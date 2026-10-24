Az Orbánnal felálló Leipzig leiskolázta az Elversberget, Schäfer piros lapot harcolt ki az Augsburg ellen

RB LEIPZIG–ELVERSBERG

A gól nélküli első félidő után szinte azonnal megszerezte a vezetést a Leipzig, Nusa átadását az üresen érkező Tidiam Gomis váltotta gólra a tizenegyespont környékéről. A folytatásban Romulo egy duplával, míg Christoph Baumgartner fejes góllal jelentkezett – a Willi Orbánnal a kezdőben felálló lipcseiek fölényes sikert könyvelhettek el. 4–0

MAINZ–WERDER BREMEN

Remekül kezdtek a vendég brémaiak, Niclas Füllkrug két értékesített tizenegyesével kétgólos előnyre tettek szert a meccs első fél órájában. A Mainz Anthony Caci révén szépített a 33. percben, így minimális hátrányban mehetett a szünetre. A második játkrész derekán Ludovit Reis találatával ismét meglépett a Werder, de két perccel később I Dzse Szung visszahozta a meccsbe (ismét) a hazaiakat. A hajrában nagy erőkkel támadott az egyenlítésért a Mainz, de erőfeszítéseit nem koronázta siker. 2–3

AUGSBURG–UNION BERLIN

Korán emberhátrányba került a Schäfer Andrást a kezdőcsapatba nevező fővárosi együttes. Felix Uduokhai a kapura törő Gregoritsch lerántásáért kapott piros lapot, miután a játékvezető megítélése szerint gólhelyzetet akadályozott meg. A hazaiak nem tudták kihasználni az emberelőnyt, majd a 63. percben kiegyenlítődtek az erőviszonyok: Juma Bah azért jutott a kiállítás sorsára, mert ugyan akaratlanul, de rátaposott a becsúszó Schäfer lábára. Nem sokkal később gyors gólváltást láthatott az augsburgi közönség, Han-Noah Massengo vezető góljára Janik Haberer válaszolt berlini oldalon. A hajrában az eredmény már nem változott, pontosztozkodás lett a vége. 1–1

A TÖBBI MECCSEN

Paderbornban Rayan Philippe a 88. percben döntötte el a Hamburg elleni összecsapást, míg a Köln és a Schalke mérkőzésén nem született gól.

NÉMET BUNDESLIGA

7. FORDULÓ

1. FC Köln–Schalke 0–0

Mainz–Werder Bremen 2–3 (Caci 32., I Dzse Szung 63., ill. Füllkrug 7., 25. – mindkettőt 11-esből, Reis 61.)

Augsburg–Union Berlin 1–1 (Massengo 71., ill. Haberer 74.)

Kiállítva: Bah (63.), ill. Uduokhai (19.)

RB Leipzig–Elversberg 4–0 (T. Gomis 48., Romulo 66., 90+4., Baumgartner 84.)

Paderborn–Hamburg 1–0 (Philippe 88.)

Később

18.30: Borussia Dortmund–Eintracht Frankfurt (Tv: Match4)

Vasárnap játsszák

15.30: Hoffenheim–Bayer Leverkusen

17.30: Freiburg–Bayern München (Tv: Match4)

Pénteken játszották

VfB Stuttgart–Mönchengladbach 2–3 (Demirovic 5., 83., ill. Scally 38., Macsino 51., Mohya 66.)