljesen új együttest kellett építenie. 

„Berndt András és Takács Ákos csak az első csapattól távozik, mindketten visszatérnek klubunk utánpótlásához, amelyben korábban is dolgoztak – tájékoztatta lapunkat Nagy Sándor. – A két fiatal szakembernek köszönjük eddigi munkájukat, további edzői pályafutásukhoz sok sikert kívánunk.”

Az Aqvital FC a következő fordulóban a BVSC vendége lesz a Szőnyi úton.

Labdarúgó NB II
18 órája

Nem fért kétség a Mezőkövesd győzelméhez Csákváron

A teljesen hitehagyott, széteső játékot produkáló hazai csapatnak esélye sem volt a pontszerzésre.

LABDARÚGÓ NB II
11. FORDULÓ
AQVITAL FC CSÁKVÁR–MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC 0–4 (0–3)
Csákvár, Tersztyánszky Ödön Sportközpont, 200 néző. Vezette: Takács Tamás (Mohos Milán, László István)
CSÁKVÁR: Bozó – Vas B. (Lakatos K., 64.), Lorentz, Schmidtka, Komlósi (Somfalvi, a szünetben), Helembai – Mészáros D., Sipos Z. (Zahorán, 85.), Dencinger (Nemes M., 64.) – Mondovics, Benkő P. Vezetőedző: Berndt András
MEZŐKÖVESD: Deczki – Csirmaz, Varjas, Keresztes B., Vajda S. – Vörös (Lőrinczy, 63.), Rab Bence (Vincze, 63.), Ottucsák (Perpák, 77.), Zachán – Kovács P. (Keresztes Z., 63.), Hajdú R. (Ternován, 77.). Vezetőedző: Máté Péter
Gólszerző: Kovács P. (6., 43. – a másodikat 11-esből), Keresztes B. (31.), Csirmaz (72.)
MESTERMÉRLEG
Berndt András: – Az első félidőben gyengén játszottunk, keveset volt nálunk a labda. A szünet után feljavultunk, volt két-három helyzetünk is, de rossz döntéseket hoztunk.
Máté Péter: – Az eredményhez gratulálok csapatomnak, amely helyenként jól is játszott. Ugyanakkor a labdabirtoklással nem voltam elégedett, és bár furán hangozhat, a négy nulla nem volt benne a meccsben.

Csákvár Berndt András labdarúgó NB II Szűcs Lajos
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