Nemzeti Sportrádió

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NB I: Zalaegerszeg–Kisvárda 0–0

Az Orbánnal felálló Leipzig leiskolázta az Elversberget, Schäfer piros lapot harcolt ki az Augsburg ellen

M. B.M. B.
2026.10.24. 17:27
Romulo duplázott a Leipzigben (Fotó: Getty Images)
Címkék
Union Berlin Augsburg Elversberg Werder Bremen RB Leipzig Bundesliga Schalke Schalke 04 Mainz 1. FC Köln Hamburg Paderborn Hamburger SV
Öt mérkőzést rendeztek szombat délután a német élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Bundesliga) 7. fordulójában.

RB LEIPZIG–ELVERSBERG

A gól nélküli első félidő után szinte azonnal megszerezte a vezetést a Leipzig, Nusa átadását az üresen érkező Tidiam Gomis váltotta gólra a tizenegyespont környékéről. A folytatásban Romulo egy duplával, míg Christoph Baumgartner fejes góllal jelentkezett – a Willi Orbánnal a kezdőben felálló lipcseiek fölényes sikert könyvelhettek el. 4–0

MAINZ–WERDER BREMEN

Remekül kezdtek a vendég brémaiak, Niclas Füllkrug két értékesített tizenegyesével kétgólos előnyre tettek szert a meccs első fél órájában. A Mainz Anthony Caci révén szépített a 33. percben, így minimális hátrányban mehetett a szünetre. A második játkrész derekán Ludovit Reis találatával ismét meglépett a Werder, de két perccel később I Dzse Szung visszahozta a meccsbe (ismét) a hazaiakat. A hajrában nagy erőkkel támadott az egyenlítésért a Mainz, de erőfeszítéseit nem koronázta siker. 2–3

AUGSBURG–UNION BERLIN

Korán emberhátrányba került a Schäfer Andrást a kezdőcsapatba nevező fővárosi együttes. Felix Uduokhai a kapura törő Gregoritsch lerántásáért kapott piros lapot, miután a játékvezető megítélése szerint gólhelyzetet akadályozott meg. A hazaiak nem tudták kihasználni az emberelőnyt, majd a 63. percben kiegyenlítődtek az erőviszonyok: Juma Bah azért jutott a kiállítás sorsára, mert ugyan akaratlanul, de rátaposott a becsúszó Schäfer lábára. Nem sokkal később gyors gólváltást láthatott az augsburgi közönség, Han-Noah Massengo vezető góljára Janik Haberer válaszolt berlini oldalon. A hajrában az eredmény már nem változott, pontosztozkodás lett a vége. 1–1

A TÖBBI MECCSEN

Paderbornban Rayan Philippe a 88. percben döntötte el a Hamburg elleni összecsapást, míg a Köln és a Schalke mérkőzésén nem született gól.

NÉMET BUNDESLIGA
7. FORDULÓ
1. FC Köln–Schalke 0–0
Mainz–Werder Bremen 2–3 (Caci 32., I Dzse Szung 63., ill. Füllkrug 7., 25. – mindkettőt 11-esből, Reis 61.)
Augsburg–Union Berlin 1–1 (Massengo 71., ill. Haberer 74.)
Kiállítva: Bah (63.), ill. Uduokhai (19.)
RB Leipzig–Elversberg 4–0 (T. Gomis 48., Romulo 66., 90+4., Baumgartner 84.)
Paderborn–Hamburg 1–0 (Philippe 88.)
Később
18.30: Borussia Dortmund–Eintracht Frankfurt (Tv: Match4)

Vasárnap játsszák
15.30: Hoffenheim–Bayer Leverkusen
17.30: Freiburg–Bayern München (Tv: Match4)
Pénteken játszották
VfB Stuttgart–Mönchengladbach 2–3 (Demirovic 5., 83., ill. Scally 38., Macsino 51., Mohya 66.)

 

 

Union Berlin Augsburg Elversberg Werder Bremen RB Leipzig Bundesliga Schalke Schalke 04 Mainz 1. FC Köln Hamburg Paderborn Hamburger SV
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