Itt a vége? Veszélyben Carrick állása a Bournemouthtól elszenvedett vereséget követően

Vasárnap újabb vereségbe szaladt bele a hónapok óta önmagát kereső Manchester United. Michael Carrick csapata három gólt kapott a Marco Rose vezette Bournemouthtól és visszacsúszott a tabella 16. helyére. Az angol vezetőedző már a találkozó előtti sajtótájékoztatón hosszan beszélt a csapat helyzetéről, majd nem nevezte a kezdőbe a taktikát még a Como elleni Bajnokok Ligája-meccs után kritizáló Bruno Fernandest – elmondása szerint szigorúan futballszakmai okokból.

„Ez nehéz helyzet, kár lenne letagadni. Hogy pontosan mi vár ránk ezután, azt őszintén szólva nem tudom. Mindig is a tőlem telhető legjobbat nyújtottam a klubért, és ezen most sem fogok változtatni. Szeretem a munkámat, és érzem a felelősséget – meglátjuk, mit hoz a jövő” – nyilatkozott Carrick a találkozót követő sajtótájékoztatón, majd kijelentette, ezt nem búcsúnak szánja.

A The Guardian azonban már arról ír, hogy a klub vezetősége egyeztetéseket folytat, és komolyan fontolgatják a 45 éves vezetőedző elbocsátását. Ha erre sor kerül, az MU átigazolásokért felelős technikai igazgatója, Jason Wilcox Eddie Howe-t részesíti előnyben mint utódot. A korábbi Newcastle-vezetőedző mellett Unai Emery, Antonio Conte és Julian Nagelsmann neve is a lehetséges jelöltek között van, ugyanakkor az olasz korábban nyíltan cáfolta, hogy bármely klubbal előrehaladott tárgyalásokat folytatna.

„Természetesen – válaszolta a BBC azon kérdésére Harry Maguire, hogy szerinte Carrick-e az a személy, aki ki fogja húzni a csapatot a gödörből. – Teljes mértékben kiállunk Michael mellett. Az előző idényben csatlakozott a csapathoz, vele sikerült feljavulnunk, és a harmadik helyen végeztünk, amivel kiharcoltuk a Bajnokok Ligája-szereplést a mostani idényre. Mi, játékosok nem játszunk elég jól” – idézte az ESPN a vasárnap a csapatkapitányi karszalagot viselő hátvédet.

Nemcsak a játékosok tartanak ki Carrick mellett, a szurkolók inkább „feljebb” keresik a probléma forrását. A vereség ellenére a találkozó végén rázendítettek a vezetőedző dalára, majd egyértelművé tették, szeretnék, ha a Glazer család eladná a klubot.

Old Trafford sings “It’s Carrick, you know…” as he heads down the tunnel. The #mufc players are then booed off [@MKeegan_Overlap] https://t.co/eRZTfJSXQX — utdreport (@utdreport) October 25, 2026

A Manchester United a Brightontól elszenvedett vereséggel kiesett az angol Ligakupából, így nem játszik hétközi mérkőzést sem – van tehát néhány napja a vezetőségnek döntést hozni, mielőtt a csapat a hétvégén a Stamford Bridge-re látogat.

ANGOL PREMIER LEAGUE

8. FORDULÓ

Manchester United–AFC Bournemouth 0–3 (Rayan 38., Tavernier 43., Evanilson 71.)