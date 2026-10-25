Fél év után nyert odahaza bajnokit a Liverpool – a születésnapos Szoboszlai nem játszhatott, Kerkez jól futballozott

ANGOL PREMIER LEAGUE

8. FORDULÓ

Liverpool–Brighton & Hove Albion 2–0 (2–0) – élőben az NSO-n!

Liverpool, Anfield. V: Barrott

Liverpool: Alisson – R. Araújo, Jacquet, Van Dijk, Kerkez (Cimikasz, 87.) – Gravenberch, Mac Allister – Gakpo, Wirtz (Nyoni, 64.), Barcola (Ngumoha, 77.) – Isak (Koumas, 77.). Menedzser: Andoni Iraola

Brighton: Verbruggen – Kadioglu (Costinha, 6.), Vuskovic, Dunk, Boscagli (Hinshelwood, a szünetben) – P. Gross, Chema Andrés (Yalcouyé, 54.) – Diego Gómez, Ayari (Rutter, 75.), De Cuyper – Kosztulasz. Menedzser: Fabian Hürzeler

Gólszerző: P. Gross (17. – öngól), Isak (21.)

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